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 Найденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - "Обозреватель". ФОТО

В с. Гореничи Киевской области по ул. Академической в ночь на 4 июня был расстрелян автомобиль Range Rover, в котором находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как Лича).

Об этом со ссылкой на источники пишет "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате погиб водитель - Максим Ковтуненко 1994 года рождения.

При этом указывается, что Лищенко бежал из автомобиля в лесопосадку во время стрельбы.

Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).

В ГУ НП в Киевской области подтвердили, что в ночь на 4 июня в с. Гореничи в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Оно направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Найденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - Обозреватель 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069524
 
 
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награда нашла героя.....конечно если это не очередная спецоперация
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А может это спецоперация полиции...... Сказали водитель, а потом окажется, что Лича, или вообще не он........ Зачем гадать, подождем суда по этому делу, ну если он состоится.....
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Может. Тебе будет задание, все выяснить и доложить о зраде!
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Я предлагаю подождать, все выяснится само Знайдений під Києвом Range Rover із розстріляним чоловіком належить кримінальному авторитету Лічі, - "Обозреватель" - Цензор.НЕТ 7947 А вот ты составь пресс-релиз о пэрэмоге и очередной удачной спЭцоперации....
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нет. герой, к сожалению, в лесопосадку удрал и продолжит возглавлять федерацию бокса
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Он из "списка 47"?
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это Хидир виноват!а его уже выслали из страны т.е. менты помогли сбежать.
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Сюр какой-то вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет, Саакашвили таких высылал из Грузии в 24 часа, а тут уважаемый ментами и властями человек. Еще одно доказательство, что у нас бандиты у власти.
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Это не сюр,а реальность,почти обязательное условие..
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Ошибочка! Саакашвили таких сажал в тюрму на очень долго только за статус "криминальный авторитет"!
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Так они украинское гражданство получили и хорошо живут. Спасибо Пимаховой. Знайдений під Києвом Range Rover із розстріляним чоловіком належить кримінальному авторитету Лічі, - "Обозреватель" - Цензор.НЕТ 2279
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вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как Лича)Источник: https://censor.net.ua/p3069524 и просто хороший человек,
а каким чудом он не депутат, ан нет простите погорячился депутат киеврады от блока литвина был а впрочем из нета

СПРАВКА:
Александр Васильевич Лищенко, 30.04.1969 года рождени; проживал в городе Киеве на улице Рокосовского, дом 4, кв. 58. Его приметы: рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы прямые, темно-русые, зачесаны назад, нос острый. В 1990-х начинал свою криминальную карьеру под началом легендарного бандита Валерия Прыщика (кличка «Прыщ», расстрелян «коллегами»). Дорос до «бригадира». Специализация - рэкет и контроль базарной торговли. Задерживался сотрудниками УБОП за хранение оружия. В 2001 году разыскивался Ватутинским РУ ГУМВД Украины в городе Киеве за совершение тяжкого преступления. Финансово-экономическая база ОПГ «Прыща» был Троещинский рынок (Киев), одним из соучредителей которого являлся «Лича». Мать убитого «Прыща» милиции однозначно указала на Александра Лищенко как организатора убийства ее сына. Милиция и прокуратура доказать причастность «Личи» к убийству «Прыща» не смогли (или не захотели).

какой антикорупционный суд, анекдоты и смешные истории искать не надо, заходи на цензор каждый день после 10 ти такое прочитаешь, нормальный человек без спецподготовки побежит к психиатру с жалобоми на зрительные галюцинации
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Да, наши люди, в Гореничи, на Ренж Роверах не ездят. Хотя, можэ в этих Гореничи тока на Ренж Роверах и пропускают? Неведомо мне.
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Там пару недель назад даже Тесла появилась.
Гореничи это очень и очень.
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"вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко " Найденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - "Обозреватель" - Цензор.НЕТ 7209
Человек был на своем месте. Найденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - "Обозреватель" - Цензор.НЕТ 7209
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почему был, он же в жив и остается вице президентом федерации бокса и криминальным авторитетом, щас бабла закинет его в список бабченко внесут, скажут покушались на патриота фсб, он волонтер и путина не любил, после завтра его петя обнимет и медаль дадут за мужество второй степени
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ты блогер или просто кексик скушал?
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блогер испанец хохотун, угораю от новостей
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Украина как остров Тортуга --все пираты мира собрались в одном месте.
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все криминальные авторитеты должны быть ликвидированы
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Остаться должен только один- П.О.Барыга
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оччинь смишно, в комментах почти одна дрянь собралась, даже спамить даунов лень
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Одни негодяи! Никакого сочувствия к уважаемым людям... ПАДОНКИ! АДНАЗНАЧНА!!!
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Ты против того, что бандита называют бандитом ?!
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походу у тебя с пониманием совсем туго дела обстоят!
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Такой ответ подразумевает, что ты таки против того, чтобы бандитов называли бандитами.
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друже не шукай черную кошку в темной комнате, тем более, что ее там нет!
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если стреляли сбоку, то это хук, а если снизу вверх, то аперкот.
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Одна дрянь - это все без исключения криминальные "авторитеты", выполняющие функцию глистов в организме государства.
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))) смишно, жаль еєто не форум прокацапского 95го квартала
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С каких это пор 95 квартал прокацаским стал? Знайдений під Києвом Range Rover із розстріляним чоловіком належить кримінальному авторитету Лічі, - "Обозреватель" - Цензор.НЕТ 7777
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Это не так. Государство, это группа лиц организовавшихся по предварительному сговору с целью эксплуатации материалных и человеческих ресурсов страны. Тоесть, чиновники. В замен народу они обещают обеспечивать порядок и безопасность.
Криминал же, это паралельно организованая структура, только мение сплочённая и меньшая по численности. По-этому, обещать ничего особенного не может.
Проблема Украины в том, что эти две структуры слилися в обоюдном экстазе.
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у нашому "государстве" функцію глистів виконують держслужбовці ... у здоровому організмі глистів не буває ...організм бореться
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Цей "Ліча" батько сина Надії Мейхер-Грановської з гурту "ВІА Гра".
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Там девчонки вообще криминальных авторитетов полюбляют. Бохатые ж они. Знайдений під Києвом Range Rover із розстріляним чоловіком належить кримінальному авторитету Лічі, - "Обозреватель" - Цензор.НЕТ 9882
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в якій ще країні кримінальні авторитети замість того щоб сидіти на кічі займають публічні посади та посади при владі? сюр.. ми йдемо в европу.
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Нищета и бандитизм 90-х вернулись. Спасибо Авакову и Порошенко!
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а ты нищий или подвергся нападению бандитов?
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Бля, выйди на улицу и посмотри сколько людей в мусоре роются и поинтересуйся сколько людей вешается от безнадеги, гибнет от рук бандитов и террористов. Вас, тварей вешать надо вместе с твоим шоколадным говнокомандующим, предавших всех и все. Ющенко 2!
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Около мусорок и раньше промышляли, но сейчас прямо аншлаг! И по самоубийствам статистика пугающая. Это даже официально признают. Шо такое? Знайдений під Києвом Range Rover із розстріляним чоловіком належить кримінальному авторитету Лічі, - "Обозреватель" - Цензор.НЕТ 5598
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От хто в нас спортом керує....
розстрітяли і зає...сь!
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Главное, что менты отчитываются о падении количества убийств до уровня 1963 года. Правда только в мордобуках, в ООН Украина не подаёт отчёты с 2010-го.
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ПОРАЖАЕТ ,что ключевые фигуры :президент, голова вр. премьер министр даже не обращают внимания!
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Федерацию бокса возглавляет криминальный авторитет. Все знают и всем пох... Знайдений під Києвом Range Rover із розстріляним чоловіком належить кримінальному авторитету Лічі, - "Обозреватель" - Цензор.НЕТ 3050
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНайденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - "Обозреватель". ФОТО
 
 
 
 
 
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