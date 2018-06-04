 Одесситы перекрыли Тираспольское шоссе, на котором вчера внедорожник сбил насмерть 4-летнюю девочку. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Думксая", в акции приняли участие порядка 60 человек.

Блокировать дорогу их вынудило недавнее ДТП, в результате которого погиб маленький ребенок, а его 20-летняя тетя в тяжелом состоянии попала в больницу. Люди говорят, что участок опасный, а светофор работает только в режиме мигающего желтого.

"Водители игнорируют переход. Они мчат на желтый свет. Ждем по 10-15 минут, чтобы перейти. Здесь каждые полгода происходят смертельные случаи", — говорят митингующие.

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Появились и новые подробности смертельного ДТП.

20-летняя девушка несла на руках трехлетнюю девочку. Авария произошла на глазах у матери. По неподтвержденной информации, от пережитого она находится в психиатрической больнице. На руках девочку несла невеста брата матери, которая была беременна.

Дорогу перекрывают уже час. На место трагедии люди принесли игрушки и цветы.

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