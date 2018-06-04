 Порошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Президент Украины высоко оценил поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности нашего государства в противодействии российской агрессии. В свою очередь, Король Фелипе VI отметил четкую позицию Украины в поддержку единства Испании.





Петр Порошенко ознакомил Короля Испании с развитием ситуации в временно оккупированных Донбассе и Крыму. Глава Украинского государства выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся в России.







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Во время встречи был отмечен вклад украинской общины в развитие Испании, также были обсуждены вопросы обеспечения прав и культурно-образовательных потребностей более чем стотысячной украинской общины, проживающей в Испании.