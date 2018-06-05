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Все про:нелегалы (211) СБУ (12557)

 СБУ блокировала масштабную схему переправки нелегалов в Украину. ФОТО

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области прекратили деятельность организованной группировки, участники которой незаконно переправляли в Украину выходцев из стран так называемого "миграционного риска".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщается, правоохранители установили, что несколько граждан нашего государства через специализированные ресурсы Интернет и личные контакты получали заказы и в дальнейшем подделывали документы, необходимые для получения визы для въезда в страну. Изготовленные подделки передавались "клиентам" почтовыми службами. Оплата услуг проводилась через банковские карты, оформленные на подставных лиц.

"За период 2017-2018 годов злоумышленники успели "оформить" фальшивые документы более пятистам лицам", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что правоохранители задержали в Киеве и в Одессе трех человек, причастных к организации нелегального бизнеса. У злоумышленников были обнаружены чистые бланки государственных учреждений, банков, коммерческих структур, штампы и печати отечественных и зарубежных государственных органов, соответствующее техническое оборудование, принтеры, компьютерную технику, банковские карты, их заготовки, а также оборудования для их программирования, денежные средства в сумме около полутора миллиона гривен.

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СБУ блокировала масштабную схему переправки нелегалов в Украину 02
СБУ блокировала масштабную схему переправки нелегалов в Украину 03
СБУ блокировала масштабную схему переправки нелегалов в Украину 04

"В рамках открытого СБУ уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3069765
 
 
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поздно спохватились,уже один нелегал из приднестровья захватил власть по сговору с фирташем и запоребриковыми партнерами
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Ну, нарешті харків"яни запрацювали... А то тільки й відслідковуєш, як якихсь в"єтнамців чи пакистанців, що пруть з Росії в Європу, затримують у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській, Закарпатській областях, а як вони з Росії потрапляють в Україну - невідомо...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ блокировала масштабную схему переправки нелегалов в Украину. ФОТО
 
 
 
 
 
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