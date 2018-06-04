 Неизвестные сожгли в Ривном автомобиль волонтера Коваля: "Машина 26 раз была на востоке и осталась целой". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".

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Это событие он связывает со своей общественной, политической и военной деятельностью.

"В Ровно есть определенные криминальные группы, связанные с Россией. Мы не раз об этом предупреждали и Службу безопасности и полицию, но они не хотели принимать меры. Думаю, что атошники теперь должны взять это в свои руки, когда в 13-14-м годах ни один дом и автомобиль не был сожжен. Теперь эти группы хотят дестабилизировать ситуацию", - рассказал волонтер.

По его словам, сожженный автомобиль неоднократно бывал в "горячих" точках на востоке.

"Эта машина 26 раз была со мной на востоке, объехала территорию от Широкино до Станицы Луганской. Под обстрелами, под минометным огнем. И осталась целой ... Наверное, мы наступаем на мозоли определенным дельцам. И им это не нравится", - сказал Коваль, отметив, что по возможности его побратимы будут также разыскивать поджигателей.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества).

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