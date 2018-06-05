 СБУ блокировала масштабную схему переправки нелегалов в Украину. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как сообщается, правоохранители установили, что несколько граждан нашего государства через специализированные ресурсы Интернет и личные контакты получали заказы и в дальнейшем подделывали документы, необходимые для получения визы для въезда в страну. Изготовленные подделки передавались "клиентам" почтовыми службами. Оплата услуг проводилась через банковские карты, оформленные на подставных лиц.

"За период 2017-2018 годов злоумышленники успели "оформить" фальшивые документы более пятистам лицам", - говорится в сообщении.





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Также отмечается, что правоохранители задержали в Киеве и в Одессе трех человек, причастных к организации нелегального бизнеса. У злоумышленников были обнаружены чистые бланки государственных учреждений, банков, коммерческих структур, штампы и печати отечественных и зарубежных государственных органов, соответствующее техническое оборудование, принтеры, компьютерную технику, банковские карты, их заготовки, а также оборудования для их программирования, денежные средства в сумме около полутора миллиона гривен.









"В рамках открытого СБУ уголовного производства трем задержанным сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины и избрана меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Продолжается досудебное следствие.



