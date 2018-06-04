 От Донбасса до Сирии: опубликованы новые данные наемников 6-го штурмового отряда ЧВК "Вагнера". ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm

"В конце мая Ukrainian Cyber Alliance эксклюзивно передал международному разведывательному сообществу InformNapalm пакет документов, переписок и личных фотографий из почты российского наемника и террориста Александра Ивина. По этим данным удалось раскрыть интересные подробности и провести дополнительную разведку открытых источников. Нами установлены связи и данные о ликвидации российских боевиков, граждан РФ, воевавших сначала на Донбассе, а затем откомандированных в составе ЧВК "Вагнера" в Сирию", - отмечают авторы материала.

Исходные данные Александра Ивина

Ивин Александр Николаевич. Дата рождения: 15.12.1966. Паспорт: серия 60 12, номер 115271, выдан 20.01.2012 г. отделом УФМС по Ростовской области в Советском районе города Ростов-на -Дону. С 8 февраля 2013 года зарегистрирован в г. Сочи, Лазаревский район, переулок Павлова, д. 10, кв. 8. Военный билет: серия ГД, номер 1642790. Состоит в следующих казачьих организациях: "Всевеликое Войско Донское", "Казачья национальная гвардия". Архив страницы в соц. сети и профиль на "Миротворце". Трижды судим в 1995, 2002 и 2007 годах.



















"С 25 июня 2014 года принимал участие в боевых действиях на Донбассе в звании майора в составе РОА (российских оккупационных войск). С декабря 2014 года зачислен в 5-ую отдельную мотострелковую бригаду первого армейского корпуса РОА (в/ч 08805).









C 2016 года подписал контракт с частой военной компанией Пригожина-Путина "Вагнер". Личный номер М-3363. Выполняет боевые задачи в составе 6-ого штурмового отряда (ШО) ЧВК "Вагнер". Недавно сделал татуировку на затылке в виде шеврона 6-ого ШО. Судя по переписке, с середины января 2018 года находится в полугодовой командировке в Сирии", - говорится в публикации.





















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"В почте Ивина нашлась интересная групповая фотография наемников 6-ого штурмового отряда. Волонтеры InformNapalm идентифицировали: под номером 1 -захваченный и казненный осенью 2017 года боевиками ИГ Заболотный Роман Васильевич, ранее принимавший участие в боевых действиях на Донбассе. Под номером 2 — бывший командир минометной батареи 9-ого отдельного мотострелкового полка РОА, наемник с позывным "Африканыч". В 2016 Заключили контракт с ЧВК, после того как вверенная ему батарея попала под огонь артиллерии украинских морпехов под Мариуполем. Номер 3 — Поддубный Сергей Михайлович "Немой", дата рождения 14.10.80. Воевал на Донбассе, погиб в Сирии 28.09.17. Причина смерти: обугливание тела. Номер 4 — Борисенко Андрей Андреевич из Перми, дата рождения — 27 мая 1981 года. Воевал на Донбассе, позже в Сирии (архив профиля, архив фотоальбома, профиль на Миротворце).

Судя по имеющимся данным, российские вагнеровцы несут в САР большие потери и те, кто выжил на Донбассе чаще всего находят смерть в Сирии", - пишут авторы расследования.

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"Благодарим @Elshad_Babaev и других наших читателей в твиттере, которые откликнулись на просьбу помочь, активно ретвитили наш призыв и оказали содействие в опознании боевиков на общем фото. Если вам известны точные данные других боевиков с указанной фотографии — пишите в комментарии на сайте или в твиттере", - отмечат волонтеры.

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