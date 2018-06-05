 Наев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

Отмечается, что в ходе работы обсуждался ряд вопросов, а именно: состояние безопасности вдоль линии разграничения, безопасность персонала и имущества Специальной мониторинговой миссии, ситуация в населенном пункте Пивденное (Чигири), вопрос гибели и ранения гражданского населения, а также ситуацию вокруг критических объектов гражданской инфраструктуры Донбасса, а именно: Донецкой фильтровальной станции и дамбы шлаконакопителя Торецкого фенольного завода.

Во время общения с Хугом генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что защита и безопасность гражданского населения является приоритетным заданием Объединенных сил. Объединенные силы не являются угрозой для мирных жителей Донецкой и Луганской областей и всегда готовы оказывать необходимую помощь гражданам.

Командующий объединенными силами отметил, что подчиненные подразделения, выполняющие боевые задачи в районе Донецкой фильтровальной станции, строго соблюдают режим прекращения огня и ни разу не создали угрозы жизни рабочих станции.

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Также, командующим Объединенных сил было предоставлено дельные предложения по обеспечению безопасности рабочих Донецкой фильтровальной станции, которые были приняты во внимание Хугом.

При обсуждении вопроса безопасности ситуации на линии соприкосновения, генерал-лейтенант Сергей Наев представил присутствующим сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине многочисленные видео подтверждения (записи с камер наблюдения) нарушений со стороны российских оккупационных войск по использованию тяжелого вооружения.

"Намерения Объединенных сил искренними, их действия являются открытыми. Объединенные силы стремятся к одному - миру на украинской земле", - сообщил Наев.



Фото: пресс-служба ООС



