 "Стильно. Модно. По-русски": в Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар обломками надгробий. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
Представитель администрации города заявил, что похоронная контора решила таким образом облагородить прилегающую к ее зданию территорию.
"Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", - сказал собеседник агентства.
После разговора с представителями городской администрации фрагменты надгробных плит зашлифовали, убрав надписи, добавил он.
При этом отмечается, что формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил.
В запоребье нынче фамильные надгробия не в ходу, там сейчас спрос на надгробия типа "Солдат № 13478", "Солдат № 24578"...
Вот и утилизировали за ненадобностью...)))
Большевики и фашистьі близнецьі-братья
Крепим над миром красньіе объятья...
Объем строительства новых дорог погуглите сами
Нет, касабы таки не люди. Что в них человеческого? Двуногие скоты.
Вспомнился стишок-пирожок (не моё), в котором вся суть жуковского стиля:
вот эти роты будут гатью
по ней пройдёт ударный полк
которым мы потом засыпем
противотанковые рвы
https://meduza.io/news/2018/06/05/poteryavshiy-semyu-pri-pozhare-v-kemerovo-igor-vostrikov-pobedil-na-praymeriz-edinoy-rossii
Совпадение не думаюююююююююююююююююююю
"И ведь знают, что бунтуют..." ©
И снова рубрика "Две большие разницы".
"Текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", - говорится в письме АЭВТ, которое цитирует ТАСС.
"По сути, речь идет о росте стоимости авиабилетов, - пояснил агентству председатель правления АЭВТ, генеральный директор ПАО "Ютэйр" Андрей Мартиросов. - Компании могут просто ввести дополнительный сбор".
Похоронное дело в РФ - это быстро растущая отрасль народного хозяйства. Кремль делает все возможное, чтобы масштаб отрасли возрастал день ото дня.
У Афінах, поряд з Плакою, біля Кафедрального собору є старезна церковка ,Айос-Елефтеріос. Греки просто взяли старі римські жіночі надгробки, вибили на них хрести, вмурували у стіни і вуаля, небіжчиці римського періоду перетворилися на християнських святих!