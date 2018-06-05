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 Общество, Фоторепортаж
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 Дело одессита Мазура, который топором разбил 13 автомобилей под Соломенским райсудом Киева, отправили в Апелляционный суд для определения подсудности. ФОТОрепортаж

Соломенский райсуд Киеве 4 июня направил дело активиста Анатолия Мазура в Апелляционный суд для определения подсудности за другим судом.

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ.

Судья Елена Курова сказала, что основанием для изменения подсудности является то, что потерпевшими являются судьи и работники Соломенского суда.

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Дело одессита Мазура, который топором разбил 13 автомобилей под Соломенским райсудом Киева, отправили в Апелляционный суд для определения подсудности 01
Дело одессита Мазура, который топором разбил 13 автомобилей под Соломенским райсудом Киева, отправили в Апелляционный суд для определения подсудности 02

Известно, что потерпевшим является судья Сергей Коробенко, которого представлял адвокат, а также секретарь судебного заседания Богдан Костиков, который присутствовал лично. Всего по делу десять пострадавших, но другие по неизвестным причинам на заседание не явились.

Напомним, что 16 февраля 2018 г. одессит Анатолий Мазур зашел во двор Соломенского суда и топором повредил 13 автомобилей. Он пояснил, что это касается судебного решения в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Дело одессита Мазура, который топором разбил 13 автомобилей под Соломенским райсудом Киева, отправили в Апелляционный суд для определения подсудности 03

Накануне, 15 февраля, Соломенский суд отпустил Труханова на поруки нардепа Дмитрия Голубова.

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Сразу после задержания действия Мазура квалифицировали по ч.4 ст.296 УК - хулигантство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, наказывается от 3 до 7 лет лишения свободы.

С такой квалифициею прокуратура требовала взять Мазура под стражу без определения залога. Однако суд применил к нему круглосуточный домашний арест.

После окончания досудебного следствия действия активиста переквалифицировали на ч.1 ст.378 УК - умышленное повреждение имущества судьи, связано с его дильнисть по осуществлению правосудия. Преступление наказывается арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.

1 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении расследования дела в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых уличили в схеме по завладению 185 млн грн из городского бюджета.

31 мая закончилось онлайн-голосование за новый состав Совета общественного контроля НАБУ. По предварительным данным, первые три позиции в рейтинге заняли представители "Демократичної сокири орди", одним из которых является Анатолий Мазур. Сейчас итоги голосования проверяют на предмет манипуляций и накруток. Официальные результаты выборов будут обнародованы 6 июня.

Источник: https://censor.net.ua/p3069745
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
это не сепаратизм, за это наш суд и пожизненное может дать.
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А на блок-постах разбивали автомобилям стёкла?
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а ты у сепаров стоял на блок-посту или у наших?
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А почему ты не начал с рассказов про амнистию?
Может, в таком случае, амнистию и на неоккупированных территориях объявить, да и вообще - отменить Уголовный кодекс?
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Ага, из калашей некоторым разбивали, а вы не слышали?
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Я слышал, что в Киеве не орки, а добропорядочный гражданин разбивал автомобили...
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Не совсем добропорядочный, но возмущенный тем, что владельцы этих авто - корупционеры, отпустившие откровенного орка.
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И где находится грань возмущения? Поджог забора у дома? Поджог двери дома? Пожар в квартире без жертв? Пожар с жертвами?...
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Не виновен, и должен быть представлен к награде!
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Мабуть навіяв йому Костян Гризодубо.
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А що, не можна було з підсудністю на стадії первинної інстанції визначитись? Треба було тягти до апеляції?! Судячи з усього, адвокат підсудного зацікавлений, у першу чергу, не у захисті свого клієнта, а у затягуванні процесу - гонорар більший буде...
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А він точно машини суддів побив?? Бо на фотці - старі і дешеві Honda і Hyundai. У нас судді на таких хіба їздять??
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Если на клетке слона прочтешь надпись: буйвол, - не верь глазам своим
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Какая там подсудность? Наградить именным топором, и всего делов...)
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" Накануне, 15 февраля, Соломенский суд отпустил Труханова на поруки нардепа Дмитрия Голубова. Источник: https://censor.net.ua/p3069745 "

А Цензору не любопытно услышать и нам рассказать - почему нардепы берут на поруки и как они это обосновывают?
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Просто интересно увидеть - как они обосновывают в суде и сравнить с тем, что они рассказывают на публику...
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Их тварей ледорубом надо по башке. Топоры - они для бабушек. Порошенковские судьи - падлы рыговские, все остались на своих местах. Пол любым судом такие иномарки судейские стоят, что обычному человеку, чтобы такую купить на минималку, жизни не хватит. Саакашвили для Пети враг, а рыги у него в придворных числятся.
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Применят весь уголовный кодекс - ведь машину судьи подрихтовал.
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Руки прочь от пацана!!!!!!!! А это и есть пример для подражания,такое должно быть под каждым продажным судом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Это был перфоманс, чтобы показать всю гнилую сущность нашей судебной системы. Он привлёк внимание к машинам судей, которые не соответствуют их официальному доходу. Справу одесита Мазура, який сокирою розбив 13 авто під Солом'янським райсудом Києва, відправили до Апеляційного суду для визначення підсудності - Цензор.НЕТ 1991
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Цензор.НЕТФотоОбществоДело одессита Мазура, который топором разбил 13 автомобилей под Соломенским райсудом Киева, отправили в Апелляционный суд для определения подсудности. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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