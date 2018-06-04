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 От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК "Вагнера". ФОТОрепортаж

Украинские волонтеры-расследователи благодаря информации, полученной от хактивистов, раскрыли и опубликовали новые данные российских наемников, граждан РФ, воевавших сначала на Донбассе, а затем откомандированных в составе ЧВК "Вагнера" в Сирию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm

"В конце мая Ukrainian Cyber Alliance эксклюзивно передал международному разведывательному сообществу InformNapalm пакет документов, переписок и личных фотографий из почты российского наемника и террориста Александра Ивина. По этим данным удалось раскрыть интересные подробности и провести дополнительную разведку открытых источников. Нами установлены связи и данные о ликвидации российских боевиков, граждан РФ, воевавших сначала на Донбассе, а затем откомандированных в составе ЧВК "Вагнера" в Сирию", - отмечают авторы материала.

Исходные данные Александра Ивина

Ивин Александр Николаевич. Дата рождения: 15.12.1966. Паспорт: серия 60 12, номер 115271, выдан 20.01.2012 г. отделом УФМС по Ростовской области в Советском районе города Ростов-на -Дону. С 8 февраля 2013 года зарегистрирован в г. Сочи, Лазаревский район, переулок Павлова, д. 10, кв. 8. Военный билет: серия ГД, номер 1642790. Состоит в следующих казачьих организациях: "Всевеликое Войско Донское", "Казачья национальная гвардия". Архив страницы в соц. сети и профиль на "Миротворце". Трижды судим в 1995, 2002 и 2007 годах.


От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 01
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 02
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 03
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 04
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 05
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 06
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 07
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 08

"С 25 июня 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе в звании майора в составе РОА (российских оккупационных войск). С декабря 2014 года зачислен в 5-ую отдельную мотострелковую бригаду первого армейского корпуса РОА (в/ч 08805).

От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 09
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 10
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 11
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 12

C 2016 года подписал контракт с частой военной компанией Пригожина-Путина "Вагнер". Личный номер М-3363. Выполняет боевые задачи в составе 6-ого штурмового отряда (ШО) ЧВК "Вагнер". Недавно сделал татуировку на затылке в виде шеврона 6-ого ШО. Судя по переписке, с середины января 2018 года находится в полугодовой командировке в Сирии", - говорится в публикации.

От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 13
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 14
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 15
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 16
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 17
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 18
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 19
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 20
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 21
От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 22

Смотрите также: "Бахает что-то. Наши изгаляются, придурки", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин после разгрома его наемников под Дебальцево в 2015-м докладывает обстановку куратору из РФ Иванникову. АУДИО

"В почте Ивина нашлась интересная групповая фотография наемников 6-ого штурмового отряда. Волонтеры InformNapalm идентифицировали: под номером 1 -захваченный и казненный осенью 2017 года боевиками ИГ Заболотный Роман Васильевич, ранее принимавший участие в боевых действиях на Донбассе. Под номером 2 — бывший командир минометной батареи 9-ого отдельного мотострелкового полка РОА, наемник с позывным "Африканыч". В 2016 Заключили контракт с ЧВК, после того как вверенная ему батарея попала под огонь артиллерии украинских морпехов под Мариуполем. Номер 3 — Поддубный Сергей Михайлович "Немой", дата рождения 14.10.80. Воевал на Донбассе, погиб в Сирии 28.09.17. Причина смерти: обугливание тела. Номер 4 — Борисенко Андрей Андреевич из Перми, дата рождения — 27 мая 1981 года. Воевал на Донбассе, позже в Сирии (архив профиля, архив фотоальбома, профиль на Миротворце).

От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК Вагнера 23

Судя по имеющимся данным, российские вагнеровцы несут в САР большие потери и те, кто выжил на Донбассе чаще всего находят смерть в Сирии", - пишут авторы расследования.

Смотрите также: "Главное, бл*дь, достать с поля наши сгоревшие "Дозоры"", - главарь ЧВК "Вагнера" Уткин просит срочно эвакуировать боевые машины РФ, уничтоженные силами АТО под Дебальцево в 2015-м. АУДИО

"Благодарим @Elshad_Babaev и других наших читателей в твиттере, которые откликнулись на просьбу помочь, активно ретвитили наш призыв и оказали содействие в опознании боевиков на общем фото. Если вам известны точные данные других боевиков с указанной фотографии — пишите в комментарии на сайте или в твиттере", - отмечат волонтеры.

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InformNapalm@InformNapalm

Помогите InformNapalm опознать этих боевиков #роа воевавших на #Донбасс'е. Это части пазла, который хотим дособирать.

Источник: https://censor.net.ua/p3069605
 
 
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Проблема в россосийских долбоёбах, которые вместо того, чтоб наводить порядок у себя дома, несут хаос, смерть и разрушение в другие страны.
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А что, Ливия уничтожена? Неужто в Ливии больше разрушений, чем в спасённой Сирии?
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Даже больше тебе скажу, в уничтоженной Ливии меньше разрушений, чем во встающем постоянно с колен условном Воронеже.
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Надеюсь, что в ближайшем будущем весь этот биомусор познакомиться с Lockheed AC-130 Spectre.

Аминь.
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Даже по виду - банда. Каие-то неухоженные.И наверное сильно вонючие...
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опарыш что на помойке рамблера постный день*?
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А вообще,я хочу сказать,что войну можно закончить только экономическим путем. Чтобы невыгодно было воевать.И становиться калекой за 15 000 сраных рублей. Каждый из них с радостью приносил бы пользу на стройке или подобных работах. За штуку евро.Аж бегом.
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Я думаю, что для стройки они потеряны навсегда.
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Не скажи..Они хоть и дураки...Но прекрасно понимают,что могут стать калеками или ваще трупами. Благо наглядных примеров,хоть отбавляй.
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Какие отвратительные рожи - не стоит длить их знакомство с биореактором....🙂
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Від Донбасу до Сирії: опубліковано нові дані найманців 6-го штурмового загону ПВК "Вагнера" - Цензор.НЕТ 6391
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОт Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК "Вагнера". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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