 Минюст продаст Ferrari должника по алиментам. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Цензор.НЕТ.

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За автомобиль FERRARI 456 GT 1998 года выпуска планируют выручить 2,15 млн гривен, в то время как долг по выплате алиментов составляет 245 000 гривен. Должник не платил алиментов с 2016 года.

"Я советую всем должникам оперативно ликвидировать задолженность по алиментам и выплатить долги. Иначе ваше имущество будет арестовано и продано. Причем, стоимость утраченного имущества может быть высокой. Выгоднее не иметь долгов перед детьми", - подчеркнул генеральный директор СЭТАМ Виктор Вишнев.

Аукцион проведут 2 июля 2018.



