EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Курьезы, За рубежом
  11632  39
Все про:кладбище (148) курьез (3947) Россия (69514)

 "Стильно. Модно. По-русски": в Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар обломками надгробий. ФОТО

В Ульяновске участок тротуара на улице Радищева вымостили фрагментами надгробных плит.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

Смотрите также: "Мы в России, а герб Украины самостийной", - в Уссурийске школьника наградили за отличную учебу грамотой с украинской символикой. ВИДЕО

Представитель администрации города заявил, что похоронная контора решила таким образом облагородить прилегающую к ее зданию территорию.

"Ее представители и замостили эту тропинку, но при этом четыре куска брусчатки содержали сверху фрагменты имен, фамилий и даты жизни", - сказал собеседник агентства.

После разговора с представителями городской администрации фрагменты надгробных плит зашлифовали, убрав надписи, добавил он.

При этом отмечается, что формально предприниматель, замостивший тротуар фрагментами надгробных плит, ничего не нарушил.

Стильно. Модно. По-русски: в Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар обломками надгробий 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069769
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Нам никогда не достичь самых вершин рюзкого дна.
 показать весь комментарий
 
 
ну а чё, победобесие закончилось, можно всё на мусорку до следующего победобесия в 19-ом году
 показать весь комментарий
 
 
оно у их никогда не заканчивается! это диарея победобесия внесезонная))))
 показать весь комментарий
 
 
То андрофаги. Канібалів можуть перевершити тільки канібали. Майже по Висоцькому: " ... лучше гор могут быть только горы..."
 показать весь комментарий
 
InformNapalm призывает бойкотировать #ЧМ2018 . Цинично проводить финал чемпионата мира в Москве 15 июля, а через 2 дня, 17 июля, вспоминать жертв #MH17 , погибших от теракта российской армии. Россия - #БУКваш
 показать весь комментарий
 
 
Совок продовжується. В 90 коли демунтовували пямятник членіну у Львові "проспект Свободи" у фундаменті були надгробки. Нічого нового правда в раші пішли далі тепер надгробки на тротуарію
 показать весь комментарий
 
 
Так а чё вы удивляетесь?
В запоребье нынче фамильные надгробия не в ходу, там сейчас спрос на надгробия типа "Солдат № 13478", "Солдат № 24578"...
Вот и утилизировали за ненадобностью...)))
 показать весь комментарий
 
 
А я думаю в кого це навчились нацисти вимощувати дороги в Кам"янці плитами з єврейського кладовища? А воно он що...
Большевики и фашистьі близнецьі-братья
Крепим над миром красньіе объятья...
 показать весь комментарий
 
 
Сочетание слов - стильно, модно, по русски - уже само по себе, даже без внимания к чему это относится, вызывает судороги смеха
 показать весь комментарий
 
 
До этого момента я полагал, что понятия "скрепно" и "готично" являются взаимоисключающими. И вдруг такое... "Стильно. Модно. По-російськи": в Ульяновську похоронне бюро вимостило тротуар уламками надгробків - Цензор.НЕТ 8250
 показать весь комментарий
 
 
эх, знал бы автор "Путешествие из Ульяновска в Москву".
 показать весь комментарий
 
 
А вообще это безусловно креативчик. Вымостить тропу скорби обломками памятников дедоввоевавших - это реал им вечная память
 показать весь комментарий
 
 
Несколько раз прошелся - и реально выучил краткие биографии всех дедоваевалов.
 показать весь комментарий
 
 
Тезис безнадежно устарел. В засрахе дорог уже в принципе нет, зато дураками стало практически поголовно все население. Сейчас у них новый этап "развития", дураки плавно трансформируются в латентных идиотов
 показать весь комментарий
 
 
https://www.google.com/maps/@56.0713565,37.2195146,3a,75y,330.57h,94.77t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBO_Yk44lIIGfdYCVafDM3A!2e0!6s%2F%2Fgeo3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DBO_Yk44lIIGfdYCVafDM3A%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D227.27397%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

Объем строительства новых дорог погуглите сами
 показать весь комментарий
 
Даже не пытались надписями книзу перевернуть. Типа, а что тут такого?
Нет, касабы таки не люди. Что в них человеческого? Двуногие скоты.
 показать весь комментарий
 
 
Ви ще певно "пішохідних переходів" у Мордорі не бачили...


 показать весь комментарий
 
 
А картинка символичная, к слову.
Вспомнился стишок-пирожок (не моё), в котором вся суть жуковского стиля:

вот эти роты будут гатью
по ней пройдёт ударный полк
которым мы потом засыпем
противотанковые рвы
 показать весь комментарий
 
 
Потерявший семью при пожаре в Кемерово Игорь Востриков победил на праймериз «Единой России»



https://meduza.io/news/2018/06/05/poteryavshiy-semyu-pri-pozhare-v-kemerovo-igor-vostrikov-pobedil-na-praymeriz-edinoy-rossii

Совпадение не думаюююююююююююююююююююю
 показать весь комментарий
 
 
Его надо на постер "а кого из родни ТЫ готов сжечь ради корочки депутата?"
 показать весь комментарий
 
 
Или "образцово-показательный ватопитек".
 показать весь комментарий
 
 
Скорее "сферически-вакуумный холоп".
 показать весь комментарий
 
Российские авиакомпании введут топливный сбор и повысят цены на билеты


"Стильно. Модно. По-російськи": в Ульяновську похоронне бюро вимостило тротуар уламками надгробків - Цензор.НЕТ 9558
"Текущая ценовая политика производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний может привести к тому, что авиакомпании будут вынуждены принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей", - говорится в письме АЭВТ, которое цитирует ТАСС.

"По сути, речь идет о росте стоимости авиабилетов, - пояснил агентству председатель правления АЭВТ, генеральный директор ПАО "Ютэйр" Андрей Мартиросов. - Компании могут просто ввести дополнительный сбор".
 показать весь комментарий
 
 
В Москве ежегодно проходит "Всероссийский смотр достижений молодежи "Похоронное дело в России: сегодня и завтра".
Похоронное дело в РФ - это быстро растущая отрасль народного хозяйства. Кремль делает все возможное, чтобы масштаб отрасли возрастал день ото дня.
 показать весь комментарий
 
 
Не лише по рускі, по грецьки теж!
У Афінах, поряд з Плакою, біля Кафедрального собору є старезна церковка ,Айос-Елефтеріос. Греки просто взяли старі римські жіночі надгробки, вибили на них хрести, вмурували у стіни і вуаля, небіжчиці римського періоду перетворилися на християнських святих!
 показать весь комментарий
 
 
ета "алея звьозд"посетивших с гастролями сирию и бамбаз...
 показать весь комментарий
 
 
Это чисто "по-русски". В 1944 году кацапня, заселенная в чеченские, крымскотатарские и другие села депортированных народов, мостила дороги надгробиями со старинных родовых кладбищ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоКурьезы"Стильно. Модно. По-русски": в Ульяновске похоронное бюро замостило тротуар обломками надгробий. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх