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Все про:пожар (3213) Полтавщина (421) свалка (138) ГСЧС (1534)

 Спасатели четвертые сутки продолжают тушить пожар на городской свалке в Лубнах, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Спасатели четвертые сутки продолжают тушить пожар, охвативший Лубенскую городскую свалку твердых бытовых отходов на Полтавщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает областное управление ГСЧС.

"Продолжаются работы по ликвидации пожара на городской свалке твердых бытовых отходов КП "Чистый город". Для тушения пожара привлечено 3 ед. техники 18 ДПРЧ и 2 ед. техники КП "Чистый город". По состоянию на 21:00 3 июня осталось ликвидировать горение на площади 0,15 га, работы по ликвидации пожара будут продолжены 04.06.2018 года", - говорится в сводке ГСЧС.

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Спасатели четвертые сутки продолжают тушить пожар на городской свалке в Лубнах, - ГСЧС 01

Также отмечается, что возгорание возникло еще 31 мая.

Спасатели четвертые сутки продолжают тушить пожар на городской свалке в Лубнах, - ГСЧС 02
Спасатели четвертые сутки продолжают тушить пожар на городской свалке в Лубнах, - ГСЧС 03
Фото: пресс-служба ГСЧС в Полтавской области

Источник: https://censor.net.ua/p3069497
 
 
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подожгли..чтоб чистоту навести и заодно место осободить..
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Четвертые сутки пылают станицы
Горит под ногами родная земля
Не падайте духом поручик Голицын
Корнет Оболенский налейте вина
Не падайте духом поручик Голицын
Корнет Оболенский налейте вина
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Чем больше сгорит тем меньше вывозить (но по бумагам всё будет "вывезено" и проплачено за вывоз мусора). Спросите себя кому это очень выгодно и поймете, кто нанимает бродяжек и бомжей "поджигателями" за бутылку спиртного!
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куда вывозить? Рятувальники четверту добу продовжують гасити пожежу на міському звалищі в Лубнах, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8858
а в курсе, вообще, что органика при гниении имеет свойство выделять газ? который, в свою очередь, имеет свойство гореть?
"Газ мусорных свалок (мусорный газ) возникает пр и разложении органических отходов и состоит из метана (CH4), углекислого газа (CO2), а также аз ота (N2). Этот газ выделяется непредсказуемо и бесконтрольно. Чтобы это предотвратить, а такж е чтобы избежать неприятного запаха, пожаров и задымлений, мусорный газ должен постоянно соби раться. Кроме того, метан в 21 раз токсичнее углекислого газа, и его утилизация имеет большое экологическое значение. Тепловая ценность газа, выделаемого свалками - около 5 кВтч/куб.м, что составляет половину теплотворной способности природного газа. При разложении одна тонна от ходов выделяет приблизительно 150-200 куб.м пригодного для использования газа в течение 15-25 лет.
Таким образом, мусорные полигоны являются источником высококачественного топлива, которое может быть рационально использовано для получения энергии."
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а он каким боком? городскими полигонами ТБО заведует мэрия.
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Скільки сміття від людей.. Колись в Землі урветься терпець...
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Пару часов назад загорелась Центральная налоговая. Граждане помогали кто чем мог: дровами, углем, бензином …

😍
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Ента скока ьабла атмоют..Жабка, не дави, будьласка..🐸
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСпасатели четвертые сутки продолжают тушить пожар на городской свалке в Лубнах, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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