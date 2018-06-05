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Все про:взрыв (3902) граната (589) Нацполиция (7546) Донецкая область (3968)

 В жилой дом на Донетчине бросили три гранаты. Местные СМИ пишут о мести проукраинскому активисту Воронову. ФОТОрепортаж

В Лимане Донецкая область во вторник, 5 июня, около 2-х часов ночи злоумышленники бросили три гранаты в жилой дом, где проживают четыре человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Донецкой области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат", - сообщает полиция.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог. Полицейские обследовали место преступления, опросили жильцов соседних домов.

"Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты", - сказано в сообщении.

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В жилой дом на Донетчине бросили три гранаты. Местные СМИ пишут о мести проукраинскому активисту Воронову 01
В жилой дом на Донетчине бросили три гранаты. Местные СМИ пишут о мести проукраинскому активисту Воронову 02
В жилой дом на Донетчине бросили три гранаты. Местные СМИ пишут о мести проукраинскому активисту Воронову 03
В жилой дом на Донетчине бросили три гранаты. Местные СМИ пишут о мести проукраинскому активисту Воронову 04
В жилой дом на Донетчине бросили три гранаты. Местные СМИ пишут о мести проукраинскому активисту Воронову 05

Отмечается, что в результате взрывов гранат никто не пострадал. Полиция проводит мероприятия для установлению злоумышленников и их задержания. Полиция проверяет все возможные версии совершения преступления.

Сейчас инцидент квалифицирован как "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия" (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В то же время местное издание "Вчасно" сообщает о том, что гранаты бросили в дом участника проукраинских акций Антона Воронова.

"Случившееся, знакомые Антона Воронова связывают с его проукраинской деятельностью. Год назад похожая ситуация произошла еще с одним местным активистом Лимана. Тогда, летом 2017 года неизвестные подложили гранату в автомобиль местного жителя Андрея Бритченко", - пишет издание.

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Источник: https://censor.net.ua/p3069793
 
 
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Шумели, наверное... Кацапы, не любят шума.
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Т.е. в украинских аэропортах опасно?

Может вообще туристам не стоит ехать в Украину?
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Стесняюсь спросить....
А гранаты огнестрельное или холодное оружие?
Как Барну яйцом - так терроризм.....
А как простой патриот - так хулиганка......
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ жилой дом на Донетчине бросили три гранаты. Местные СМИ пишут о мести проукраинскому активисту Воронову. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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