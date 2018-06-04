 "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Глава Украинского государства поздравил руководство "Реала" с исторической победой - завоеванием 13 Кубка чемпионов Европы по футболу.





Президент ФК "Реал Мадрид" отметил высокий организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финальных матчей Лиги Чемпионов. Флорентино Перес также отметил положительную атмосферу Киева, которая также способствовало победе клуба.

Собеседники обсудили возможные пути активизации взаимодействия между Украиной и Испанией в области спорта.

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Флорентино Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера и фамилией Порошенко.