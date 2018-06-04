 Спасатели четвертые сутки продолжают тушить пожар на городской свалке в Лубнах, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает областное управление ГСЧС.

"Продолжаются работы по ликвидации пожара на городской свалке твердых бытовых отходов КП "Чистый город". Для тушения пожара привлечено 3 ед. техники 18 ДПРЧ и 2 ед. техники КП "Чистый город". По состоянию на 21:00 3 июня осталось ликвидировать горение на площади 0,15 га, работы по ликвидации пожара будут продолжены 04.06.2018 года", - говорится в сводке ГСЧС.

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Также отмечается, что возгорание возникло еще 31 мая.





Фото: пресс-служба ГСЧС в Полтавской области