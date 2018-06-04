 Призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить украинского режиссера Сенцова, - Линкявичюс. ФОТО

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и немедленно освободить незаконно задержанного выдающегося кинематографиста Украины Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме в Арктике, а теперь голодает более трех недель", - рассказал Линкявичюс.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.
Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.
К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.
Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.
ФУ ГАДОСТЬ!!!
может ты беременен?
а что дальше?
Узник Олег Сенцов
Засажен без вины.
На смерть идти готов,
В застенках их тюрьмы.
Их главный вертухай
Не смог его сломать.
Ведь сколько не копай
Не будет он молчать.
Таков его протест
В бессрочной голодовке.
За пытки наших, их арест
ОПГ кремлёвских.
Европа, где же ВЫ?
Где принципы свободы?
Нам так, а вам с трубы
И деньги й углеводы.
03.06.2018
Анатолий Березенский