 Дело одессита Мазура, который топором разбил 13 автомобилей под Соломенским райсудом Киева, отправили в Апелляционный суд для определения подсудности. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает Цензор.НЕТ.

Судья Елена Курова сказала, что основанием для изменения подсудности является то, что потерпевшими являются судьи и работники Соломенского суда.

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Известно, что потерпевшим является судья Сергей Коробенко, которого представлял адвокат, а также секретарь судебного заседания Богдан Костиков, который присутствовал лично. Всего по делу десять пострадавших, но другие по неизвестным причинам на заседание не явились.

Напомним, что 16 февраля 2018 г. одессит Анатолий Мазур зашел во двор Соломенского суда и топором повредил 13 автомобилей. Он пояснил, что это касается судебного решения в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

Накануне, 15 февраля, Соломенский суд отпустил Труханова на поруки нардепа Дмитрия Голубова.

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Сразу после задержания действия Мазура квалифицировали по ч.4 ст.296 УК - хулигантство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, наказывается от 3 до 7 лет лишения свободы.

С такой квалифициею прокуратура требовала взять Мазура под стражу без определения залога. Однако суд применил к нему круглосуточный домашний арест.



После окончания досудебного следствия действия активиста переквалифицировали на ч.1 ст.378 УК - умышленное повреждение имущества судьи, связано с его дильнисть по осуществлению правосудия. Преступление наказывается арестом до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет.



1 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении расследования дела в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых уличили в схеме по завладению 185 млн грн из городского бюджета.

31 мая закончилось онлайн-голосование за новый состав Совета общественного контроля НАБУ. По предварительным данным, первые три позиции в рейтинге заняли представители "Демократичної сокири орди", одним из которых является Анатолий Мазур. Сейчас итоги голосования проверяют на предмет манипуляций и накруток. Официальные результаты выборов будут обнародованы 6 июня.