 "Сильная Европа 2018": в Германии стартовало крупнейшее в мире танковое состязание. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Участники соревнований имели возможность свободно пообщаться и познакомиться с танками команд-участников.

В течение следующей недели они будут соревноваться в 13 дисциплинах: танковый взвод в наступлении, танковый взвод в обороне, распознавание и идентификация целей, разведка, корректировка огня артиллерии, ремонт пораженного танка и оказание медицинской помощи экипажу, оценки дистанции до цели, вождение танка, эвакуация танке в условиях радиохимической угрозы, стрельба из личного оружия, преодоление полосы препятствий, танковая олимпиада (перенос на скорость запчастей и боекомплекта танка) и снайперская стрельба из танка. Команда, которая по итогам всех этапов соревнований наберет наибольшее количество баллов - получит кубок лучшего танкового взвода Европы.





Начальник штаба учебного центра 7-й армии ВС США в Европе полковник Уильям Линднер, который открывал соревнования, рассказал, что при создании конкурса они вдохновлялись примером Кубка Канады на лучший танковый экипаж, но пошли дальше и создали конкурс именно для танкового взвода. За три года с момента создания этот конкурс стал крупнейшим в мире танковым соревнованием, объединив в этом году уже 8 стран НАТО и партнеров.

"Разные подразделения наших армий играют разную роль. У нас есть десантники, которые могут ответить немедленно в случае опасности, у нас есть подразделения обеспечения, которые могут оказывать медицинскую и гуманитарную помощь ... Но ничто не будет лучшим ответом на вызов чем 60-70 тонн брони, которая движется по полю боя. Задача бронетанковых сил - приблизиться и уничтожить врага огнем, маневром и шоковым эффектом. Именно поэтому вы здесь, леди и джентльмены ", - отметил в своем выступлении полковник Уильям Линднер.

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