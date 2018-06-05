 Минюст продаст Ferrari должника по алиментам. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Цензор.НЕТ.
За автомобиль FERRARI 456 GT 1998 года выпуска планируют выручить 2,15 млн гривен, в то время как долг по выплате алиментов составляет 245 000 гривен. Должник не платил алиментов с 2016 года.
"Я советую всем должникам оперативно ликвидировать задолженность по алиментам и выплатить долги. Иначе ваше имущество будет арестовано и продано. Причем, стоимость утраченного имущества может быть высокой. Выгоднее не иметь долгов перед детьми", - подчеркнул генеральный директор СЭТАМ Виктор Вишнев.
Аукцион проведут 2 июля 2018.
У минюста проблем других нет? Все свои косяки исправили?
Министр социальной политики Андрей Рева высказал мысль о том, что взрослые дети должны платить алименты на содержание своих пожилых родителей. Инициатива министра не нова - такие выплаты в Украине предусмотрены Конституцией и Семейным кодесом.
вообще шутка, алименты признак скотского отношения к своим детям
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ПС Не міг найняти нормального адвоката ?