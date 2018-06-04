EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  3903  21
Все про:Азовское море (141) Клименко Андрей журналист (2)

 РФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко. КАРТА

Береговая охрана ФСБ в Азовском море в течение 3-4 июня блокировала на несколько часов хорватский и украинский сухогрузы, которые направлялись в Мариуполь.

Об этом 4 июня сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко. КАРТА

По его данным, хорватский сухогруз SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763), следовавший в Мариуполь, был задержан 3 июня коло 22:30 в центре Азовского моря. Через 4 часа его отпустили.

РФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко 01

Читайте также: Береговая охрана ФСБ задержала в Керченском проливе 5 морских судов с грузами, которые шли из Бердянска и Мариуполя, - журналист Клименко. КАРТА

Кроме того, в ночь на 4 июня российские силовики мешали движению сухогруза SELECTA (IMO 9424807), который тоже направлялся в Мариуполь. Грузовое судно было вынуждено соверщать маневры между 00:30 и 01:30.

"Можно лишь предположить, что судно уходило от преследования. В пользу этой версии говорит то, что это судно принадлежит украинскому владельцу - INTRESCO LTD-UKE Odessa. Но все-таки остановилось и стояло в Азовском море 3 часа - между 2:30 и 05:30", - добавил он.

РФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко 02

Читайте также: Эксперты разработали 10 шагов для Украины в связи с агрессивными действиями РФ в Азовском море, - журналист Клименко

РФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3069654
 
 
VEhrdlVXMTBRemN3VEdwUmRrNURNVEJNTTFGMWRFTXJTVTVEVVRCTU0xRjBUa2RCTUV4WVVYVlRSRkYwZEVkRU1GbEVVWFprUTNjd1RIWlJkVTVIUWpCWlNYWk1PVU5STUV4bVVYWjBRM2t3V1VoUmRYUkRLekJNVldjd1RIcFJkblJIUVRCTVZUMD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нужно задерживать суда идущие в Ейск и Ростов их пути идут вдоль берега Украины
 показать весь комментарий
 
 
раз пошла такая пьянка, перекройте сепарам воду
 показать весь комментарий
 
 
Кацапы - новые пираты Черного моря. Пиратов на виселицу!

 показать весь комментарий
 
 
Где пухлый недомерок Климкин??? Почему тишина и послы ПИДАРассии не на ковре???
 показать весь комментарий
 
 
а че у вас до сих пор послы пидорасии есть?так война же,не?
 показать весь комментарий
 
И не только послы. Есть еще и ихтамнеты ПИДАРассии, на донбассе
 показать весь комментарий
 
и как это вяжется между собой?война с рашкой и не разорванны дип.отношения!😂😂
 показать весь комментарий
 
Так твое КУЙло говорит, что вас там нет. Что опущенцы Лугамбабвэ форму в военторге купили, а танки, грады и БТРы в шахтах откопали. А тем мременем, машикни с табличкой "200", пересекают границу ПИДАРасси, везя био отходы в мусорных мешках и все больше и больше, на твоих улицах появляются инвалиды в калясках, обвешенные колодадскими орденами "ХЕРоев новоотсосии" РФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 1503
 показать весь комментарий
 
 
Каналізацію у Крим пустити по кримському каналу, допогти боротися їм з посухою.
 показать весь комментарий
 
 
море азовское,ты хоть 9 классов закончил?
 показать весь комментарий
 
Так,дивись,скоро і грабувати почнуть,як сомалійські пірати.Потрібно терміново просити допомоги в країн НАТО,щоб почали патрулювати в цих вода...
 показать весь комментарий
 
 
Заслати пару Американських єсмінців, хай їх затримають.
 показать весь комментарий
 
А в это время на паРашке...

Идиоты, б....дь Мать позвонила, на даче собрание было. Огласили приказ местных властей: "На период ЧМ нельзя на собственных участках жечь костры и жарить шашлыки. Каждый собственник обязан по периметру обкосить свой участок на расстояние не менее 10 метров. Запрещено парковать машины на опушках и просто ходить в лес".

Бегу прям выполнять. Обязательно на период ЧМ себя без шашлыка оставлю. Вообще жрать не буду, на всякий случай.

Если про костры еще хоть как-то можно понять, но остальное...

Мне вот интересно, ближайший стадион, где пройдет мероприятие ЧМ, находится на расстоянии 170 километров от моего участка. Эта вся хуйня для чего? Я пойду за грибами на любимую просеку, встречу там на поляне прогуливающегося Рональду и могу его нечаянно НАПУГАТЬ?

И как менты будут контролировать посещение мной леса? Засады будут устраивать? Или отправлять разведгруппы?

Так и представляю, иду такой, белые и подверезовики собираю, и тут окрик такой: "Нalt! Hände hoch!

РФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 3740
 показать весь комментарий
 
Досі діє договір з РФ про спільну відповідальність в Азовському морі, за яким обидві краіни мають право перевіряти суда по всій акваторіі. Тому не здивуюсь як що завтра кацапи почнуть перевіряти кораблі на рейді Маріуполя та Бердянська.
 показать весь комментарий
 
 
А разорвать договор слабо или и дальше будем унижатся перед россией.Пусть Порошенко с главным переговоршиком Кучмой(он подписывал договор о совместном море) запишут себе в"перемогу"-просрали Азовсое море.Нас приучают жить по принципу "пусть е.ут ,аби не били"Путин нападет ,так такими темпами ему и нападать не прийдется.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияРФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко. КАРТА
 
 
 
 
 
 вверх