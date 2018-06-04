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Все про:поджог (567) Ривне (237) волонтеры (1771) машина (7)

 Неизвестные сожгли в Ривном автомобиль волонтера Коваля: "Машина 26 раз была на востоке и осталась целой". ФОТО

В Ривном ночью на ул. Коновальца сожгли внедорожник местном волонтеру, бывшему главе "Правого сектора" Ривненской области Роману Ковалю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".

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Это событие он связывает со своей общественной, политической и военной деятельностью.

"В Ровно есть определенные криминальные группы, связанные с Россией. Мы не раз об этом предупреждали и Службу безопасности и полицию, но они не хотели принимать меры. Думаю, что атошники теперь должны взять это в свои руки, когда в 13-14-м годах ни один дом и автомобиль не был сожжен. Теперь эти группы хотят дестабилизировать ситуацию", - рассказал волонтер.

По его словам, сожженный автомобиль неоднократно бывал в "горячих" точках на востоке.

"Эта машина 26 раз была со мной на востоке, объехала территорию от Широкино до Станицы Луганской. Под обстрелами, под минометным огнем. И осталась целой ... Наверное, мы наступаем на мозоли определенным дельцам. И им это не нравится", - сказал Коваль, отметив, что по возможности его побратимы будут также разыскивать поджигателей.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение имущества).

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Неизвестные сожгли в Ривном автомобиль волонтера Коваля: Машина 26 раз была на востоке и осталась целой 01
Неизвестные сожгли в Ривном автомобиль волонтера Коваля: Машина 26 раз была на востоке и осталась целой 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069665
 
 
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найдут,Ровно - город небольшой,выплывет полюбому..
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По всей стране в наглую действуют бригады диверсантов и их наймитов...сбу продолжает заниматься шоу вместо того чтобы принимать драконовские меры как законного так и не совсем законного характера против врагов
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Людина ризикувала життям і отримала дію проти себе, та ще на вулиці Коновальця. Хочете знати хто це зробив? Зрозуміло, що лише той, кому Україна не потрібна. Шукайте політиків та тих, кому провокації дорожче за все.
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Гражданский арест - задержание, арест, производимый лицом, не наделённым для этого специальными полномочиями (в частности, не являющимся представителем исполнительной власти, например, полицейским), но готовым аргументировать обоснованность ареста. Например, может быть произведён свидетелем или жертвой уголовного преступления, частным детективом или адвокатом, или сотрудником ЧОПа или другим гражданским лицом самостоятельно обнаружившим улики, а также лицом, обнаружившим официально разыскиваемого, на чей арест выдан судебный ордер. Наиболее известен в странах англосаксонского права, главным образом - в США (во всех штатах кроме Северной Каролины) и Великобритании.
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Там рядом Дубно,,, форт прячет все скелеты ,,, найдите их
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Неизвестные сожгли в Ривном автомобиль волонтера Коваля. Потому что полиция была неизвестно где, вместо того, чтоб за порядком смотреть.
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Усть еще козломордые сволочи у нас. Никак не успокоятся гандоны. Ну да Таракановский форт - это для них самое то.
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Те, кто изначально стал на тропу идеологии - бардак и нищета в стране - сидят на Банковой.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестные сожгли в Ривном автомобиль волонтера Коваля: "Машина 26 раз была на востоке и осталась целой". ФОТО
 
 
 
 
 
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