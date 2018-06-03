 Экипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАСА.
Сообщается, что космический корабль "Союз МС-07" в воскресенье вернулся на Землю. На борту находились участники "Экспедиции 55" - российский космонавт, командир экипажа Антон Шкаплеров, сотрудник НАСА, борт-инженер Скотт Тингл и японский астронавт-медик Норисигэ Канаи.
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Отмечается, что эта миссия была первой для Тингла и Канаи, а Шкаплеров в сумме провел в космосе 532 дня на трех рейсах. "Экипаж выполнил сотни экспериментов, включая испытания материалов, исследование влияния микрогравитации на костный мозг и исследования роста растений в космосе", - говорится в сообщении.
Тингл и Канаи выходили в открытый космос, чтобы выполнить работу над частями роботизированной руки Canadarm2. Они также участвовали в десятках образовательных мероприятий в рамках Года образования НАСА на станции.
На станции остается экипаж "Экспедиции 56" - Дрю Фейстел и Рикки Арнольд из НАСА и Олег Артемьев из "Роскосмоса". Они готовятся к прибытию трех новых членов экипажа - командира Сергея Прокопьева, американского астронавта, сотрудника НАСА Серины Оньен-Чэнселор и бор-инженера Александра Герста (Германия). Взлет с космодрома "Байконур" корабля "Союз МС- 09" с космонавтами на борту запланирован на среду, 6 июня.
Может они там эксперименты с экскрементами в скафандрах проводят? -- мне это тоже интересно -- -- в целях отказа от канализации и платы в Казну, за собственные испражнения! + экономия питьевой воды...
...а то: то взлёт, то посадка... ...-- и встречи не жди...*)
"Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях, сказал «Известиям» глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев.
В России пытаются восстановить технологию производства водородных двигателей. Четыре водородно-кислородных агрегата РД-0120 устанавливались на второй ступени единственной летавшей в 1987-м и 1988 году советской сверхтяжелой ракеты «Энергия».
Подавляющее большинство американских, европейских и японских ракет имеют двигатели, в качестве горючего использующие водород. Американская ракета Atlas V имеет водородные двигатели RL-10A-4-2 на второй ступени, а все силовые агрегаты Delta IV - водородные.
Все создаваемые американские, европейские и японские ракеты получают силовые двигатели на метане или водороде. Ракета BFR компании SpaceX получит двигатели Raptor, работающие на метане, а для носителей Vulcan и New Glenn компания Blue Origin разрабатывает BE-4 на метане. Вторая ступень New Glenn получит BE-3, использующий водород."
"Ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине, и США опережают Россию в создании таких установок, сообщил «Интерфаксу»генеральный директор научно-производственного объединения «Энергомаш»Игорь Арбузов.
Эксперт отметил, что современному рынку требуются недорогие, а также «максимально простые и надежные решения». «В наибольшей степени этим требованиям сегодня отвечает метан, поскольку он имеет наиболее развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин», - сказал Арбузов.
Специалист отметил, что «метан - это наиболее универсальное средство, позволяющее с использованием меньших ресурсов и вложений восстановить агрегат для повторного использования ступени». «Газ практически не дает нагара, агрегаты не испытывают таких нагрузок, как при использовании других видов топлива, например смеси кислорода с керосином или кислород-водородного топлива», - добавил Арбузов."
Цель содержания станции на орбите? -- вот в чём вопрос...
Ну да ладно. Программы и результатов существования МКС я не вижу. -- но я ж не главный в Космосе -- мне простительно...*)
Я вижу, что ракеты летают, людей возят и возвращают... -- я налоги плачу -- не вынимая... -- хочу вещественных доказательств!
Или -- хотя бы -- отчёт Партий и Првительств -- всех слетавших на МКС, за истекшую пятилетку...
...или -- комп новый -- на невесомом кристале! ...ну хоть шо-нить, Киса! *)
-- от тебе и моя станция в космосе -- конечная ...*)
Чтобы если харчи не смогли подвезти то приготовить блюдо из свинособачины.