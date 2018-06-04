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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:алкоголь (1336) Днепропетровщина (1177) налоговая милиция (1238) фальсификат (270) ГФС (2592)

 Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован на Днепропетровщине: арестовано подакцизной продукции на 6,9 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области под процессуальным руководством областной прокуратуры ликвидировано подпольное производство алкогольных напитков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства установлено, что в складских помещениях на территории двух городов Днепропетровской области организовано незаконное изготовление фальсифицированного алкоголя.

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Во время проведения обысков из незаконного оборота изъяты 18,6 тонн незаконно изготовленного спирта этилового, 438 л водно-спиртовой смеси, 68,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога Украины, транспортные средства, которые использовались для транспортировки спирта. Общая сумма изъятых из незаконного оборота подакцизных товаров составляет около 6,9 млн грн.

Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован на Днепропетровщине: арестовано подакцизной продукции на 6,9 млн грн 01
Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован на Днепропетровщине: арестовано подакцизной продукции на 6,9 млн грн 02
Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован на Днепропетровщине: арестовано подакцизной продукции на 6,9 млн грн 03

Досудебное расследование продолжается, на изъятые товарно-материальные ценности наложен арест.

Источник: https://censor.net.ua/p3069574
 
   
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И снова, откуда был спирт никого не интересует
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Цензор.НЕТФотоОбществоПодпольный цех по производству алкоголя ликвидирован на Днепропетровщине: арестовано подакцизной продукции на 6,9 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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