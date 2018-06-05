 "Стильно. Модно. По-русски": в Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар обломками надгробий. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

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Представитель администрации города заявил, что похоронная контора решила таким образом облагородить прилегающую к ее зданию территорию.

"Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", - сказал собеседник агентства.

После разговора с представителями городской администрации фрагменты надгробных плит зашлифовали, убрав надписи, добавил он.

При этом отмечается, что формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил.