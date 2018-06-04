 Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думксая", в акции приняли участие порядка 60 человек.
Блокировать дорогу их вынудило недавнее ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок, а его 20-летняя тетя в тяжелом состоянии попала в больницу. Люди говорят, что участок опасный, а светофор работает только в режиме мигающего желтого.
"Водители игнорируют переход. Они мчат на желтый свет. Ждем по 10-15 минут, чтобы перейти. Здесь каждые полгода происходят смертельные случаи", — говорят митингующие.
Появились и новые подробности смертельного ДТП.
20-летняя девушка несла на руках трехлетнюю девочку. Авария произошла на глазах у матери. По неподтвержденной информации, от пережитого она находится в психиатрической больнице. На руках девочку несла невеста брата матери, которая была беременна.
Дорогу перекрывают уже час. На место трагедии люди принесли игрушки и цветы.
привысил скорость штраф 30 000 грн,при систематических нарушениях лишение прав
не пропустил на переходе,штраф 30 000,при систематических нарушениях лишение прав
сел пьяный за руль,штраф 100 000 и лишение прав
сел за руль после лишения прав 3 года тюрьмы
после нескольких месяцев будут ездить как в Европе
а что бы суды работали,нужно менять перзидента ссученного,все суды ему подчиняются
ПДД Украины › Дорожная разметка › Горизонтальная разметка Зебра (1.14.3)
Зебра - обозначает нерегулируемый пешеходный переход с повышенной вероятностью возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Согласно Национального стандарта Украины ДСТУ 2587-2010 наносится так
Фотографии разметки 1.14.3 из жизни
А то у нас куча людей ездит на авто, которые не соответствуют их доходам
Если такое сделать в украине то уже на следующий день будут митинги обиженых автолюбителей под радой. будуть ныть что нет места для парковок. И т.д.
Так же как сейчас ноют по поводу нерастаможеных авто.
Мостовой переход нужно в таких местах строить. Это к дорожникам и местным властям вопрос.
в данном случае,что надо было сделать ? у перекрывших трассу авто есть от силы у половины в лучшем случае, им что перестать ездить на машине или не превышать скоростной режим, так от этого светофор не заработает и законы не изменятся по которым посадить убийцу при наличии у него денег практически не возможно,а если и возможно то на минимальный срок и с УДО.
а у тех у которых нет авто им как "начинать с себя"?не переходить дорогу даже на пешеходном переходе дабы не мешать боярам кататься?
После того как у моего знакомого отжали ресторан а при ограблении местного магазина полиция потребовала взятку что бы дело двигалось то я стал еще больше сомневаться в возможности нормально жить.
И стоит еще упомянуть дела с зарплатой когда платят "в конвертах"
1. Правовой - нужно урегулирование, возможно на уровне закона, а как у нас принимают законы - мы знаем. Можем не дождаться.
2. Противодействие водителей и, возможно, пешеходов (они ведь тоже нарушают; хотя у пешехода нет личного номера, но морду лица переходящего на красный свет зафиксировать можно). Камеры могут начать банально ломать.
3. Финансовый. Хотя сейчас веб-камера стоит недорого, но, если их начнут специально ломать (см. п. 2), средств может не хватить.
Я вчера вынужденно нарушил ПДД, так диктовала дорожная обстановка,на виду у полиции, они ко мне подъехали, поравнялись на светофоре и "Доброго дня, шановний! А як це Ви так зробили?", я им так же вежливо на государственном языке ответил, что был вынужден, так как в данной ситуации это было меньшее зло. Они со мной согласились, и, пожелав хорошего дня друг другу, разъехались. Весь разговор занял 30 секунд через открытые окна машин. А теперь давайте интерполируем эту ситуацию на былых ГАИшников... Задача патрульной полиции - это не сидение в засадах в ожидании очередной взятки.
Но, конечно, всегда есть человеческий фактор, с ГАИ у меня тоже были разные диалоги, денег принципиально ни разу не давал, или пиши протокол, если я и сам знаю, что не прав, или - адьос амигос!
Штрафа обычно опасаются, даже не из-за размера, а из-за самой процедуры, плюс при неоднократном нарушении (в течении года, если не ошибаюсь) штраф может увеличиться, или даже права на время заберут. Сейчас проблема в том, что водителей практически не штрафуют.
А эта вероятно из шизанутых!
Мажорня, судейские-прокурорские сразу накупит кучу стволов и будет разъезжать, устраивая сафари. И не надо рассказывать про некриминальность зарегистрированных стволов - на вполне зарегистрированных тачках давится по пьяне куча народа и потом покупаются решения судов.
Я не противник оружия как такового. Только в Швейцария и Сомали разные страны, а оружия в обоих много.
Есть там один дЫбил в ВР Тыр-ТырУк, кторый подымает штрафы за алкоголь за рулем до невыиданных высот (как будто не понятно, что чем строже санкции, тем выше коррупция). А в голову не придет элементаное: изучить иностранный опыт и применить на практике.
"если водитель - участник ДД грубо нарушает правила дороржного движения, то остальные участники могут применить к нему меры физического воздействия с применением подручных средств (бита, лом, кирпич или без таковых) в качестве наказания.
То же в отношении транспортного средства: Разрешается разбить лобовое стекло, повредить дверь, крышки багажника, капот."
"Переход" на фотографиях - исключительно позорное зрелище:
- зебры вообще не видно,
- островка безопасности нет.
Такое только в странах 3-го мира встречается.
с двух сторон поперёк дороги бугры высотой 15 см, чтобы на скорости 70 км вырывало мосты.
ни одной смерти больше не будет
В странах ЮВА на трассах видел двойные и даже тройные спид-брейкеры.
Человеческая жизнь дороже износа тормозных колодок.