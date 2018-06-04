 "Годі нас вбивати!", - под Кабмином свою акцию провели велосипедисты. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Активисты выступили с такими требованиями к Кабмину:

- объективное расследование "ДТП на Григоренко";

- прозрачность процедур следствия и суда во всех случаях нарушений, которые привели к травматизму;

- соблюдение лимита в 50 км / ч в городах (без каких-либо +10 и 80 для выбранных улиц)

- довести до финальной реализации систему контроля за скоростью движения (системы фиксации, средства контроля, автоматическое выписывание штрафов)

- обустройство пешеходных переходов европейского образца с "повышением";

- обновление разметки на всех переходах в городе;

- запрет кортежей (кроме президентского).























