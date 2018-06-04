 Спасатели четвертые сутки продолжают тушить пожар на городской свалке в Лубнах, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает областное управление ГСЧС.
"Продолжаются работы по ликвидации пожара на городской свалке твердых бытовых отходов КП "Чистый город". Для тушения пожара привлечено 3 ед. техники 18 ДПРЧ и 2 ед. техники КП "Чистый город". По состоянию на 21:00 3 июня осталось ликвидировать горение на площади 0,15 га, работы по ликвидации пожара будут продолжены 04.06.2018 года", - говорится в сводке ГСЧС.
Также отмечается, что возгорание возникло еще 31 мая.
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Корнет Оболенский налейте вина
Не падайте духом поручик Голицын
Корнет Оболенский налейте вина
а в курсе, вообще, что органика при гниении имеет свойство выделять газ? который, в свою очередь, имеет свойство гореть?
"Газ мусорных свалок (мусорный газ) возникает пр и разложении органических отходов и состоит из метана (CH4), углекислого газа (CO2), а также аз ота (N2). Этот газ выделяется непредсказуемо и бесконтрольно. Чтобы это предотвратить, а такж е чтобы избежать неприятного запаха, пожаров и задымлений, мусорный газ должен постоянно соби раться. Кроме того, метан в 21 раз токсичнее углекислого газа, и его утилизация имеет большое экологическое значение. Тепловая ценность газа, выделаемого свалками - около 5 кВтч/куб.м, что составляет половину теплотворной способности природного газа. При разложении одна тонна от ходов выделяет приблизительно 150-200 куб.м пригодного для использования газа в течение 15-25 лет.
Таким образом, мусорные полигоны являются источником высококачественного топлива, которое может быть рационально использовано для получения энергии."
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