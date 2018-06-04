 Ветераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Союза ветеранов АТО" Харьковской области.

Так, 22 мая 2018 года парламентарии в первом чтении поддержали законопроект №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечения коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности". Документом запрещается продажа, аренда и изменение целевого использования земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства участникам АТО в течение 7 лет с момента получения этого земельного участка в пределах бесплатной приватизации. Законопроект не обсуждался с ветеранами АТО и не согласовывался с соответствующим комитетом.

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Кроме того, в Харькове 1 июня прошла очередная жеребьевка земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства участниками АТО. На этот раз распределялись земельные участки, расположенные в Барвенковском и Волчанском районах Харьковской области - всего 109 земельных участков площадью до 2 га. В первую очередь, пять земельных участков получили семьи погибших на фронте.

"Уже четвертый год активно действующая программа по выделению земельных участков участникам АТО остается одной из самых запрашиваемых и реально работающих программ поддержки и социальной реабилитации атовцев. Это помощь и в решении вопроса трудоустройства после возвращения с фронта - некоторые ребята начинают фермерскую предпринимательскую деятельность, также атовцы регистрируют и создают свои сельскохозяйственные кооперативы, в которых и сами работают, да и просто ощутимая финансовая помощь, даже когда земля просто сдается в аренду фермерам", - говорится в сообщении.

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По результатам 2017 года Харьковская область заняла второе место в Украине по количеству предоставленных разрешений на оформление земельных участков атовцам.











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