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Все про:ДТП (4846) Кабмин (10497) велосипедисты (86) Богачук Олег (595)

 "Годі нас вбивати!", - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 июня под Кабмином состоялась акция, организованная сообществом велосипедистов Киева. Помимо выполнения требований новой редакции ПДД О соблюдении в городах скоростного режима не более 50 км/час, активисты требовали объективного расследования "ДТП на Григоренко", когда автомобиль, подведомственный МВД сбил мальчика-велосипедиста на пешеходном переходе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий. 

Активисты выступили с такими требованиями к Кабмину: 

- объективное расследование "ДТП на Григоренко";

- прозрачность процедур следствия и суда во всех случаях нарушений, которые привели к травматизму;

- соблюдение лимита в 50 км / ч в городах (без каких-либо +10 и 80 для выбранных улиц)

- довести до финальной реализации систему контроля за скоростью движения (системы фиксации, средства контроля, автоматическое выписывание штрафов)

- обустройство пешеходных переходов европейского образца с "повышением";

- обновление разметки на всех переходах в городе;

- запрет кортежей (кроме президентского).

Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 01
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 02
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 03
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 04
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 05
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 06
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 07
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 08
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 09
Годі нас вбивати!, - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты 10

Источник: https://censor.net.ua/p3069709
 
   
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Годі переїжджати через пішохідні переходи!
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а вони не знають, що по правилам це заборонено
Це взагалі, якісь "лісопедісти" із паралельної реальності. У захисному спорядженні, велікі обладнані світловідбивачами... А де наші, мукачівські? Ті що намагаються на задрипаному веліку, бухими, у ночі, не дивлячись, що на дворі січень та ожеледиця, проскочити перед тобою по бруківця, підїхавши із заду, бо ти пригальмував перед світлофором... ???
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Хочу тебя удивить, но в Германии через них тоже переезжают. Просто там водители, а не водятлы и к велосипедистам большое уважение.
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От коли почнуть велосипедисти за таке штрафи, тоді хай і виходять на мітинги. В Україні переїжджати заборонено пішохідні переходи. Я чогось більше бачу велосипедятлів і піхохододятлів.
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Сегодня все авто ездят как хотят. Если за рулём, то царь.
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выезжая на проезжую часть, велосипедист становится обезьяной с гранатой, потому что он понятия немеет что такое ПДД, и считает что ему все обязаны. пусть сдают упрощенный экзамен, и получают водительские права и госномер.
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Носятся даже по тротуару. Есть такое дело.
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у нас в місті два дятла зіткнулись на тратуарі, один загинув, так мусора з переляку порушили справу по ДТП
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Едет как слалом лыжный, объезжает прохожих. Не едет, а летит.
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Не все. У некоторых еще осталось чувство самосохранения.
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Так они не только велосипедистов убивают ,они убивают ВСЕХ украинцев без разбора !!!
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А может надо начинать соблюдать правила дорожного движения?... Хоть с уважением к ним отношусь,но наблюдаю на дороге чудеса в их исполнении ежедневно....
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сука ПДД учите петухи долбанные. из 100 велосипедистов что я вижу на дорогах - 5 нормальные, которые умеют повороты показать и перевозят велосипед по правилам в руках через пешеходный переход. остальные ушлепки тупые. вам блять никто не обязан, выхрдя или выезжая на проезжую часть, вы - участники дорожного движения, со всей выходящей из этого ответственностью.
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лично моё мнение - по проезжей части в черте города должны иметь право передвигаться только велосипеды, снабженные туклипсами. Все остальные - на тротуар - хоть с поворотниками, хоть с неоном в жопе.
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Чую, что прав, но что такое ту-клипсы? Представляю бо-ольшие гайки в ушах... для равновесия.
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это педали такие, которые жестко фиксируют ногу как лыжный ботинок. если не ошибаюсь. в велотематике я не особо разбираюсь.
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это то, на что опытный водитель должен в первую очередь обращать внимание, двигаясь позади велосипедиста ))
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Ага . представил. Только не понял чем это поможет остальным участникам ДД
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ну не сїебется никуда, ботинки из педалей не сможет вітащить )))
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Вытерли- перефразируем. Замучаются стоять в сюрплясе на митингах
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шансы случайного падения перед едущим сзади автомобиле снижаются до нуля. Это вкратце, что касается остальных участников ДД. О самом велосипедисте - это отдельная тема.
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Ну идею я примерно понял. Спасибо, ищо погуглю.
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Oleg Mamont,ржу с вашего невежества и неприкрытой ненависти велосипедистов. "Годі нас вбивати!" - під Кабміном свою акцію провели велосипедисти - Цензор.НЕТ 6085 Ржу как водитель двух категорий со стажем 31год.Туклипсы и контактные педали-две большие разницы.Хотелось бы от тебе подобных услышать комментарии о законопослушных водителях B категорий,которые ни разу не проезжают на красный ,не разворачиваются через две сплошных и не лушперят в населенном пункте за 80.Поверь,этого дурачья в процентном соотношении,много больше в жестяных корытах чем на велосипедах.Требуя соблюдать ПДД,неплохо бы начать с себя.
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Если я нарушаю и пойман - я плачу штраф. Еще вопросы ?
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В туклипсах уже полвека никто не ездит.И если вы о контактных педалях,то выстегнуться с них дело доли секунды.Контакты аж никак не ограничивают.Скорость выставления ноги от педалей "топталок" не отличается.Зато при высоком каденсе,повредить ногу на "топталках"(а то и упасть,сорвавшись с педали) имеется шанс.
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потому что ездить уже некому - на дороге одни дилетанты. Езда в туклипсах спасет вас от переломов ног и рук при падении, а кроме того обезопасит и от дурацкого падения при "выстреле" ноги с педали вперед. Нога весит порядка 10 кг (как весь велик) + динамика => велосипедист срывается с седухи, херачится (это если мужик, если тётка то там другой процесс) промежностью о вынос, и дальше неконтролируемое падение с травмами верхних и нижних конечностей.
Судя по всему от шоссе Вы далеки, и ни разу не падали в туклипсах )
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Меня больше байкеры радуют. Видишь его в зеркало и не знаешь, чего от него ожидать. Кто-то даже не выдержал, бигборд заказал.
"Годі нас вбивати!" - під Кабміном свою акцію провели велосипедисти - Цензор.НЕТ 9799
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Це ще якщо бачиш. А у них же ж улюблена справа їздити між рядами ховаючись в сліпій зоні.
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Особенно когда ОНО едет по Дарницкому мосту на встречу по той части которая идёт с левого берега на правый , а ОНО в шлеме напомаженное на встречу , иногда по 2.

