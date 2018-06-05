 Полицейский в Херсоне требовал 20 тыс. грн за непривлечение к ответственности местного жителя, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что чиновник требовал 20 тысяч гривен от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал не притягивать его к административной ответственности за якобы незаконное ношение травматического оружия в общественном месте.

Сотрудники СБУ задержали полицейского на одной из улиц районного центра во время получения всей суммы взятки.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.