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 10-летний мальчик погиб в ДТП в Мирнограде, - полиция. ФОТО

Вчера, 3 июня, в Мирнограде произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль сбил ребенка на велосипеде. От полученных травм 10-летний мальчик погиб. Полиция начала досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Сообщается, что около 11:30 в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 30-летний водитель на автомобиле "Мерседес" двигался по улице Соборной. В это время с боковой улицы на детском велосипеде выехал 10-летний мальчик. Водитель легковушки не успел остановить автомобиль и совершил наезд на велосипедиста.

10-летний мальчик погиб в ДТП в Мирнограде, - полиция 01

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На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, но травмы ребенка оказались несовместимыми с жизнью.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3069531
 
 
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беспредел на дорогах продолжается,власть никаких мер не принимает,плохо для рейтинга перед выборами
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мальчик выехал с боковой улицы, при чем здесь водитель?
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если у тебя прошла истерика,то тут нужно установить с какой скоростью ехал водитель,если он превышал 50 км,то он виноват,при скорости 50 км можно среагировать,хотя я бы в населенных пунктах сделал бы 40 км,те,кто будет хлопать крыльями скажу,при скорости 40 км можно успеть среагировать и многих спасти и этого мальчика возможно тоже
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смотря под каким углом боковая улица и видимость, если кусты и под 90 градусов, то хоть 30 ползи, а пацан под колеса, что ты сделаешь, может все таки 10 летнему ребенку родители бы нашли другое место для катания?
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если бы да кабы это твои разговоры на лавочке,в Европе давно определили расчетами при какой скорости выживают люди,это 40 км в час,при увеличении скорости шансы резко сокращаются,это не просто цифры это имена и фамилии людей
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в Европе дороги не в ямах, поэтому можно сосредоточиться на дорожной обстановке, а у нас только и крутишь рулем обьезжая все эти котлованы и при этом смотришь в зеркало заднего вида, чтобы никого не скинуть с дороги, а тут еще и мальчик выезжает на проезжую часть, вот в сумме и имеем данный факт, а ты конечно начинай с себя, на принцип, катайся 40км/ч.
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Почему не 20 км/ч? При такой скорости точно можно успеть остановится. "Заставь дурака Богу молиться...."
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скорость эта рассчитана научным методом,а дуракам нужно понять,что нужно думать об окружающих,а не только о своей шкуре и желании быстро поездить,в Швеции есть ограничения скорости в городах 35 км в час и никто не ноет,что лучше пусть больше гибнет,только бы побыстрей ездить
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ты сегодня в каждой новости про ДТП такую ахинею несешь!
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Автомобиль источник повышенной опасности. Давайте об этом не забывать.
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Жалко ребенка. Но с велосипедами горе. Никто не учит как правильно вести себя на дороге. Пару раз тормозил тапочкой в пол и молился, чтобы машина успела остановиться, пока ребенок ехал на велосипеде ехал поперек дороги. Каждый случай нужно рассматривать. Меня бог миловал.
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Не снимая вины водителя,я склонен обвинять родителей ребёнка.Не уберегли.До совершеннолетия родители в ответе за ребёнка.За 10 лет не научили детей осторожности.Укор им на всю оставшуюся жизнь!Тут непуганная собачка или кошка выскочит на дорогу и то переживаешь..Учите детей и внуков.
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Пожалуй буду ездить на трамвае и метро, ну нахрен эти автомобили
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Якщо розуму нема, то так. Я років 10 їздив на роботу лісапєтом в місті з складними перехрестями і розвилками.
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А уж как(!) я проездил 2 месяца, на своей летающей электо-тросточке. ЭТО надо было видеть. Вот жена и увидела, один раз. И всё поняла. Что я её кинул, говоря о "самокатике".
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Я боюся велосипедистів. Три роки тому в ожеледицю один велосипедист упав мені просто під колеса. Він пливе по кризі, я пливу. А назустріч фура. Дивлюся на узбіччя- діти до школи ідуть, четверо. От тоді я і зрозумів що оскільки через придурка вмирати не збираюся, а діти то взагалі святе, придуркові з вєліком хана.
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хлопця, звичайно, дуже шкода.... але, дітей на велосипедах, на дорогах не повинно бути взагалі...це, швидше, недбальство батьків
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Родители знали, где катается на велике их 10-летний сын?
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Согласно правилам ребенок в таком возрасте никак не мог ехать по автодороге.
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Почались канікули, а з ними і дитячі смерті на дорогах та водоймах..
Чомусь батьки надто безпечні...
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вообще то судя по войне, которую нам обьявили автомобилисты, этот вопрос нужно рассматривать на РНБО, а СБУ должно поднять судебные решения за последние хотя бы пять лет по самым громким ДТП и сделать кой-кому пиф-паф, прямо в голову, но без шумной постановы, по-тихому, семейному...
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На дорогах України гине вчетверо більше людей, ніж в зоні антитерористичної операції на Сході.
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Багато водії просто порушують швидкісний режим в населених пунктах,це не дає можливість їм зреагувати на зміни дорожніх обставин.З 1 січня 2018 року дозволена швидкість руху у населених пунктах знизили з 60 до 50 км/год.
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Клята Йулька Тимошенко - жуткая вароффка! Жуткая!!!
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Давно пора признать, что велосипед (как и конь) - спортивный снаряд, но не транспортное средство. Передвигаться на нём нужно в специально оборудованных местах.
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Шановні панове, у кожного водія, окрім посвідчення, повинна бути голова на поечах. І гк для того щоб шапку на ній носити, а щоб аналізувати дорожню обстановку. Крім того, у водія є очі, і вони повинні бачити метрів десять дороги, яку водій буде пересікати. І якщо у водія є мізки і совість, то побачивши велосипедиста, та ще пацаня (царство небесне йому цьому ангелу), водій ПОВИНЕН був прийняти необхідні міри щоб уникнути ДТП. Бо, як кажуть, коню понятно, що дитя, що правил не знає, як і інші 99% велисипедистів. Що толку, що порушником (можливо) було дитя? Важко пригальмувати на 100% знаючи, що дитя не відає, що робить?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия10-летний мальчик погиб в ДТП в Мирнограде, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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