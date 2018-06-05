 Патрульная полиция Харькова задержала брата Елены Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.Kiev.ua.

Сообщается, что Зайцев Василий Васильевич был задержан в нетрезвом состоянии патрульными полицейскими сегодня ночью в Харькове. От медицинского освидетельствования он отказался и по результатам был составлен протокол по ч1. ст.130 и вынесено постановление по ч1. ст.122.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.