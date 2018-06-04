 Неизвестный из гранатомета стрелял по ритуальному бюро в Киеве: снаряд застрял в стене, никто не пострадал, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

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"Сегодня в 4:15 в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения, который сообщил, что на улице Волжской Голосеевского района столицы он услышал звук, похожий на взрыв", - сказано в сообщении.

Как рассказал и.о. начальника Главного управления Национальной полиции Киеве Виктор Нечитайло, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи.

"По указанному адресу правоохранители обнаружили предмет. Работники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал", - сказал Нечитайло.

По окончании осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование.

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Сообщается, что проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.