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 Фоторепортаж
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 Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 01

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся"

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 03

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в России, - Bild am Sonntag

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 05

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 06

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018. ВИДЕО

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 08

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 09

Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма 10

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Источник: https://censor.net.ua/p3069812
 
   
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Очень хлёстко, мрачно и жёстко - наотмашь по существу.

(По этому невыносимо отвратительному дилдоподобному существу).
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Но тем не менее европейские и мировые памперсники проводят этот первый фашистский чемпионат мира, по аналогу с первыми фашистскими Олимпийскими играми.
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