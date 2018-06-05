 Масштабная схема по уклонению от уплаты налогов, по которой в страну ввезли более 3 тыс. единиц автомобилей и сельхозтехники, разоблачена на Черниговщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины и операции "Рубеж-2018" правоохранители выявили и ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, который за счет использования подконтрольных предприятий (в т.ч. предприятий-нерезидентов) предоставлял предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Житомирской, Киевской, Черниговской областях и других регионах Украины, а также физическим лицам услуги по минимизации налогов и таможенных платежей при таможенном оформлении в режиме "импорт" транспортных средств.

Уже установлено, что в течение 2016-2018 годов участниками схемы вносились недостоверные сведения о фактической стоимости транспортных средств, в инвойсах, которые подавались в таможни, она указывалась ниже в 2 - 2,5 раза, чем реальная рыночная. Злоумышленниками использовались реквизиты предприятий импортеров, подконтрольных предприятий-нерезидентов и экспертные заключения подконтрольного субъекта оценочной деятельности, что позволяло минимизировать таможенные платежи и легализовать транспортные средства на таможенной территории Украины.

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В течение 2016-2018 годов общее количество импортируемых по такой схеме транспортных средств составило около 3,7 тысяч единиц таможенной стоимостью более 740 млн грн. Ориентировочная сумма нанесенного государству ущерба составляет более 250 млн грн.

Правоохранителями было проведено 12 санкционированных обысков, по результатам которых выявлено и изъято: наличные денежные средства в эквиваленте 16,4 млн грн (420,8 тыс. долларов США; 175,7 тыс. евро, 31,6 тыс. грн); седельный тягач "DAF" и 2 кузовные полуприцепы ориентировочной стоимостью 1, 8 млн. грн, 384 транзитных автомобильных номерных знаков, 7 печатей и штампов подконтрольных предприятий, чековые книжки и банковские карточки, документы, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

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