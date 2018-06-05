 Один человек погиб, еще девять пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса и маршрутки на автодороге Одесса-Спасское. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

"В 7:40 в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на автодороге Одесса-Спасское в районе с. Дмитровка Килийского района Одесской области. Предварительно установлено, что водитель грузо-пассажирского микроавтобуса "Бокстер" выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с рейсовым маршрутным такси маршрутом Килия-Одесса, в салоне которого находились, кроме водителя, еще 8 пассажиров. В результате водитель "Бокстера" погиб на месте. Женщина, которая находилась в салоне этого транспортного средства, получила телесные повреждения и была госпитализирована. Кроме того, были травмированы пассажиров маршрутного такси. Их с различными телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель этого транспортного средства не пострадал", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства устанавливаются.

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