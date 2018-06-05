 В жилой дом на Донетчине бросили три гранаты. Местные СМИ пишут о мести проукраинскому активисту Воронову. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Донецкой области.

"Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Лиманского отделения полиции от сына владельца дома. 36-летний мужчина сообщил, что на улице раздалось три хлопка, похожие на взрывы. В это время дома находились его родители и брат", - сообщает полиция.

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На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты-криминалисты и кинолог. Полицейские обследовали место преступления, опросили жильцов соседних домов.

"Предварительно установлено, что неизвестные бросили во двор три гранаты, одна из которых разорвалась на чердаке дома. Повреждены окна и два автомобиля, находившиеся во дворе. Вещественные доказательства изъяты", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в результате взрывов гранат никто не пострадал. Полиция проводит мероприятия для установлению злоумышленников и их задержания. Полиция проверяет все возможные версии совершения преступления.

Сейчас инцидент квалифицирован как "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия" (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

В то же время местное издание "Вчасно" сообщает о том, что гранаты бросили в дом участника проукраинских акций Антона Воронова.

"Случившееся, знакомые Антона Воронова связывают с его проукраинской деятельностью. Год назад похожая ситуация произошла еще с одним местным активистом Лимана. Тогда, летом 2017 года неизвестные подложили гранату в автомобиль местного жителя Андрея Бритченко", - пишет издание.

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