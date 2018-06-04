 Порошенко обсудил с Королем Испании Донбасс, Крым и украинских политзаключенных, незаконно содержащихся в РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Президент Украины высоко оценил поддержку Испанией суверенитета и территориальной целостности нашего государства в противодействии российской агрессии. В свою очередь, Король Фелипе VI отметил четкую позицию Украины в поддержку единства Испании.
Петр Порошенко ознакомил Короля Испании с развитием ситуации в временно оккупированных Донбассе и Крыму. Глава Украинского государства выразил надежду на содействие испанской стороны в освобождении украинских заложников и политических заключенных, незаконно содержащихся в России.
Во время встречи был отмечен вклад украинской общины в развитие Испании, также были обсуждены вопросы обеспечения прав и культурно-образовательных потребностей более чем стотысячной украинской общины, проживающей в Испании.
Знаете , что прямая линия с пут- Ыном пройдёт в новом формате - без зрителей в зале.😀
Следующая - пройдёт без зрителей, без ведущих, без вопросов и без Пут- Ына 😀
А зачем они? И так всё всем ясно)
А Президента Украина принимают во всём цивилизованном мире , а также посещают Украину и Донбасс !
Зрада 😂