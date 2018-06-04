 Найденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - "Обозреватель". ФОТО

Об этом со ссылкой на источники пишет "Обозреватель", сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате погиб водитель - Максим Ковтуненко 1994 года рождения.

При этом указывается, что Лищенко бежал из автомобиля в лесопосадку во время стрельбы.

Установлено, что он возвращался от друга по имени Роман, который проживает в с. Гореничи (в доме сейчас проводится обыск).

В ГУ НП в Киевской области подтвердили, что в ночь на 4 июня в с. Гореничи в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Оно направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.