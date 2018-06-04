 РФ блокировала в Азовском море хорватский и украинский сухогрузы, которые шли в Мариуполь, - журналист Клименко. КАРТА

Об этом 4 июня сообщает руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, хорватский сухогруз SOUTHERN BREEZE (IMO 9437763), следовавший в Мариуполь, был задержан 3 июня коло 22:30 в центре Азовского моря. Через 4 часа его отпустили.
Кроме того, в ночь на 4 июня российские силовики мешали движению сухогруза SELECTA (IMO 9424807), который тоже направлялся в Мариуполь. Грузовое судно было вынуждено соверщать маневры между 00:30 и 01:30.
"Можно лишь предположить, что судно уходило от преследования. В пользу этой версии говорит то, что это судно принадлежит украинскому владельцу - INTRESCO LTD-UKE Odessa. Но все-таки остановилось и стояло в Азовском море 3 часа - между 2:30 и 05:30", - добавил он.
Идиоты, б....дь Мать позвонила, на даче собрание было. Огласили приказ местных властей: "На период ЧМ нельзя на собственных участках жечь костры и жарить шашлыки. Каждый собственник обязан по периметру обкосить свой участок на расстояние не менее 10 метров. Запрещено парковать машины на опушках и просто ходить в лес".
Бегу прям выполнять. Обязательно на период ЧМ себя без шашлыка оставлю. Вообще жрать не буду, на всякий случай.
Если про костры еще хоть как-то можно понять, но остальное...
Мне вот интересно, ближайший стадион, где пройдет мероприятие ЧМ, находится на расстоянии 170 километров от моего участка. Эта вся хуйня для чего? Я пойду за грибами на любимую просеку, встречу там на поляне прогуливающегося Рональду и могу его нечаянно НАПУГАТЬ?
И как менты будут контролировать посещение мной леса? Засады будут устраивать? Или отправлять разведгруппы?
Так и представляю, иду такой, белые и подверезовики собираю, и тут окрик такой: "Нalt! Hände hoch!