Требования к велосипедистам
6.1. Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
6.2. Велосипедист имеет право управлять велосипедом, который оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: спереди - белого цвета, по бокам оранжевого, сзади - красного. При движении в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).
6.3. Велосипедисты, двигаясь группами, должны ехать друг за другом, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.
Колонна велосипедистов, движущаяся по проезжей части, должна быть разделена на группы ( до 10 велосипедистов в группе) с дистанцией движения между группами 80-100 м.
6.4. Велосипедист может перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять велосипедом и не создают препятствий другим участникам дорожного движения.
6.5. Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.
6.6. Велосипедисту запрещается:а) управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с выключенным фонарем (фарой) или без светоотражателей;
б) двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, если рядом обустроена велосипедная дорожка;
в) двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых);г) во время движения держаться за другое транспортное средство;
ґ) ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);
д) перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет, перевозимых на дополнительном сиденье, оборудованном надежно закрепленными подножками);
е) буксировать велосипеды;є) буксировать прицеп, непредусмотренный для эксплуатации с велосипедом.
6.7. Велосипедисты должны выполнять требования этих Правил, касающиеся водителей или пешеходов и не противоречащие требованиям этого раздела.

Что-то на фото не видно на нарядных великах " который оборудован звуковым сигналом" ни фар ничего.
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и ни слова о туклипсах. Правила писали пузатые гаишники.
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госномера и водительские удостоверения европейского образца вымагають...
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сделать дорогу только для лисопетов, как во многих странах
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сделай дорогу вообще хоть для кого то. колдоебины на колдоебинах почти по всему Киеву. у меня млять машина 25-30 литров жрет, в каждом литре налог на дороги посчитан, я заплатиил за нехилый кусок автобана, а ты на своем велосипеде что то требуеш ? или в жопу !
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Ну походу ты настоящий мамонт, человек на велосипеде природу бережет, дети дышат воздухом а не газом из твоей трехлитровой перделки. Это ж сколько воздуха ты падла загрязняешь что бы сжечь бензин, а воздух общий сцуко. Везде в мире только приветствуется велосипед, а у вас все через жопу. Велосипед всегда имеет преимущество, человек не защищен ничем, ты должен думать об этом когда свою задницу везешь в железном корыте.
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Я млять за экологию и дороги плачУ из своего кармана. Так что иди в жопу со своим велосипедом. Езди по дороге ща которую ты заплатил. Выезжая на дорогу общего использования, за которую плачу я и другие автрмобилисты, будь добр соблюдать ПДД, как и другие водители транспорта. Что не понятно ? В магазин тебе жратву будут вощить на велосипедах, роликовых коньках и скейтбордах, а не на коптящих грузовиках, кушай не обляпайся.
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Да, походу пока очередные мамонты не вымрут, Украине про Европу придется забыть.
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Что я тебе не так сказал ? Ты дорожный сбор платиш ? Нет ? Пошел вон с дороги.
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О, правильная мысль. Эти двухколесные хотетели прав за дороги вообще не платят. Вломите им дорожный сбор по 5000 гривен в год, чего это на одной дороге одни должны платить акциз в цене бензина, а эти клоуны на шару едят еще и прав захотели.
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еще пусть сдают экзамен на знание ПДД и вождение велосипеда.
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тоб то дорога у один кінець не підходить?
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Согласен со всеми требованиями если добавят и требования к велосипедистам: за проезд на велосипеде по пешеходному переходу, за езду более 1,5 метра от края проезжей части, а тем более в два и более рядов, за езду без огней и светоотражающих полос ночью возлагать вину на сбитого велосипедиста, а не на водителя.
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велосипедист, переезжающий пешеходный переход на скорости 30-40 км - это прикольно. Это "мечта" каждого водителя. Впрочем, велосипедиста, едущего в потоке, тоже.
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Да самые дисциплинированные лисапедисты не брезгуют проездом на красный свет, поворотами налево с правого ряда, езду по переходам.Одинаковых правил захотели? Попробуйте выполнять требование о том, что транспортному средству запрещено двигаться без необходимости со слишком малой скоростью. А 50 км засуньте себе в задницу. Это просто аваковская отмазка - типа борьба за безопасность движения. Какого хера я буду тащиться 50 по набережно-крещатицкой если там нет народа ,или по бульвару д.н.?Потому что кривоногий лисапедист не может ехать больше 40? Езжайте в парк, на дорожки.
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саме цікаво, що у нас найбліше гине їх на трасі, на ділянці від Мукачево до Ракошино, і що ще цікавіше, там усюду йде паралельно до траси велосипедна доріжка...
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Отож, Они становятся правильными после больнички. Ежели оттуда выходят
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Для тех велосипедистов, что хотят ездить по проезжей части:
- Регистрация велосипеда в ГАИ
- Получение прав в ГАИ
- Ежегодный взнос на ремонт дорог
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Петро Олексійович Порошенко ВКРАВ групу Фейсбук "Імпічмент Порошенку!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
______________________________
По суті. До адміна групи Петра Чайки, пенсіонера з Полтави, вломились четверо бугаїв, що назвались сбушніками, і примусом з його гаджету увійшли в мережу під його ім'ям і переоформили групу Імпічмент Порошенко на якогось іншого адміна. З тим і ушились. Абзац.
__________________________
Можна вкрасти гроші, речі, бізнес, жінку(чоловіка), насамкінець. Але вкрасти групу у фейсбуці на очах у 70тис. користувачів - учасників групи!!!??? Петро Олексійович Порошенко неабиякий новатор.
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да всем похуй на диванных патриотов
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твой пенсионер велосипедист ? накуя ты сюда это пишеш ?
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ти мурло, кацап у тебе в голові. сереш де бачиш. пиздуй у тему де політику обговорюють, зі своїм пенсіонером.
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А не так то, шо ты - казел, который влез со своими сообщениями не по теме.
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Детям до 14 лет езда на великах категорически запрещена Законом.
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Они меня в Лондоне уже зае........Не пускайте их в Киев
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А вот интересно - если хотя бы один день будет контролироваться соблюдение ПДД самими велосипедистами - сколько крику будет?
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Вимоги щодо швидкісного режиму, фото- та відеофіксації, дорожньої розмітки - це звичайно дуже правильно і тут велосипедистів варто підтримати. Але чомусь вони забувають про ПДР:
- п. 6.6 Велосипедисту забороняється: ... в) рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках;
- п. 6.7 Велосипедисти повинні виконувати вимоги цих Правил, що стосуються водіїв або пішоходів і не суперечать вимогам цього розділу.
- п. 4.4 Пішоходам (а згідно п. 6.7 і велосипедисту) забороняється: ... б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;

