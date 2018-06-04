 Найденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - "Обозреватель". ФОТО

Об этом со ссылкой на источники пишет "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.
В результате погиб водитель - Максим Ковтуненко 1994 года рождения.
При этом указывается, что Лищенко бежал из автомобиля в лесопосадку во время стрельбы.
Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).
В ГУ НП в Киевской области подтвердили, что в ночь на 4 июня в с. Гореничи в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.
Оно направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
а каким чудом он не депутат, ан нет простите погорячился депутат киеврады от блока литвина был а впрочем из нета
СПРАВКА:
Александр Васильевич Лищенко, 30.04.1969 года рождени; проживал в городе Киеве на улице Рокосовского, дом 4, кв. 58. Его приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, зачесаны назад, нос острый. В 1990-х начинал свою криминальную карьеру под началом легендарного бандита Валерия Прыщика (кличка «Прыщ», расстрелян «коллегами»). Дорос до «бригадира». Специализация - рэкет и контроль базарной торговли. Задерживался сотрудниками УБОП за хранение оружия. В 2001 году разыскивался Ватутинским РУ ГУМВД Украины в городе Киеве за совершение тяжкого преступления. Финансово-экономическая база ОПГ «Прыща» был Троещинский рынок (Киев), одним из соучредителей которого являлся «Лича». Мать убитого «Прыща» милиции однозначно указала на Александра Лищенко как организатора убийства ее сына. Милиция и прокуратура доказать причастность «Личи» к убийству «Прыща» не смогли (или не захотели).
какой антикорупционный суд, анекдоты и смешные истории искать не надо, заходи на цензор каждый день после 10 ти такое прочитаешь, нормальный человек без спецподготовки побежит к психиатру с жалобоми на зрительные галюцинации
Гореничи это очень и очень.
Человек был на своем месте.
Криминал же, это паралельно организованая структура, только мение сплочённая и меньшая по численности. По-этому, обещать ничего особенного не может.
Проблема Украины в том, что эти две структуры слилися в обоюдном экстазе.
розстрітяли і зає...сь!