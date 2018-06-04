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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Неизвестный из гранатомета стрелял по ритуальному бюро в Киеве: снаряд застрял в стене, никто не пострадал, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Происшествие произошло возле Байкового кладбища: снаряд застрял в стене и не взорвался. Впоследствии его обезвредили взрывотехники, которые прибыли на вызов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

...

"Сегодня в 4:15 в полицию поступило сообщение от охранника ритуального заведения, который сообщил, что на улице Волжской Голосеевского района столицы он услышал звук, похожий на взрыв", - сказано в сообщении.

Как рассказал и.о. начальника Главного управления Национальной полиции Киеве Виктор Нечитайло, на место происшествия немедленно выехали следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, взрывотехники и кинологи.

Неизвестный из гранатомета стрелял по ритуальному бюро в Киеве: снаряд застрял в стене, никто не пострадал, - полиция 01

"По указанному адресу правоохранители обнаружили предмет. Работники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал", - сказал Нечитайло.

Неизвестный из гранатомета стрелял по ритуальному бюро в Киеве: снаряд застрял в стене, никто не пострадал, - полиция 02

По окончании осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование.

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Неизвестный из гранатомета стрелял по ритуальному бюро в Киеве: снаряд застрял в стене, никто не пострадал, - полиция 03

Сообщается, что проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению.

Неизвестный из гранатомета стрелял по ритуальному бюро в Киеве: снаряд застрял в стене, никто не пострадал, - полиция 04

Информация о происшествии надлежащим образом зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Неизвестный из гранатомета стрелял по ритуальному бюро в Киеве: снаряд застрял в стене, никто не пострадал, - полиция 05

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого правонарушения злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: https://censor.net.ua/p3069544
 
 
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Рекомендую властям города переименовать улицу Волжскую. тк название улицы предрасполагает к боевым действиям по аналогии со Сталинградом (Волгоградом).
Стрельба сразу прекратится. А улицу можно переименовать в честь коня маршала Будённого или ещё как-то.
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Вурдолак наверное, но ведь глубоко закапывали. Хотя может и поминальный салют. )
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестный из гранатомета стрелял по ритуальному бюро в Киеве: снаряд застрял в стене, никто не пострадал, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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