 "Укроборонпром" передал ВСУ отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу концерна.

Смотрите также: Усовершенствованный боевой модуль "Дуплет" для бронетехники прошел успешные испытания, - Порошенко. ВИДЕО

Специалистами предприятия был осуществлен средний ремонт самолета, во время которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена. После этого отремонтированный Су-24МР прошел успешные летные испытания в присутствии представителей Воздушных сил ВСУ и был принят украинским летчиками.



Сейчас Су-24МР выполнил перелет к основному месту базирования и уже усилил обороноспособность Вооруженных Сил Украины.



Су-24МР - сверхзвуковой самолет-разведчик, который может проводить глубокую разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Для этого он оснащен РЛС бокового обзора, которая позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением, системами фиксации облучения РЛС и ИК-датчиками для обнаружения замаскированных объектов.

Кроме того, "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", в сотрудничестве с другими предприятиями "Укроборонпрома", сейчас проводит работу по модернизации Су-24МР с целью его оснащения новой авионикой, системами связи и разведывательной аппаратурой.