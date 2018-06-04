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 Фоторепортаж, За рубежом
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Все про:голодовка (585) освобождение (204) Россия (69498) политзаключенные (769) Сенцов (487) Линкявичюс (109)

 Призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить украинского режиссера Сенцова, - Линкявичюс. ФОТО

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призвал Россию немедленно освободить объявившего голодовку в российской колонии строгого режима (Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ) украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить незаконно задержанного выдающегося кинематографиста Украины Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме в Арктике, а теперь голодает более трех недель", - рассказал Линкявичюс.

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Призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить украинского режиссера Сенцова, - Линкявичюс 01
Призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить украинского режиссера Сенцова, - Линкявичюс 02

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/p3069645
 
   
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Звертатись до кацапів все одно, що говорити з камінням - толку жодного. Тільки санкції, ембарго, висилка дипломатів та силові рішення доходять до тупих голів кацапів.
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КАКАЯ ХРЕНОТЕНЬ ЭТА ЦЕНЗОР НЕТ! АЖ ТОШНИТ КОГДА СЮДА СЛУЧАЙНО ПОПАДЕШЬ.
ФУ ГАДОСТЬ!!! Призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить украинского режиссера Сенцова, - Линкявичюс - Цензор.НЕТ 3008
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Пропагандисты Путина "дорисовали" Ким Чен Ыну улыбку на фото с Лавровым


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очередная озабоченность ЕС
а что дальше?
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Помогите узнику Олегу Сенцову
Узник Олег Сенцов
Засажен без вины.
На смерть идти готов,
В застенках их тюрьмы.

Их главный вертухай
Не смог его сломать.
Ведь сколько не копай
Не будет он молчать.

Таков его протест
В бессрочной голодовке.
За пытки наших, их арест
ОПГ кремлёвских.

Европа, где же ВЫ?
Где принципы свободы?
Нам так, а вам с трубы
И деньги й углеводы.

03.06.2018
Анатолий Березенский
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПризываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить украинского режиссера Сенцова, - Линкявичюс. ФОТО
 
 
 
 
 
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