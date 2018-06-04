 Призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить украинского режиссера Сенцова, - Линкявичюс. ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить незаконно задержанного выдающегося кинематографиста Украины Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме в Арктике, а теперь голодает более трех недель", - рассказал Линкявичюс.

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.