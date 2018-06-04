 "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Глава Украинского государства поздравил руководство "Реала" с исторической победой - завоеванием 13 Кубка чемпионов Европы по футболу.
Президент ФК "Реал Мадрид" отметил высокий организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финальных матчей Лиги Чемпионов. Флорентино Перес также отметил положительную атмосферу Киева, которая также способствовало победе клуба.
Собеседники обсудили возможные пути активизации взаимодействия между Украиной и Испанией в области спорта.
Флорентино Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера и фамилией Порошенко.
Надо Porosenko.
Перес є президентом не аби якого клубу, а в даний час, Реал взяв ЛЧ саме в Києві...
И совсем не пиар Петра, а самая настоящая звитяга нашого керманича.
Один из символов христианства традиционно венчает корону, которая изображена на эмблеме «королевского клуба». Новый логотип будет использоваться на Ближнем Востоке. Там, по мнению руководства, изображение креста может оскорбить религиозные чувства мусульман, которые составляют подавляющее большинство населения региона.
«Мы должны быть осторожны с регионами Персидского залива, где есть чувствительность к продуктам с символикой креста», - проинформировал Халед аль-Мхаири, вице-президент компании.
Как сообщает Yenicag.Ru, крест венчает на эмблеме мадридского «Реала» корону, дарованную в 1920 королем Альфонсо XIII.
Порошенко - это гордость Украины !!