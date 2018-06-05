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 Один человек погиб, еще девять пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса и маршрутки на автодороге Одесса-Спасское. ФОТО

Один человек погиб и девять получили телесные повреждения в результате столкновения двух автомобилей на автодороге Одесса-Спасское на Одесчине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Одесской области.

"В 7:40 в полицию поступило сообщение о столкновении двух автомобилей на автодороге Одесса-Спасское в районе с. Дмитровка Килийского района Одесской области. Предварительно установлено, что водитель грузо-пассажирского микроавтобуса "Бокстер" выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с рейсовым маршрутным такси маршрутом Килия-Одесса, в салоне которого находились, кроме водителя, еще 8 пассажиров. В результате водитель "Бокстера" погиб на месте. Женщина, которая находилась в салоне этого транспортного средства, получила телесные повреждения и была госпитализирована. Кроме того, были травмированы пассажиров маршрутного такси. Их с различными телесными повреждениями доставили в больницу. Водитель этого транспортного средства не пострадал", - сказано в сообщении.

Один человек погиб, еще девять пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса и маршрутки на автодороге Одесса-Спасское 01

В настоящее время на месте ДТП работают полицейские. Обстоятельства устанавливаются.

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Один человек погиб, еще девять пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса и маршрутки на автодороге Одесса-Спасское 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069776
 
 
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Они на загородной трассе столкнулись, причем тут 55? Задолбали вы, тролли, везде пихать свои "ограничения в 50". Дело не в скорости, а выезде на встречку!
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типа в городе нельзя на встречку выехать...это я к чему??, если мама идиотом родила, то ни 50, ни освещенный переход не поможет, а нам пытаются впарить. мол еще чуть-чуть..снизим до 30, забьем на дорожное покрытие. на культуру и образование, прикупим хеликоптеров, введем постоянные посты ДАИ и настанет БЕЗАВАРИЙНЫЙ РАЙ!!
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Вони зіткнулись фактично на узбіччі, тому що один об'їжджав ями по узбіччю, а другий збирався об'їхати ями по узбіччю! Водіями на таких маршрутах працюють місцеві ідіоти, які ризикують своїм життям та життям пасажирів без потреби! Ці маршрутки нелегальні і їздять вони за хабарі ментам та владі! Вони повідкривали двері щоб не було видно їх білих (не жовтих) номерів! Це не регулярні перевезення, хоча маршрутки йдуть за розкладом ось вже 27 років і гроші від цих перевезень йдуть в кишеню місцевій мафії! Міністр інфраструктури Омелян має бути відданий під суд за фальсифікацію роботи і панування мафії в перевезеннях і на дорогах!
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Омелян никакого отношения к маршруткам не имеет. Все маршруты (и контроль также) в руках местных управлений, которые подчиняются местным советам.
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Судя по последствиям похоже что даже меньше...хуевая дорога 40 + 40 = 80
Одна людина загинула, ще дев'ять постраждали внаслідок лобового зіткнення мікроавтобуса і маршрутки на автодорозі Одеса-Спаське - Цензор.НЕТ 4631
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Та внесіть, в кінці-кінців, до Кримінального Кодексу, і Кодексу про адміністративні правопрорушення, зміни - водіїв, винних у ДТП, направлять на Донбас, на "передок"! Чи з автоматом, чи з міношукачем... Вони свого життя не бережуть, то хай хоч якусть користь приносять...
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Судя по фото, один собирался выехать с обочины, второй - обгонять, оба ждали пока проедет встречная/попутная, на ней и было сконцентрировано внимание обоих, и потому решение о начале маневра (для одного обгон, для другого выезд) приняли одновременно. Скорее похоже на несчастный случай.
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"Предварительно установлено, что водитель грузо-пассажирского микроавтобуса "Бокстер" выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с рейсовым маршрутным такси"

Странно, а судя по фото, все было как раз наоборот - на встречке находится маршрутка, а грузовой Боксер со своей обочины съезжал.
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то что водитель БОКСТЕРА погиб говорит , что он СПАЛ !!!! т.к. не сумел сконцентрироваться в момент удара (((((( туппо СПАЛ !!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин человек погиб, еще девять пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса и маршрутки на автодороге Одесса-Спасское. ФОТО
 
 
 
 
 
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