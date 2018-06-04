 "Годі нас вбивати!", - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Активисты выступили с такими требованиями к Кабмину:
- объективное расследование "ДТП на Григоренко";
- прозрачность процедур следствия и суда во всех случаях нарушений, которые привели к травматизму;
- соблюдение лимита в 50 км / ч в городах (без каких-либо +10 и 80 для выбранных улиц)
- довести до финальной реализации систему контроля за скоростью движения (системы фиксации, средства контроля, автоматическое выписывание штрафов)
- обустройство пешеходных переходов европейского образца с "повышением";
- обновление разметки на всех переходах в городе;
- запрет кортежей (кроме президентского).
Це взагалі, якісь "лісопедісти" із паралельної реальності. У захисному спорядженні, велікі обладнані світловідбивачами... А де наші, мукачівські? Ті що намагаються на задрипаному веліку, бухими, у ночі, не дивлячись, що на дворі січень та ожеледиця, проскочити перед тобою по бруківця, підїхавши із заду, бо ти пригальмував перед світлофором... ???
Судя по всему от шоссе Вы далеки, и ни разу не падали в туклипсах )
Требования к велосипедистам
6.1. Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
6.2. Велосипедист имеет право управлять велосипедом, который оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: спереди - белого цвета, по бокам оранжевого, сзади - красного. При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).
6.3. Велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.
Колонна велосипедистов, движущаяся по проезжей части, должна быть разделена на группы ( до 10 велосипедистов в группе) с дистанцией движения между группами 80-100 м.
6.4. Велосипедист может перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять велосипедом и не создают препятствий другим участникам дорожного движения.
6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.
6.6. Велосипедисту запрещается:а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без светоотражателей;
б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом обустроена велосипедная дорожка;
в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сиденье, оборудованном надежно закрепленными подножками);
е) буксировать велосипеды;є) буксировать прицеп, непредусмотренный для эксплуатации с велосипедом.
6.7. Велосипедисты должны выполнять требования этих Правил, касающиеся водителей или пешеходов и не противоречащие требованиям этого раздела.
Что-то на фото не видно на нарядных великах " который оборудован звуковым сигналом" ни фар ничего.
https://www.youtube.com/watch?v=yeLmm0oUWSg
- Регистрация велосипеда в ГАИ
- Получение прав в ГАИ
- Ежегодный взнос на ремонт дорог
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По суті. До адміна групи Петра Чайки, пенсіонера з Полтави, вломились четверо бугаїв, що назвались сбушніками, і примусом з його гаджету увійшли в мережу під його ім'ям і переоформили групу Імпічмент Порошенко на якогось іншого адміна. З тим і ушились. Абзац.
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Можна вкрасти гроші, речі, бізнес, жінку(чоловіка), насамкінець. Але вкрасти групу у фейсбуці на очах у 70тис. користувачів - учасників групи!!!??? Петро Олексійович Порошенко неабиякий новатор.
- п. 6.6 Велосипедисту забороняється: ... в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках;
- п. 6.7 Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.
- п. 4.4 Пішоходам (а згідно п. 6.7 і велосипедисту) забороняється: ... б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
Асоціація велосипедистів Києва оновила буклет "Правила дорожнього руху для велосипедистів" https://www.slideshare.net/velotransport/pdr-2018-new :
Кожен лісапісіст зобовязанний здати екзамен в МРЕО та отримати права на керування ТЗ ЛІСАПЄТОМ!!!
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Суки спортивные, ездить сначала научитесь по дорогам, а то стадом шириной 3-6 велосипедов прут, хер объедешь.
Карго-культ якийсь.
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Ще у 2014му з Донецька на двох крутих джипах евакуювалась сім'я бізнесменів. На одном з блокпостів їх зупинили хачі пострілами. Звісно сім'я загинула. А у салоні було знайдено багато сепаратистської символіки та агітації.
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Мораль:
Тікали б на лєсопєтах, ніхто б по ним не стріляв і втікли б усі.
Я пешеход, и мне очень неприятно когда я иду или гуляю с ребенком а по тротуару летит на горном велосипедне тело килограм 80 со соростью 40 км в час и особенно когда також уникум лавирует между людьми на полной скорости. В темному подземном переходу особенно на дарницьком вокзале.Я уже приучился останавливается поставить сумку между ног чтоб яйца сберечь и ни в коем случае не рыпатся в сторону. А вообще Киев не для велосипедов. Пересаживались на мигает или общественный транспорт
Я пешеход, и мне очень неприятно когда я иду или гуляю с ребенком а по тротуару летит на горном велосипедне тело килограм 80 со соростью 40 км в час и особенно когда також уникум лавирует между людьми на полной скорости. В темному подземном переходу особенно на дарницьком вокзале.Я уже приучился останавливается поставить сумку между ног чтоб яйца сберечь и ни в коем случае не рыпатся в сторону. А вообще Киев не для велосипедов. Пересаживались на сигвей или общественный транспорт