 Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован на Днепропетровщине: арестовано подакцизной продукции на 6,9 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства установлено, что в складских помещениях на территории двух городов Днепропетровской области организовано незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя.

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Во время проведения обысков из незаконного оборота изъяты 18,6 тонн незаконно изготовленного спирта этилового, 438 л водно-спиртовой смеси, 68,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, транспортные средства, которые использовались для транспортировки спирта. Общая сумма изъятых из незаконного оборота подакцизных товаров составляет около 6,9 млн грн.







Досудебное расследование продолжается, на изъятые товарно-материальные ценности наложен арест.