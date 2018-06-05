 Добро пожаловать в Мордор! ФОТОжаберы о ЧМ-2018 в логове терроризма

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открытое письмо семей жертв МН17 россиянам в преддверии ЧМ-2018: "Возникает соблазн ответить ненавистью, но мы не поддадимся"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ведущие политики ФРГ пока не планируют посещать ЧМ-2018 в России, - Bild am Sonntag
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Если двое мужчин будут целоваться, то мы обратимся в полицию. Дальше - это их дело", - 300 казаков будут присматривать за фанами в Ростове во время ЧМ-2018. ВИДЕО
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(По этому невыносимо отвратительному дилдоподобному существу).