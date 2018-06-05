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Все про:Наев (23) операция Объединенных сил (178)

 Наев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС. ФОТО

4 июня, поздно вечером состоялась очередная рабочая встреча командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева с первым заместителем Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook. 

Отмечается, что в ходе работы обсуждался ряд вопросов, а именно: состояние безопасности вдоль линии разграничения, безопасность персонала и имущества Специальной мониторинговой миссии, ситуация в населенном пункте Пивденное (Чигири), вопрос гибели и ранения гражданского населения, а также ситуацию вокруг критических объектов гражданской инфраструктуры Донбасса, а именно: Донецкой фильтровальной станции и дамбы шлаконакопителя Торецкого фенольного завода.

Во время общения с Хугом генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что защита и безопасность гражданского населения является приоритетным заданием Объединенных сил. Объединенные силы не являются угрозой для мирных жителей Донецкой и Луганской областей и всегда готовы оказывать необходимую помощь гражданам.

Наев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС 01

Командующий объединенными силами отметил, что подчиненные подразделения, выполняющие боевые задачи в районе Донецкой фильтровальной станции, строго соблюдают режим прекращения огня и ни разу не создали угрозы жизни рабочих станции.

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Также, командующим Объединенных сил было предоставлено дельные предложения по обеспечению безопасности рабочих Донецкой фильтровальной станции, которые были приняты во внимание Хугом.

Наев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС 02

При обсуждении вопроса безопасности ситуации на линии соприкосновения, генерал-лейтенант Сергей Наев представил присутствующим сотрудникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине многочисленные видео подтверждения (записи с камер наблюдения) нарушений со стороны российских оккупационных войск по использованию тяжелого вооружения.

Наев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС 03

"Намерения Объединенных сил искренними, их действия являются открытыми. Объединенные силы стремятся к одному - миру на украинской земле", - сообщил Наев.

Наев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС 04
Фото: пресс-служба ООС

Наев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС 05
Наев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/p3069751
 
 
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Очередное бла бла бла.
Собрались обсудили выразили обеспокоенность.
Результатов нет.
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Самый главный результат - между украинскими военными и ОБСЕ есть понимание и диалог. В то время как твоих сородичей - презирают и обходят десятой дорогой.
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Не тебе ур-ду о моих сородичах вонять.
Нашлося тут украинское имя Кристобал Хуан....
Правду говорят - как вы лодку назовете ... Да? Ху....н?
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Не тебе Ху... у мне указывать как в инете лазить.
Жополиз шоколадный.
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результат, чтот им доказательства представили, что-бы они не морозились и нас не обвиняли
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В чем обвиняли? Что мы Родину защищаем?
Ты вообще иногда думаешь чем что то ляпнуть?
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С этим Хугом что-то обсуждать - это как об стенку горохом.
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Зачем распинаться перед этими ОБСЕшниками, перед теми,
кто обнимается с сеп@рами и отдают воинское приветствие ОбМарочке. Просто
ненужная организация выгнать их нафиг.
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И что, сильно поверил увиденному и услышанному этот наблюдатель? За таким застольем серьезные дела не решаются. Одна вода...
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а что нужно было водку поставить и поляну выкатить)))
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Шутка, конечно, о воде.
Но в то же время кто-то где-то чего-то "наливает", если этот перец путает обстрелы м ответными действиями.

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Молодец Командующий. Походу нормально голов позабивал в ворота ОБСЕ, к встрече подготовились основательно, с доказательствами. смотрю на лицо Хуга и улыбаюсь. Вот то незадача, все наоборот.))) Еще бы проросийских агентов с мисии забрать. Может и глаза откроются и слух прорежеться. А так приятно смотреть на изменения. ОСы вперед
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В одне вухо влетіло, в інше вилетіло, а завтра починай все знов.
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Головне щоб ОБСЕ замислилось а якщо ні то Хуг з ними.
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Как Наев терпит этого Хуга и его наполовину сепараторскую свору. Снова Хуг приехал чтобы как обычно по обурюватись и по саболезновать и на этом всё. ОБСЕ бесполезная организация от которой толку мало.
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Наев подходит к этому классно...вывалил им кучу доказательств, что у них и слов не было
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Да лучше бы вывали на этих бесполезных, бесхребетных ОБСешников кучу г@вна, на большее они недостойны. Это мы еще не поймали этих ОБСЕ за руку, как они сдают позиции наших бойцов.
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ну если споймают за руку...думаю ОСы знают что сделать
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так дійсно,посля обльотів БПЛА ОБСЕ чьомусь обстріли зі сторони сепарів по нашим позиціям стають більш точнішими таке враження що вони працюють на користь кремля.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНаев обсудил с Хугом состояние безопасности вдоль линии разграничения и предоставил видеоподтверждения нарушений со стороны оккупационных войск, – штаб ООС. ФОТО
 
 
 
 
 
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