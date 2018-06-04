 10-летний мальчик погиб в ДТП в Мирнограде, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Сообщается, что около 11:30 в дежурную часть Мирноградского отделения полиции поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

Выехав на место происшествия, правоохранители установили, что 30-летний водитель на автомобиле "Мерседес" двигался по улице Соборной. В это время с боковой улицы на детском велосипеде выехал 10-летний мальчик. Водитель легковушки не успел остановить автомобиль и совершил наезд на велосипедиста.

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На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, но травмы ребенка оказались несовместимыми с жизнью.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.