Асоціація велосипедистів Києва оновила буклет "Правила дорожнього руху для велосипедистів" https://www.slideshare.net/velotransport/pdr-2018-new :
"Годі нас вбивати!" - під Кабміном свою акцію провели велосипедисти - Цензор.НЕТ 9143
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Побольше детей на дорогу или автотрассу где тролембусы автобусы скутеристы мотоциклисты будет всё пучком.Вперед к паБЕДЕ каммунизьмы...
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Годі лісапєс*истам їздити по дорогам без прав на керування ТЗ!!!
Кожен лісапісіст зобовязанний здати екзамен в МРЕО та отримати права на керування ТЗ ЛІСАПЄТОМ!!!
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едут: 60 или 50 км/час? Хотя сошкребать с асфальта на 20% меньше.
===============
Суки спортивные, ездить сначала научитесь по дорогам, а то стадом шириной 3-6 велосипедов прут, хер объедешь.
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"- обустройство пешеходных переходов европейского образца с "повышением";" - абсолютно ідіотський винахід. Але ж "так в європі!"
Карго-культ якийсь.
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До уваги фраєрів на крутих тачках.
______
Ще у 2014му з Донецька на двох крутих джипах евакуювалась сім'я бізнесменів. На одном з блокпостів їх зупинили хачі пострілами. Звісно сім'я загинула. А у салоні було знайдено багато сепаратистської символіки та агітації.
___________
Мораль:

Тікали б на лєсопєтах, ніхто б по ним не стріляв і втікли б усі.
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Велосипедист является участником дорожного движения.Ездите по правилам,олени двухколесные
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А не перевірили, на скількох лісапєтах у мітингувальників бодай один катафот причеплений?
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Да пусть лучше по проезжей части ездит, только не по пешеходной дороге.
Я пешеход, и мне очень неприятно когда я иду или гуляю с ребенком а по тротуару летит на горном велосипедне тело килограм 80 со соростью 40 км в час и особенно когда також уникум лавирует между людьми на полной скорости. В темному подземном переходу особенно на дарницьком вокзале.Я уже приучился останавливается поставить сумку между ног чтоб яйца сберечь и ни в коем случае не рыпатся в сторону. А вообще Киев не для велосипедов. Пересаживались на мигает или общественный транспорт
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Да пусть лучше по проезжей части ездит, только не по пешеходной дороге.
Я пешеход, и мне очень неприятно когда я иду или гуляю с ребенком а по тротуару летит на горном велосипедне тело килограм 80 со соростью 40 км в час и особенно когда також уникум лавирует между людьми на полной скорости. В темному подземном переходу особенно на дарницьком вокзале.Я уже приучился останавливается поставить сумку между ног чтоб яйца сберечь и ни в коем случае не рыпатся в сторону. А вообще Киев не для велосипедов. Пересаживались на сигвей или общественный транспорт
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Годі нас вбивати!", - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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