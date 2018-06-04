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 Политика Украины
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Все про:Испания (468) Порошенко (14898) Филипе_VI (1)

 Порошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ. ФОТОрепортаж

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Королевство Испания встретился с Королем Испании Фелипе VI. Собеседники отметили, что за более чем 25-ть лет с момента установления дипломатических отношений между Украиной и Королевством Испания основными принципами, характеризующими двустороннее взаимодействие, были дружба и взаимное уважение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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Президент Украины высоко оценил поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности нашего государства в противодействии российской агрессии. В свою очередь, Король Фелипе VI отметил четкую позицию Украины в поддержку единства Испании.

Порошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ 01
Порошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ 02

Петр Порошенко ознакомил Короля Испании с развитием ситуации в временно оккупированных Донбассе и Крыму. Глава Украинского государства выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся в России.

Порошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ 03
Порошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ 04
Порошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ 05

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Во время встречи был отмечен вклад украинской общины в развитие Испании, также были обсуждены вопросы обеспечения прав и культурно-образовательных потребностей более чем стотысячной украинской общины, проживающей в Испании.

Источник: https://censor.net.ua/p3069703
 
   
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А королю оно надо?
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А тебе оно надо на московии? Или жаба давит !?
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Вы обратите внимание на то ,как король на петю смотрит полагаю этот взгляд о многом говорит ...
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Интересно почему же не обсудили скажем полёт на луну. Я думаю результат был бы намного лучше
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Блинкину свои дачи показывал, заодно к королю наведался.
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Перенимает опыт, как стать королем Украины?
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Ага ,станет Людовиком Шестнадцатым .. Порошенко обговорив із Королем Іспанії Донбас, Крим та українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії. - Цензор.НЕТ 286
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ну хоть пылыпом не обозвал...
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Потужно! Ради цього варто було летіти в Іспанію? Обговорення, заяви , зустрічі - більш схоже на передвиборчий піар.. В чому Україна виграла, від цього петіного вояжу? Які конкретні результати для України від цього турне?
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результат на лицо,очередная ЗРАДА,для всех ЗРАДОдрочеров
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Смотрю на Климкина и вижу - это же надо быть таким валенком в жизни, а смотри министр.
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Петя с пингвинами пообщайся, они тебя тоже выслушают.
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hijo de puta - подумал испанский король...
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Посмотрите,как король смотрит на петю и Вам ВСЁ станет ясно !!!
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Ой, а чего Мальдивы, офшоры, цены на ЖКХ, Липецкую фабрику, изгнания Савика, торговлю с ОРДЛО, Ротердам+, Корупцию,захват соевыми гос предприятий, пресования бизнеса, воровство из транша МВФ, и многое другое, забыли обсудить?
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Якось недопрацювали в протокольній службі Короля Іспанії, призначили йому зустріч з українськими вальтами.
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Приятно посмотреть на нашего Президента и первую леди Украины , чего не могу сказать , рассссеяне о вашем плешивом фюрере, который убивает украинцев !
Знаете , что прямая линия с пут- Ыном пройдёт в новом формате - без зрителей в зале.😀
Следующая - пройдёт без зрителей, без ведущих, без вопросов и без Пут- Ына 😀
А зачем они? И так всё всем ясно)
А Президента Украина принимают во всём цивилизованном мире , а также посещают Украину и Донбасс !
Зрада 😂
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Как не стыдно благородному королю Испании (ВСТРЕЧАТСЯ С БАРЫГАМИ).
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А все таки классный у нас президент , татаромордва позорная верещит,шо потерпевшая на пожаре и поссыкивает кипятком
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Гарик почему ты не инжинер? Не доучился? Или сала мало было на диплом? Порошенко обговорив із Королем Іспанії Донбас, Крим та українських політв'язнів, які незаконно утримуються в Росії. - Цензор.НЕТ 5255
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"галантерейщик (вольсман) и Кардинал - это сила"..
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за чей счет поросенко и его свинка поросенчиха - поехало решать свои приватные интересы?
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Да первое фото супер.Петя лапшу вешает про перемоги,а король думает п..ди,п..ди мне голос твой приятен))))
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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