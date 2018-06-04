 РФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко. КАРТА

Об этом 4 июня сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

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По его данным, хорватский сухогруз SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763), следовавший в Мариуполь, был задержан 3 июня коло 22:30 в центре Азовского моря. Через 4 часа его отпустили.

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Кроме того, в ночь на 4 июня российские силовики мешали движению сухогруза SELECTA (IMO 9424807), который тоже направлялся в Мариуполь. Грузовое судно было вынуждено соверщать маневры между 00:30 и 01:30.

"Можно лишь предположить, что судно уходило от преследования. В пользу этой версии говорит то, что это судно принадлежит украинскому владельцу - INTRESCO LTD-UKE Odessa. Но все-таки остановилось и стояло в Азовском море 3 часа - между 2:30 и 05:30", - добавил он.

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