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 Полицейский в Херсоне требовал 20 тыс. грн за непривлечение к ответственности местного жителя, - СБУ. ФОТО

В Херсоне на взятке в 20 тыс. гривен погорел оперуполномоченный полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что чиновник требовал 20 тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал не притягивать его к административной ответственности за якобы незаконное ношение травматического оружия в общественном месте.

Сотрудники СБУ задержали полицейского на одной из улиц районного центра во время получения всей суммы взятки.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Полицейский в Херсоне требовал 20 тыс. грн за непривлечение к ответственности местного жителя, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069816
 
 
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Необходимо ужесточать меры покарания за взяточничество для действующих сотрудников полиции - деять лет и конфискация.
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