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 Политика Украины
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Все про:Испания (468) Лига чемпионов (205) Порошенко (14898) футбол (2923)

 "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Королевство Испания встретился с Президентом футбольного клуба "Реал Мадрид" Флорентино Пересом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также смотрите: Финал Лиги чемпионов в Киеве - проявление доверия к Украине со стороны международного сообщества, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Глава Украинского государства поздравил руководство "Реала" с исторической победой - завоеванием 13 Кубка чемпионов Европы по футболу.

Poroshenko 1: глава ФК Реал Мадрид Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера 01
Poroshenko 1: глава ФК Реал Мадрид Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера 02

Президент ФК "Реал Мадрид" отметил высокий организационный уровень, который обеспечила Украина для проведения финальных матчей Лиги Чемпионов. Флорентино Перес также отметил положительную атмосферу Киева, которая также способствовало победе клуба.

Собеседники обсудили возможные пути активизации взаимодействия между Украиной и Испанией в области спорта.

Poroshenko 1: глава ФК Реал Мадрид Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит"


Poroshenko 1: глава ФК Реал Мадрид Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера 04
Poroshenko 1: глава ФК Реал Мадрид Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера 05

Флорентино Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера и фамилией Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/p3069717
 
   
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Не правильно.
Надо Porosenko.
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Это такую путину подарят.
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют
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Яку купив, таку й має... Скільки Трампу заплатив, стільки й нафотографувався.
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Это больше похоже на дырку для запихивания денег в "свинью-копилку", а не на символику первого номера!
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Піар.. Неприкритий піар петі.. Ради цього варто було летіти туди вигулювати Маринку за кошти бюджету України? Прихильники петі - а в чому потужна перемога від цього візиту? "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера - Цензор.НЕТ 6738
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Весьмирснами)))Сам президент реала петю пригласил "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера - Цензор.НЕТ 6493
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Халявная футболка+воспоминания, ну а для страны минус несколько очередных миллионов за очередную экскурсию семьи за бюджетные деньги.
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Президент найбільшой країни в Європі при офіційному візиті зустрічається з президетном футбольного клуба)
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Тут є логіка...
Перес є президентом не аби якого клубу, а в даний час, Реал взяв ЛЧ саме в Києві...
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Класс. Тот президент, за которого не стыдно. Янучара нерукопожатный был. "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера - Цензор.НЕТ 5036
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Умыли вы минстеця "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера - Цензор.НЕТ 245.Пожалели бы их неокрепшие методички "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера - Цензор.НЕТ 245
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Бедненькие. Как же вы ненавидите Порошенко, что готовы енакиевского зэка облизывать. Но ничего, вам его еще 6 лет ненавидеть.
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Не нужно то что тебя подловили на лжи выдавать за "енакиевского зэка облизывать".
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А где меня подловили на лжи, если Янучара действительно нерукопожатным был? "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарував Президенту України футболку клубу з символікою першого номера - Цензор.НЕТ 1090
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Ты фото которое тебе показали внимательно смотрел? Где там нерукопожатность?
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Знаешь, похожие пару фоток можно найти и для Асада, Каддафи или толстого корейца. Эти людоеды за свою политическую карьеру с кем-то да встречались. "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарував Президенту України футболку клубу з символікою першого номера - Цензор.НЕТ 2579
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Можно конечно найти. Но не за последний год их правления, а лет 5-10 назад.
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Вообще то овощу жали руки многие политики запада,гугл вам в помощь
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Я уже понял, что ты за страусиного короля пасть порвешь. Можешь не распинаться. "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарував Президенту України футболку клубу з символікою першого номера - Цензор.НЕТ 5886
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Умыли вас ,понимаю абыдно)))Ну а на счет второго,посмотрим)))Овощ тоже думал вечно будет президентом,да сбежал за 1 день
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Футболку хоть не через Павелко передали, а то мало ли кто и где в ней фоткался.... "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера - Цензор.НЕТ 1233
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Икер Касильяс свою нестиранную футболку офшорнику напарил?
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют и прячут через Мальдіви на Панамскіх офшорах
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Вот это конешно перемога из перемог.
И совсем не пиар Петра, а самая настоящая звитяга нашого керманича.
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Одне втішає - до 31 березня залишилося менше 10-ти місяців..
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Вас втішає, а человеку нужно ещё много успеть, с Испании нужно быстро в Англию, поздравить Ливерпуль с заслуженным вторым местом, мож и там футболку или шарф подарят.
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Да... во, где футбол! Тринадцать Кубков! Красавцы. Есть чему позавидовать.
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Когда памплонская "Осасуна" барыжнику футболку подарит? Ему пойдет перед выборами
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После того как Реал Мадрид снял со своей эмблемы крест , как может президент христианской страны его посещать ? Порошенко пробил очередное дно . P.S . Руководство мадридского «Реала» решило убрать христианский крест со своей эмблемы после заключения трехлетнего контракта с Национальным банком Абу-Даби (NBAD). Об этом сообщает The Guardian.

Один из символов христианства традиционно венчает корону, которая изображена на эмблеме «королевского клуба». Новый логотип будет использоваться на Ближнем Востоке. Там, по мнению руководства, изображение креста может оскорбить религиозные чувства мусульман, которые составляют подавляющее большинство населения региона.
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Реал» убрал крест со своей эмблемой для реализации продукции на Ближнем Востоке.

«Мы должны быть осторожны с регионами Персидского залива, где есть чувствительность к продуктам с символикой креста», - проинформировал Халед аль-Мхаири, вице-президент компании.

Как сообщает Yenicag.Ru, крест венчает на эмблеме мадридского «Реала» корону, дарованную в 1920 королем Альфонсо XIII.
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Это тонкий троллинг ,именно на такую оценку наработал пэтя мальдивский !!! "Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарував Президенту України футболку клубу з символікою першого номера - Цензор.НЕТ 1047
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Книжку ему нужно почитать, про петра-5.
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А ножиці??? Видно -ручки чешуться...🤑
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Ядом не захлебнётесь от зависти , зрадо**** ы😀
Порошенко - это гордость Украины !!
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Если ты горд за хозяина, не нужно приписывать эту гордость всей Украине.
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Я бы эту футболку по-другому прочитал: "Proshenko пизда".
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Гордий за Президента України! Молодець!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Poroshenko 1": глава ФК "Реал Мадрид" Перес подарил Президенту Украины футболку клуба с символикой первого номера. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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