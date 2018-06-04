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Все про:Германия (3084) танк (593) соревнования (138)

 "Сильная Европа 2018": в Германии стартовало крупнейшее в мире танковое состязание. ФОТО

На полигоне учебного центра Командования подготовки 7-й армии США в Европе, у немецкого города Графенвер, состоялся "День открытых люков", который ознаменовал начало третьего международного конкурса на лучший танковый взвод Европы - Strong Europe Tank Challenge 2018.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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Участники соревнований имели возможность свободно пообщаться и познакомиться с танками команд-участников.

В течение следующей недели они будут соревноваться в 13 дисциплинах: танковый взвод в наступлении, танковый взвод в обороне, распознавание и идентификация целей, разведка, корректировка огня артиллерии, ремонт пораженного танка и оказание медицинской помощи экипажу, оценки дистанции до цели, вождение танка, эвакуация танке в условиях радиохимической угрозы, стрельба из личного оружия, преодоление полосы препятствий, танковая олимпиада (перенос на скорость запчастей и боекомплекта танка) и снайперская стрельба из танка. Команда, которая по итогам всех этапов соревнований наберет наибольшее количество баллов - получит кубок лучшего танкового взвода Европы.

Сильная Европа 2018: в Германии стартовало крупнейшее в мире танковое состязание 01
Сильная Европа 2018: в Германии стартовало крупнейшее в мире танковое состязание 02

Начальник штаба учебного центра 7-й армии ВС США в Европе полковник Уильям Линднер, который открывал соревнования, рассказал, что при создании конкурса они вдохновлялись примером Кубка Канады на лучший танковый экипаж, но пошли дальше и создали конкурс именно для танкового взвода. За три года с момента создания этот конкурс стал крупнейшим в мире танковым соревнованием, объединив в этом году уже 8 стран НАТО и партнеров.

"Разные подразделения наших армий играют разную роль. У нас есть десантники, которые могут ответить немедленно в случае опасности, у нас есть подразделения обеспечения, которые могут оказывать медицинскую и гуманитарную помощь ... Но ничто не будет лучшим ответом на вызов чем 60-70 тонн брони, которая движется по полю боя. Задача бронетанковых сил - приблизиться и уничтожить врага огнем, маневром и шоковым эффектом. Именно поэтому вы здесь, леди и джентльмены ", - отметил в своем выступлении полковник Уильям Линднер.

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Источник: https://censor.net.ua/p3069540
 
   
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Жаль что не на Оплоте наши принимают участие
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А статью прочитать, или хотя бы фото посмотреть?
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США- це сила.Європа ні.
""Новий глава МВС Італії Маттео Сальвіні відвідував окупований Крим, а також критикує санкції проти Росії.Rai News.
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Бажаю в цьому році бути краще ніж у минулому.
І так кожного наступного, доки не стануть першими.
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хоть бы пару оплотов под соревнования передали...
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Чем тебе плох модернизированный Т-80? Тут решающую роль играет профессионализм экипажа.
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Техника многое решает,но основное за экипажем.Удачи хлопцам .
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Сильная Европа 2018": в Германии стартовало крупнейшее в мире танковое состязание. ФОТО
 
 
 
 
 
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