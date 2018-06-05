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 "Укроборонпром" передал ВСУ отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР. ФОТО

ГП "Николаевский авиаремонтный завод" НАРП ", который входит в состав ГК "Укроборонпром", досрочно передал армии очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

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Специалистами предприятия был осуществлен средний ремонт самолета, во время которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена. После этого отремонтированный Су-24МР прошел успешные летные испытания в присутствии представителей Воздушных сил ВСУ и был принят украинским летчиками.

Сейчас Су-24МР выполнил перелет к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность Вооруженных Сил Украины.

Су-24МР - сверхзвуковой самолет-разведчик, который может проводить глубокую разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен РЛС бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Кроме того, "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", в сотрудничестве с другими предприятиями "Укроборонпрома", сейчас проводит работу по модернизации Су-24МР с целью его оснащения новой авионикой, системами связи и разведывательной аппаратурой.

Укроборонпром передал ВСУ отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069780
 
   
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А почём ремонт, сколько % от стоимости нового самолёта?
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Дурна витрата грошей, краще б безпілотники закупили! Літак не став непомітним для радарів та зенітних ракет ворога, отже його використання неможливе в сучасній війні! Ці гроші можна було витратити на сучасні ударні БПЛА - було б більше користі!
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Покажите рассчёт "полезности" ударных БПЛА по сравнению с Су-24МР, желательно укажите также, где можно без особых проблем купить на рынке эти ударные БПЛА со сравнимой боевой нагрузкой и аналогичным радиолокационным оборудованием
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А також вартість, наприклад MQ-9 Reaper.
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От і вибери Гриценка Президентом після такого...
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Скажи, Игореша, ты в весь этот бред, который строчишь целыми простынями в любой теме сам веришь? Или это только бЫзнес и ничего личного, а сам ты на голову не хворый? "Укроборонпром" передав ЗСУ відремонтований літак-розвідник Су-24МР - Цензор.НЕТ 69
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и еще вопрос: когда будет применяться на передовой?
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Новый, который можно купить только на РФ? "Укроборонпром" передал ВСУ отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР - Цензор.НЕТ 4933
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Ну,.... хоть как-то... И запчастей, теперь нема... Посадили кореша, с запчастями, в мордоре...
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только бы эта техника не простаивала((( в условиях войны вся военная техника должна быть в работе. и результат этой работы должен быть известен в виде уничтожения противника. а иначе зачем все эти траты и усилия если не для уничтожения врага?
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Ну и во что обешелся ремонт етого металолома времен холодной войны? разведка 400км вглубь обороны противника вы ето серьезно? Он даже к линии фронте не подлетит как етот совковый металолом собьет пьяный обдроченец из ПЗРК. Лучше бы новые современные беспилотники закупали или начали производство.
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И ударные беспилотники нужны не меньше
Су-24 ведь может наносить ракетно-бомбовые удары, а не только вести разведку.
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если на четные заканчивалося , название самолетика, то или бомбардировщик,или штурмовик.. "Укроборонпром" передав ЗСУ відремонтований літак-розвідник Су-24МР - Цензор.НЕТ 4286
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да-да. особенно это относится к СУ-25. "Укроборонпром" передав ЗСУ відремонтований літак-розвідник Су-24МР - Цензор.НЕТ 8508
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да..без исключений никак!! но правило такое было...еще до АТО (1941-1945)..а у буржуев F-111 тоже был.....на истребитель начинался.. "Укроборонпром" передав ЗСУ відремонтований літак-розвідник Су-24МР - Цензор.НЕТ 3575
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эти чудеса авиапрома..я уже незнаю..( дальше Су-27)..просто неинтересно стало...
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Это разведчик.К нему можно прикрепить 2 ракеты,но они годны исключительно для возлушного боя.А на этом Су дак вообще для красоты.Не помню марку цепляемых ракетт,но помню еще в 99ом кто то шутил,что эти ракеты остались только в Винницком музее.Вобщем деньги на ветер.
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Носов не сунь свой нос куда собака свой перец не сует
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ПЗРК до тех высот не достает.
БУК только как с его расчетом, наверное и на веревках туда не затащишь..

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ленточка была?
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Новых нам не видать, пока "Кузня на Рыбальском" не освоит их выпуск 😁
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А почему один...Где остальные ??? В 13-ом было 12.... 4-е списали на запчасти...6-ть ушло на металлолом. Где остальные ???
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В России последний СУ-24 (вне зависимости от модификации) должен быть списан к 2020 году.

"Сейчас Су-24МР выполнил перелет к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность Вооруженных Сил Украины". "Укроборонпром" передав ЗСУ відремонтований літак-розвідник Су-24МР - Цензор.НЕТ 5820
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по планам ВКС РФ к 2020 году должна быть построена Звезда Смерти. я так понимаю, что твоё хуйло уже скафандр примеряет на её открытие?
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Как говорят в народе по поводу ремонта старья: "Выкрасить и выбросить".
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Цензор.НЕТФотоТехнологии"Укроборонпром" передал ВСУ отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР. ФОТО
 
 
 
 
 
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