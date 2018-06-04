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 Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку. ФОТОрепортаж

Жители Ленпоселка перекрыли сегодня Тираспольское шоссе, на котором вчера произошло смертельное ДТП.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думксая", в акции приняли участие порядка 60 человек.

Блокировать дорогу их вынудило недавнее ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок, а его 20-летняя тетя в тяжелом состоянии попала в больницу. Люди говорят, что участок опасный, а светофор работает только в режиме мигающего желтого.

"Водители игнорируют переход. Они мчат на желтый свет. Ждем по 10-15 минут, чтобы перейти. Здесь каждые полгода происходят смертельные случаи", — говорят митингующие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция. ФОТОрепортаж

Появились и новые подробности смертельного ДТП.

20-летняя девушка несла на руках трехлетнюю девочку. Авария произошла на глазах у матери. По неподтвержденной информации, от пережитого она находится в психиатрической больнице. На руках девочку несла невеста брата матери, которая была беременна.

Дорогу перекрывают уже час. На место трагедии люди принесли игрушки и цветы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поезд насмерть сбил парня и девушку на скутере в Полтавской области

Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку 01
Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку 02
Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку 03
Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку 04
Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку 05
Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку 06

Источник: https://censor.net.ua/p3069516
 
   
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Начальника местной департамента автоинспекции нужно расстрелять за халатность, вот тогда следующий установит на опасных участков светофоров. Украинцам пора отменять мораторий на смертную казнь и начинать судить, и расстреливать ублюдков засевших у власти ради собственного обогащения.
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расстрелять за халатность это всего лишь слова,что то зайцеву никто не стреляет,а вот принять законы можно,например
привысил скорость штраф 30 000 грн,при систематических нарушениях лишение прав
не пропустил на переходе,штраф 30 000,при систематических нарушениях лишение прав
сел пьяный за руль,штраф 100 000 и лишение прав
сел за руль после лишения прав 3 года тюрьмы
после нескольких месяцев будут ездить как в Европе
а что бы суды работали,нужно менять перзидента ссученного,все суды ему подчиняются
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Потрібно зробити на дорозі попереджувальну розмітку у вигляді напилення кількох груп червоних смуг перед пішоходним переходом, так роблять на інших перехрестях, а тут не зробили, бо владі пойух! Потрібно зробити якісне освітлення пішоходного переходу, щоб було видно людину на переході! Потрібно поставити світлофор з кнопкою, щоб люди спокійно переходили дорогу, зробити острів безпеки посередині дороги, зі світящимися знаками, що тут пішохідний перехід. А краще за все зробити надземний перехід через дорогу, щоб пішоходи та інваліди колясочники могли спокійно перетинати дорогу не заважаючи автівкам! Таких темних переходів в Одесі - сотні, і на них кожен рік гинуть люди!
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попереджувальна розмітка має бути висотою сантиметрів 15 - інакше вона неефективна в нашій країні....
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Все вопросы к Лысому "Доверяй ворам".

ПДД УкраиныДорожная разметкаГоризонтальная разметка Зебра (1.14.3)
Зебра - обозначает нерегулируемый пешеходный переход с повышенной вероятностью возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Согласно Национального стандарта Украины ДСТУ 2587-2010 наносится так


Фотографии разметки 1.14.3 из жизни




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Толково сделано. Мне интересно, пешеходам под отбойниками проползать, или отбойники перепрыгивать?
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в Новой Зеландии на многих пешеходных переходах установлены оранжевые шары,они светятся и водители автоматически притормаживают,к тому же они очень заметные их далеко видно

Одесити перекрили Тираспільське шосе, на якому вчора позашляховик збив на смерть 4-річну дівчинку - Цензор.НЕТ 7576
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что бы все откупались за 100 гривень?нет штрафы должны быть существенные соблюдай ПДД и платить вообще не придется
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я за соблюдение ПДД, но не монетой нужно наказывать, а пряником воспитывать!
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ну можешь дать пряник тем кто нарушает,ты их перевоспитаешь сразу
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Лучше стоимости тачки, на которой сабж в данный момент рассекал....
А то у нас куча людей ездит на авто, которые не соответствуют их доходам
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Все очень просто. Если доход не позволяет заплатить штраф, то продай машину и заплати штраф.
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Я думаю штрафы должны соответствовать стоимости автомобиля. Бо ублюдку на бентли насрать на штрафы которые бьют по карману работяги на копейке.
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этого не будет никогда,кто будет оценивать авто,год,состояние,а может на европейских номерах,штрафы должны быть большие и фиксированные для всех,нарушил несколько раз,потом просто отбираются права на три года
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Не надо никого расстреливать -- нужно принять ЗАКОН -- пьяный за рулем --10 лет и конфискация авто , проезд на красный --конфискация авто , Желтый --никто не едет -- проезд 5 лет с последствиями конфискация и 10 лет тюрьмы ... Штрафы нашему народу до большой П...... ЗДЫ ... Только тогда перестанут гибнуть на дорогах от 10 до 15 тысяч в год Украинцев .. Закон того стоит . Пошкел дебил на обгон по встречной в лоб -- конфискация авто без аппеляций и сразу ...
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Такое впечатление, что сейчас водителей даже не штрафуют - по крайней мере, за "незначительные" нарушения типа неправильной парковки или непропускание пешехода на переходе.
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я тебе расскажу что такое штрафовать за неправильную парковку,когдя я в Новой Зеландии жил и оставлял машину в неположенном через 3 минуты был штраф на стекле 150 NZD это 75 Euro,в городах все машины припаркованы как надо и это не само собой,а за все штрафуют
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Ахахаха. До слез.
Если такое сделать в украине то уже на следующий день будут митинги обиженых автолюбителей под радой. будуть ныть что нет места для парковок. И т.д.
Так же как сейчас ноют по поводу нерастаможеных авто.
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в чем будет несогласие автолюбителей?В том что они хотят нарушать правила дорожного движения безнаказанно?Ну так для этого и нужно государство,что бы ограничивать произвол и наводить порядок,для этого нужна политическая воля,а в Украине так,делайте что хотите,только не мешайте воровать
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А в чем несогласие бастующих на евробляхах? А в чем несогласие бастующих набравших кредитов в баксах под низкий процент? Монопенисуально.
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на еврономерах несогласны не с ПДД,а с тем что их обворовывают на пошлинах,в Украине цена оформления авто не может быть больше чем в Польше,разница идет в карман депутатским кланам
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На евробляхах сначала нарушают закон, а затем идут бастовать. А уж какой закон - это чистой воды демагогия. До тех пор, пока будут двойные стандарты - будет бардак.
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А вдруг большинство таких штрафов будет припадать на людей, нужных службе и государству и просто "уважаемых людей" и их родственников? Это пошатнет устои нашего общества с особым путем...😃
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только с начала нужно дороги сделать, чтобы водителям не приходилось нарушать и светофоры поставить, езжу по всей Украине и дороги - дерьмо, по трассе большинство дтп из-за состояния дорожного полотна.
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плохие дороги это не повод не пропускать пешеходов и превышать скорость,пока это не дойдет до советских голов,ничего не изменится в Украине
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лично у меня постоянно приходиться выезжать на встречку, обочину из-за дорог.
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закон должен быть для всех одинаковый
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Вот по закону "водитель обязан соблюдать ПДД и в праве рассчитывать на это со стороны других участников дорожного движения"
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Да, это как купить себе катер - а потом требовать от государства, чтобы оно по всей стране каналов накопало...🙂
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а что, я сказал про новые дороги? я говорю про те что есть!
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При чем тут автоинспекция?
Мостовой переход нужно в таких местах строить. Это к дорожникам и местным властям вопрос.
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поэтому многие выезжают с Украины и будут жить в других странах,не хотят что бы и их дети жили в этом беспределе
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а долбодятлы тут пишут "начни с себя". девиз рабов,нет что бы власть подгонять поджопниками, так надо сидеть тихонько и "начинать с себя" и не тревожить барина. тошнотворые бараны, вот из за таких и жопа в Моей стране.
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начинать с себя тоже никто не хочет и подгонять власть тоже никто не хочет,большинство думающих и активных выехало с Украины,нужно признать,что остаются или кто в схеме,на денежной должности или просто ленивые
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что "значит начни с себя"?
в данном случае,что надо было сделать ? у перекрывших трассу авто есть от силы у половины в лучшем случае, им что перестать ездить на машине или не превышать скоростной режим, так от этого светофор не заработает и законы не изменятся по которым посадить убийцу при наличии у него денег практически не возможно,а если и возможно то на минимальный срок и с УДО.
а у тех у которых нет авто им как "начинать с себя"?не переходить дорогу даже на пешеходном переходе дабы не мешать боярам кататься?
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а не думал, что остаются и те кто и здесь успешно ведет дела без схем? может просто у тебя что-то не получается?
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Это наверно экземпляры из красной книги
После того как у моего знакомого отжали ресторан а при ограблении местного магазина полиция потребовала взятку что бы дело двигалось то я стал еще больше сомневаться в возможности нормально жить.
И стоит еще упомянуть дела с зарплатой когда платят "в конвертах"
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я работал и в Украине и Европе и могу сравнить,в Украине всем дай,просто дай хоть что нибудь и ты еще всегда виноват,я такого мародерства даже в Африке не видел,а я там много где был,даже в Конго такого не видел,даже в Экваториальной Гвинее
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если ведешь бизнесс прозрачно, то никому ничего и давать не нужно, а по поводу Африки мне рассказывать не стоит, мой дядя более 30 лет вел там дела, туда приезжают только "колонизаторы" из-за дешевой раб силы, вот местные чинуша этим и пользуются, там все на схемах построено, так что вы там находились явно не с чистыми делами.
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я туда просто возил грузы легально и прекрасно знаю как там все работает,не по рассказам,про колонизаторов и дешевую рабочую силу бред не поддающийся комментарием
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Не думал, что буду ностальгировать по ГАИ - при всей коррумпированности той структуры, водители опасались ГАИшника. Нынешние патрули просто игнорируют нарушение ПДД, они их не замечают. Время от времени фотографирую особо вопиющие случаи (машина перегораживает переход и т.п.), после чего отсылаю фото на сайт патрульной полиции (точно не помню название сайта). Иногда реагируют (в смысле, что отвечают), иногда реакции нет. Надеюсь, что с водителями по моим сообщениям разбираются.
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А я не ностальгую, бо це саме вони розбалували водіїв. Дадуть хабаря і ні за що не відповідають.
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А зараз навіть хабаря не дають - просто роблять, що хочуть.
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Не переживай, ещё немного и заработает система автоматической фиксации нарушения ПДД, и полетят письма счастья во все уголки и бурным потоком. Во всяком случае в Одессе камеры уже на многих перекрёстках стоят.
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Поживем - увидим. Я был бы за обеими руками. ИМХО, есть несколько сдерживающих моментов:
1. Правовой - нужно урегулирование, возможно на уровне закона, а как у нас принимают законы - мы знаем. Можем не дождаться.
2. Противодействие водителей и, возможно, пешеходов (они ведь тоже нарушают; хотя у пешехода нет личного номера, но морду лица переходящего на красный свет зафиксировать можно). Камеры могут начать банально ломать.
3. Финансовый. Хотя сейчас веб-камера стоит недорого, но, если их начнут специально ломать (см. п. 2), средств может не хватить.
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Согласен со всеми тремя замечаниями - поживём увидим. Радует только то, что процесс движется.
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Было бы о чем ностальгировать )))
Я вчера вынужденно нарушил ПДД, так диктовала дорожная обстановка,на виду у полиции, они ко мне подъехали, поравнялись на светофоре и "Доброго дня, шановний! А як це Ви так зробили?", я им так же вежливо на государственном языке ответил, что был вынужден, так как в данной ситуации это было меньшее зло. Они со мной согласились, и, пожелав хорошего дня друг другу, разъехались. Весь разговор занял 30 секунд через открытые окна машин. А теперь давайте интерполируем эту ситуацию на былых ГАИшников... Задача патрульной полиции - это не сидение в засадах в ожидании очередной взятки.
Но, конечно, всегда есть человеческий фактор, с ГАИ у меня тоже были разные диалоги, денег принципиально ни разу не давал, или пиши протокол, если я и сам знаю, что не прав, или - адьос амигос!
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Если был форс-мажор, то такое поведение полиции оправдано. Но я, как пешеход, каждый день сталкиваюсь с хамством водителей, порожденное (ИМХО) бездействием полиции. Примеров множество, и вы,как водитель, их знаете.
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Надеюсь о примерах хамства пешеходов Вы, как пешеход, тоже хорошо осведомлены? Примеров всегда множество, особенно в стране где законы привыкли избегать, чем соблюдать. Каждый любит показать пальцем - а вот на него посмотрите. Не знаю как кому, но мне схема патрулирования новой полицией более по душе. Они не стоят нигде, и появляются везде. Просто есть категория водителей, которым наплевать на штраф.
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Хамы есть везде. Но пешеход, будучи вменяемым, не станет останавливаться посреди дороги дольше чем на 10-15 секунд (да и то вряд-ли), а вот автомобили сейчас считают за норму въехать на "зебру" и остановиться в ожидании, пока дальше дорога освободится. То, что на "зебру" уже ступил пешеход, водителя в 50% случаев не останавливает, даже если пешеход с ребенком.
Штрафа обычно опасаются, даже не из-за размера, а из-за самой процедуры, плюс при неоднократном нарушении (в течении года, если не ошибаюсь) штраф может увеличиться, или даже права на время заберут. Сейчас проблема в том, что водителей практически не штрафуют.
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А будучи вменяемым пешеход переходит на красный, а переходит в неположенном по диагонали, а выходит на переход при ограниченном обзоре не убедившись в отсутствии опасности? Я уже не говорю о мобилке перед носом и двух бананах в ушах, это просто норма. Каждый, будь то водитель, будь пешеход нарушает в меру собственной необходимости в данный момент. А уровень вменяемости - вещь сугубо субъективная, во всяком случае водитель для получения прав должен пройти врачей, в отличии от пешехода.
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Збила жінка на позашляховику. Навіть не тормозила.
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Невероятно-но факт, 68-летняя женщина за рулём. Самая безобидная категория водителей.
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Самые безобидные не спешат, говорят, им уже спешить некуда!
А эта вероятно из шизанутых!
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Да, скотиняка та ещё. Пёрла явно не 50 дозволенных, а под сотку.
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в Украине нужно разрешать свободное ношение короткоствола - должны быть равные шансы на ответственность у всех, иначе этот беспредел не прекратится никогда.
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был бы ствол у мамы этой погибшей девочки - лахудра которая перла на внедорожнике - ответила бы на месте, а так откупится, посидит пару месяцев - и выйдет.
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был бы ствол у лахудры на внедорожнике она бы пальнула в пешехода и сказала, что это в целях самообороны - ведь у Пашинского получилось, а чем она хуже?
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потому и получилось - так как знал пашинский, что ствол только у избранных может быть.
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Хороша мамочка, с трёхлетней девочкой на руках и стволом на поясе.
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А что тут страшного? только потому что ты свои мозгом так решил?
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Оружие - это страшно. Хотя конструкция "ты своим мозгом так решил" ещё страшнее. А вот мечты о том, чтоб "иметь ствол", это скорее не страшно, а смешно.
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Потому и получилось у Пашинского, потому что знал что суд будет только его.
Мажорня, судейские-прокурорские сразу накупит кучу стволов и будет разъезжать, устраивая сафари. И не надо рассказывать про некриминальность зарегистрированных стволов - на вполне зарегистрированных тачках давится по пьяне куча народа и потом покупаются решения судов.
Я не противник оружия как такового. Только в Швейцария и Сомали разные страны, а оружия в обоих много.
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а по теме что то есть? или в методичках рекомендуют сразу херню писать?
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Сколько уже можно терпеть эту ВР? Ну, нихрена же не дедлают кроме "распилов" бабла. ОНИ не могу даже скопировать европейское законодательство, которое позволяет присылать в полицию фотодоказательства грубейших нарушений правил ДД.
Есть там один дЫбил в ВР Тыр-ТырУк, кторый подымает штрафы за алкоголь за рулем до невыиданных высот (как будто не понятно, что чем строже санкции, тем выше коррупция). А в голову не придет элементаное: изучить иностранный опыт и применить на практике.
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90% убийств на дорогах делают трезвые убийцы
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а кто был во внедорожнике? судья, прокурор?
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Никакой суд не исправит ситуацию, пока беспредельщики знают, что им не грозит суд Линча.
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Для того, чтбы с ЭТИМ навести порядок, нужно в Административный кодекс и ПДД внести всего лишь небольшую поправку:
"если водитель - участник ДД грубо нарушает правила дороржного движения, то остальные участники могут применить к нему меры физического воздействия с применением подручных средств (бита, лом, кирпич или без таковых) в качестве наказания.
То же в отношении транспортного средства: Разрешается разбить лобовое стекло, повредить дверь, крышки багажника, капот."
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"...если же Суд признает, что нарушение осутствовало, то разбивший автомобиль (нос водителю) отвечает по закону и компенсирует убытки причиненные в результате необоснованных "санкций"
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ну это уже перебор. невиновных водил не бывает в природе
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Начать с того что везде где есть "зебра", нужно положить перед ней лежачего полицейского. Если население не читает новые ПДД, и даже не боится штрафов, то остаются только меры физического воздействия, например, удар пустой башкой о потолок собственного автомобиля. Две-три шишки - и на памяти останется зарубочка.

"Переход" на фотографиях - исключительно позорное зрелище:
- зебры вообще не видно,
- островка безопасности нет.
Такое только в странах 3-го мира встречается.
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Творится полнейший беспридел в Украине и народу бы пора встать и разобраться с шоблой воровской !!!
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Точно. Поставить всех членов Верх. Рады наблюдать за дорОгой. Дорожную полицию - уволить.
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решение элементарное. водилу линчевать и труп на полгода повесить на перекрёстке.
с двух сторон поперёк дороги бугры высотой 15 см, чтобы на скорости 70 км вырывало мосты.

ни одной смерти больше не будет
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До чого тут коменти за дозвіл зброї та ДАІ часів УРССР? Кацапьездоли досить не обгрунтовано пиздіти за загиблими.ідіть в сраку та свій устьзалупінск.
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Спид-брейкеры тяжело поставить у пешеходных переходов?
В странах ЮВА на трассах видел двойные и даже тройные спид-брейкеры.
Человеческая жизнь дороже износа тормозных колодок.
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тут много разных толковых предложений,я бы ограничился только одним, разрешить самосуд за подобные преступления, тут же на улице, внести законопроект в раду, и дело пойдет!
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Вот нормальный пешеходный переход. Будешь ехать под сотню- взлетишь.
Одесити перекрили Тираспільське шосе, на якому вчора позашляховик збив на смерть 4-річну дівчинку - Цензор.НЕТ 2497
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Декого можно і розстріляти, звичайно.А взагалі-то треба приймати кардинальні заходи.Різко збільшувати штрафи і кількість років відсидки.Від кого це залежить?Від депутатів і суддів!А ми бачимо, що серед останніх пяних джигітів за кермом вистачає.
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Живу неподалеку от события... дорога действительно стремная для пешеходов, водителей идиотов просто тьма ... суть в чем. Это уже практически выезд из города многие после трассы не ощущают скорости мчат по прежнему 100-120 хотя это уже черта города. По пути 3 пешеходных перехода хрен кто остановится. Только установка светофоров с видеорегистратором решит данную проблему. Раньше в районе ул. Нескачная установили, светофор... многие просто пролетают не успевая остановится. Сам получал боковой удар в авто, это уже система на данной дороге.
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Я знаю эту дорогу. Там действительно машины " летят" часто. НО -- там дома только с одной стороны дороги и их сравнительно немного ( это не Поскот). Пешеходы там редкие, дорога практически пустая. Поэтому если идёш в левом ряду а впереди в правом машина, и пешеход решил " перебежать" - он тебя не увидит, а ты его увидиш уже перед капотом. Ставить светофор - нецелесообразно, лучше поставить светофор с кнопкой и на подходе - " лежачих полицейских" . Хотя, с нашими людьми - могут и полениться кнопку нажать, сразу побегут,- я и такое видел....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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