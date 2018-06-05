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 Политика Украины, Общество, Авто
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Все про:алименты (58) долг (1050) СЕТАМ (1)

 Минюст продаст Ferrari должника по алиментам. ФОТО

Государственное предприятие СЭТАМ (Система электронных торгов арестованным имуществом), которая подчиняется Министерству юстиции, выставила на продажу Ferrari должника по выплатам алиментов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, передает Цензор.НЕТ.

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За автомобиль FERRARI 456 GT 1998 года выпуска планируют выручить 2,15 млн гривен, в то время как долг по выплате алиментов составляет 245 000 гривен. Должник не платил алиментов с 2016 года.

"Я советую всем должникам оперативно ликвидировать задолженность по алиментам и выплатить долги. Иначе ваше имущество будет арестовано и продано. Причем, стоимость утраченного имущества может быть высокой. Выгоднее не иметь долгов перед детьми", - подчеркнул генеральный директор СЭТАМ Виктор Вишнев.

Аукцион проведут 2 июля 2018.

Минюст продаст Ferrari должника по алиментам 01
Минюст продаст Ferrari должника по алиментам 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069777
 
   
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"О" - ответственность за свои поступки
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Да задрали вы уже этими алиментщиками.
У минюста проблем других нет? Все свои косяки исправили?
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Нет. Злой налогоплательщик. За деньги которого эти ур-ды них-на не делают.
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"Феррари должника по алиментам" звучит как анекдот
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Та анекдот и есть. У папаши нашлись деньги на феррари, но не нашлось на алименты. Мін'юст продасть Ferrari боржника з виплати аліментів - Цензор.НЕТ 144
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кому этот хлам нужен просто интересно? для меня тема далека я женился в 30 и нашел себе вроде нормальную 10 лет живем и разводится не собираюсь, я своим пацанам сказал жду недождусь когда вам по 18 исполнится, подам в суд на алименты по закону кстати вот пруф

Министр социальной политики Андрей Рева высказал мысль о том, что взрослые дети должны платить алименты на содержание своих пожилых родителей. Инициатива министра не нова - такие выплаты в Украине предусмотрены Конституцией и Семейным кодесом.

вообще шутка, алименты признак скотского отношения к своим детям
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Желаю Вам, что-бы до конца это была шутка, а не злая шутка.
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Ну, сначала пусть родители заплатят алименты детям. А то бывает так, что папаша (да бывает, что и мамаша, чего греха таить) всю жизнь где-то шляется, а потом является как красно солнышко - прошу любить и жаловать.
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это корыто уже так разпиарили и ее владельца неадертальца....
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Только что по новостям была история этого дядьки.И очередь на авто оказывается уже есть
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Стесняюсь спросить - это по просьбе какой же нищенствующей подруги чувака так опустили?))) Или при разводе реально кинул женщину своей мечты?...
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Будучи женатым отцом 4 детей приклепал на стороне ещё одного сына,добровольно согласился платить алименты,и не платил.Так кто ему лекарь?
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2.5 млн за это гафно? Купят раритетом лет через двести
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Ferrari на классическом автомате...отвратно
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Я пропустил, а автомобили из автопарка Януковича уже распродали или "ихтамнет и никогда не было"?
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Интересно, сколько метров она пройдет по трассе Мариуполь-Запорожье? Но, то, что менее 100- это точняк.
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Щось дофіга аліментов *накапало * !? ...245 штук за два рокі ..це по 10 штук в місяць ? ..Щось *баба * крута пішла на *разводілово* .!?. Чи чувак - олігарх ..з кучей підприємств та рахунками в банку !
ПС Не міг найняти нормального адвоката ?
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Это уже геноцид! Пацаны, не женитесь на модных курвах или берите лучше женщин из сельских районов или восточных национальностей. Это вас избавит от ежедневного выноса мозга и мордобоя. Сейчас женский пол воспитывают программы типа Дом2 в стиле блядь-Ксюша. В Библии по поводу развода и семейных отношений очень хорошо сказано, остальное бесовщина. По-этому и скандалы, разводы, безотцовщина и в итоге синдром неполной семьи у детей. Сейчас меня цензорные бабы тампаксами забросают.
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надоели подобные бородатые российские байки с вконтакте..
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Интересно, а как иностранцев (в Украине) заставляют алименты платить? Тоже не выпускают из страны?
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245 000 за два года - это по 10 000 в месяц. Значит у чела официалка была около 40 000 грн/мес. Это ктоже такой жадный? =)
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якшо мільйон скинуть, то може продадуть, а так вони задерли ціну шоб не продалась
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинюст продаст Ferrari должника по алиментам. ФОТО
 
 
 
 
 
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