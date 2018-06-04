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 Ветераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами. ФОТОрепортаж

Общественные организации атовцев Украины в ближайшее время планируют обратиться в Верховную Раду, а также главе комитета ВР по делам ветеранов войны и участников АТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Союза ветеранов АТО" Харьковской области.

Так, 22 мая 2018 года парламентарии в первом чтении поддержали законопроект №7060 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования создания и развития семейных фермерских хозяйств и пресечения коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности". Документом запрещается продажа, аренда и изменение целевого использования земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства участникам АТО в течение 7 лет с момента получения этого земельного участка в пределах бесплатной приватизации. Законопроект не обсуждался с ветеранами АТО и не согласовывался с соответствующим комитетом.

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Кроме того, в Харькове 1 июня прошла очередная жеребьевка земельных участков для ведения личного крестьянского хозяйства участниками АТО. На этот раз распределялись земельные участки, расположенные в Барвенковском и Волчанском районах Харьковской области - всего 109 земельных участков площадью до 2 га. В первую очередь, пять земельных участков получили семьи погибших на фронте.

"Уже четвертый год активно действующая программа по выделению земельных участков участникам АТО остается одной из самых запрашиваемых и реально работающих программ поддержки и социальной реабилитации атовцев. Это помощь и в решении вопроса трудоустройства после возвращения с фронта - некоторые ребята начинают фермерскую предпринимательскую деятельность, также атовцы регистрируют и создают свои сельскохозяйственные кооперативы, в которых и сами работают, да и просто ощутимая финансовая помощь, даже когда земля просто сдается в аренду фермерам", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Алгоритм действий для получения участниками АТО бесплатного земельного участка. ИНФОГРАФИКА

По результатам 2017 года Харьковская область заняла второе место в Украине по количеству предоставленных разрешений на оформление земельных участков атовцам.

Ветераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами 01
Ветераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами 02
Ветераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами 03
Ветераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами 04
Ветераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами 05

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Ветераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами 06

Источник: https://censor.net.ua/p3069486
 
 
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Там можно или 2 га для фермерства или 10-15 соток в городе. Неизвестно что круче, большой где-то в заднице или небольшой прямо в Харькове.
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Ага, в любом центре-центре "миньетмьотчикам" чокалатним,
да!! исчо в Сингапуре- минетьмьотчик тама тусовалсі..😁
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Хер его знает...? -- в Германии земля не продаётся. Это собственность Государства, именем Народа.

Можно купить участок, но это только под застройку, ли под каку-нить деятельность... -- пока платишь и действуешь -- земля твоя. Но, продать ты её не можешь -- только то, что на ней построено...
Там есть ньюансы -- но земля принадлежит Германии! ... а не частнику...
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Кинуть. кака всегда... первия успели ... всем не хватает.. дают нахненужную..
Мойо мненийо - дайтет бабло и детям бесплатно образованийо , ню і лєчєнійо
захисникам Ненькию...+ добавляйте!!
Але не пільги в маршрутках!!
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А по закону, кстати, для детей АТОшников и для них самих образование бесплатное в ВУЗах. И еще скидка на квартплату аж 75% (то есть, платишь четверть). И вроде даже лекарства бесплатно.
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Чета не наблюдаю вокруг..
Чернобыльцев маловато или стеснятца...
Много участников Куливской битвы и Ледового побоища..
Победобесия пачти 0%%..
😁
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Давно хотел спросить у кого-то. А что это за маленький квадратик в самом конце сообщения?
Может у меня что-то не отображается, что должно?
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Ента смайлик... Если квадратик- ваш Андроид 4.0 ** или ваще ниже..
))
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Понял. Только у меня винда. Наверное, это из-за блокировщика рекламы. Щас буду разбираться.
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Может и нет.. Моя winda 7.. Симулятор Андрюши..
А ваща пастаянна с Смартфона G3... пока,...)))
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дайте мне землю как киевлянину, как Гражданину Украины, ага щас, все парламентарии и кабминовские твари земли захватили.
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Мінє і тєбє паложена-:в прямом смысле...))
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да ложил я на их положения, буду сам забирать положенную мне землю, придут отбирать, буду убивать. хватит цацкаться.
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Согласен полностью!! Их банда - мы одни..😎
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВетераны АТО готовят обращение в ВР о недопустимости рассмотрения тематических законопроектов, в том числе земельных, без согласования с бывшими бойцами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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