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 Политика Украины
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 Объявивший голодовку Кольченко находится в медчасти колонии, - правозащитник Щур. ФОТО

Украинский политзаключенный Александр Кольченко, который объявил голодовку в знак солидарности с режиссером Олегом Сенцовым, находится в боксе в медицинской части колонии в Копейске.

Об этом сообщил в Фейсбуке российский правозащитник, бывший глава Общественной наблюдательной комиссии по Челябинской области Николай Щур, передает Цензор.НЕТ

"Час назад от Саши Кольченко вышел адвокат. К Саше его провели удивительно быстро - сразу. Находится Саша в боксе в медчасти (условия там хорошие, мы там были много раз). Пищу ему регулярно носят. Он столь же регулярно от нее отказывается. После этого его ведут к врачу, который измеряет у него давление, пульс, уровень сахара в крови. Саша пьет воду. Сказал: "Буду держаться, пока здоровья хватит". Требование прежнее: освободить Олега Сенцова", - рассказал он.

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Объявивший голодовку Кольченко находится в медчасти колонии, - правозащитник Щур 01
Объявивший голодовку Кольченко находится в медчасти колонии, - правозащитник Щур 02

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/p3069536
 
 
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Саша, Вы Украине живые нужны.

А украинцам пора заставить власть брать в заложники эрефийских журналистов и мотоциклистов.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОбъявивший голодовку Кольченко находится в медчасти колонии, - правозащитник Щур. ФОТО
 
 
 
 
 
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