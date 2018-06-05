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 Патрульная полиция Харькова задержала брата Елены Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии. ФОТО

Патрульная полиция Харькова остановила водителя автомобиля BMW c признаками алкогольного опьянения. Им оказался Василий Зайцев, брат Елены Зайцевой, участницы ДТП, в котором погибли 6 человек, .

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ДТП.Kiev.ua.

Сообщается, что Зайцев Василий Васильевич был задержан в нетрезвом состоянии патрульными полицейскими сегодня ночью в Харькове. От медицинского освидетельствования он отказался и по результатам был составлен протокол по ч1. ст.130 и вынесено постановление по ч1. ст.122.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Можете не снимать? Я вызову адвоката! Еще бы маме не говорили", - Зайцева в первые минуты после трагического ДТП в Харькове в октябре 2017 года. ВИДЕО

Патрульная полиция Харькова задержала брата Елены Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии 01
Патрульная полиция Харькова задержала брата Елены Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии 02

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 5 человек погибли, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

20 октября суд определил меру пресечения Зайцевой, устроившей ДТП в Харькове, в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

6 ноября было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

13 декабря Киевский райсуд Харькова продлил меру пресечения обоим подозреваемым до 10 февраля включительно. Суд также обязал следователя обеспечить медобследование Г.Дронова. Задержанный отказался оспаривать решение суда.

Кроме того, начата служебная проверка в отношении харьковской автошколы, где обучалась Зайцева.

В конце января 2018 года одна из пострадавших в ДТП на улице Сумской в Харькове родила девочку.

Источник: https://censor.net.ua/p3069737
 
 
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Це той прокурорішка який відмазує свою сестру! Потрібно відібрати в нього права як в потенційного терориста!
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может в этой семейке неведомые нарушения в организме и они постоянно под мухой?
ну так ради Бога, но зачем им права давать....
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Sergey Elkin‏ @Sergey_Elkin 5 ч.5 часов назад

Теория эволюции прекрасно объясняет как выжили крысы или тараканы. Но павлины как пролезли?
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Да неее.... Он не виноват... Там за углом мужик на Таврии на желтый поехал... Это из-за него фсе.
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Ну так некоторые родственники погибших берут за них деньгами, для "зайцевых" это не так и недорого... Этим они поощряют "зайцевых" на новые "подвиги".
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а шо это за умник - Кирилл Авдеев из dtp.kiev.ua, предлагающий вернуть коррупцию в полицию?
А давай, типа, раздадим копам полосатые палки, и пускай как раньше всех подряд тормозят.
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В нас ще країна не доросла до того, щоб жити по європейським правилам, типу, щоб поліція зупиняла виключно при порушенні. Тепер, багато водіїв випивають собі 100-200 грам і їздять, стараючись не порушувати. Але реакція вже не та, погодься. Ось і стаються всякі неприємні випадки. Я за то, щоб періодично зупиняли всіх підряд і "нюхали". До речі, в Польщі такі акції проводяться поліцією часто, особливо по понеділкам і в маленьких населених пунктах.
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ага у зайчихи на боллиде полосатая палка могла только полизать))))
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Ну,заторомозит мент тебя и дальше что? Ты в порядке,трезв,авто исправно,аптечка есть,регистратор включен и снимает. Какие варианты,что он тебя опустит на деньги,рискуя вылететь с работы? Другое дело,если ты пьян или под наркотой. Или тебя расстраивает,что потеряешь 10 минут?
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Если бы это была простая семья то давно закончились все разбирательства, посадили и забыли. А тут сепарня с бабками.
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о. и этот человек рассуждает тут о политике.
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Ну там вся семейка такая, шо с них взять.
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Важке життя, високі комунальні тарифи, нестабільний курс гривні. А буховий водій, як і його сестричка - нівінаваааааааааааааааааати!!!
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Решил, что их семейка мало убили и покалечили?
Уроды!
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А ще прибіднялись.. Ще один п'янючий мажор за кермом.
Та вся сімейка така. Садити курву за вбивство і не вигадувати.
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Семейка террористов Зайцевых. ИГИЛ бессмертен.
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Надо уже привлекать к ответственности их родителей - за то, что не предохранялись...🙂
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Це він з горя, що сестра в буцегарні. Випустять її і він перестане пити. Сподіваюся, що суд візьме це до уваги.
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Завтра появится заключения экспертизы - совершенно трезвый. А патрульным придется извинятся за поклеп.
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Охренеть! Меньше всего ожидал увидеть подобную новость! В голове не укладывается...
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Семья подонков.. Шо родители, шо детки.На совести семьи уже 6 трупов, судя по всему будут еще.
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Я что-то не пойму. Зайцева -- приемная. Их что, сразу двоих удочерили-усыновили?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПатрульная полиция Харькова задержала брата Елены Зайцевой за вождение в нетрезвом состоянии. ФОТО
 
 
 
 
 
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