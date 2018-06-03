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Все про:NASA (62) космос (554) МКС (10)

 Экипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА. ФОТОрепортаж

Три члена экипажа вернулись на землю после 168 дней жизни и работы на низкой околоземной орбите.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАСА.

Сообщается, что космический корабль "Союз МС-07" в воскресенье вернулся на Землю. На борту находились участники "Экспедиции 55" - российский космонавт, командир экипажа Антон Шкаплеров, сотрудник НАСА, борт-инженер Скотт Тингл и японский астронавт-медик Норисигэ Канаи.

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Экипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА 01
Экипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА 02
Экипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА 03
Экипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА 04
Экипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА 05

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Отмечается, что эта миссия была первой для Тингла и Канаи, а Шкаплеров в сумме провел в космосе 532 дня на трех рейсах. "Экипаж выполнил сотни экспериментов, включая испытания материалов, исследование влияния микрогравитации на костный мозг и исследования роста растений в космосе", - говорится в сообщении.

Тингл и Канаи выходили в открытый космос, чтобы выполнить работу над частями роботизированной руки Canadarm2. Они также участвовали в десятках образовательных мероприятий в рамках Года образования НАСА на станции.

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На станции остается экипаж "Экспедиции 56" - Дрю Фейстел и Рикки Арнольд из НАСА и Олег Артемьев из "Роскосмоса". Они готовятся к прибытию трех новых членов экипажа - командира Сергея Прокопьева, американского астронавта, сотрудника НАСА Серины Оньен-Чэнселор и бор-инженера Александра Герста (Германия). Взлет с космодрома "Байконур" корабля "Союз МС- 09" с космонавтами на борту запланирован на среду, 6 июня.

Источник: https://censor.net.ua/p3069478
 
 
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-- я хочу популярного отчёта о проделанной в космосе работе! -- я ж советский человек -- привык с рождения ко всенародному торжественному докладу!
Может они там эксперименты с экскрементами в скафандрах проводят? -- мне это тоже интересно -- -- в целях отказа от канализации и платы в Казну, за собственные испражнения! + экономия питьевой воды...

...а то: то взлёт, то посадка... ...-- и встречи не жди...*)
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В ці програми вкладено мільярди баксів, і то шо вони піплу по телеку розказують - якийсь невеликий процент від загальної інформації. Платники податків почули про якісь дуже важливі експерименти - і вже сплять спокійніше.)))
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Там постоянно проводится куча разных экспериментов. В частности, влияние невесомости на биологические объекты, например, на рост картошки или на поведение мошек-дрозофилов. Если у человечества есть мечта покорить луну или марс, то надо обкатать многие вещи. Например, материалы, которые защищают от радиации и тому подобное. Короче, обычная научно-исследовательская работа.
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Мушка дрозофіла - любима штучка генетиків.
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-- труды Академика Трофимова, я надеюсь, на борту?! -- на всех языках -- шоб 100 раз не таскаться...
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Если без стеба, то там очень нехилый навар. Невесомость позволяет разрабатывать и получать новые материалы для промышленности полупроводников и фармацевтики. Очень много медицинских исследований, которые трудно воспроизвести на Земле и ещё куча всяких нищаков. Проблема была после закрытия программы Шатлов. Винторогие аж раздулись от гордости, что они единственные могут доставлять на МКС. Но в итоге как всегда оказались в ж....пе. Екіпаж МКС повернувся на Землю, - НАСА - Цензор.НЕТ 2815
"Россия единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в ракетных двигателях, сказал «Известиям» глава научно-технического совета «Роскосмоса» Юрий Коптев.
В России пытаются восстановить технологию производства водородных двигателей. Четыре водородно-кислородных агрегата РД-0120 устанавливались на второй ступени единственной летавшей в 1987-м и 1988 году советской сверхтяжелой ракеты «Энергия».
Подавляющее большинство американских, европейских и японских ракет имеют двигатели, в качестве горючего использующие водород. Американская ракета Atlas V имеет водородные двигатели RL-10A-4-2 на второй ступени, а все силовые агрегаты Delta IV - водородные.

Все создаваемые американские, европейские и японские ракеты получают силовые двигатели на метане или водороде. Ракета BFR компании SpaceX получит двигатели Raptor, работающие на метане, а для носителей Vulcan и New Glenn компания Blue Origin разрабатывает BE-4 на метане. Вторая ступень New Glenn получит BE-3, использующий водород."

"Ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине, и США опережают Россию в создании таких установок, сообщил «Интерфаксу»генеральный директор научно-производственного объединения «Энергомаш»Игорь Арбузов.
Эксперт отметил, что современному рынку требуются недорогие, а также «максимально простые и надежные решения». «В наибольшей степени этим требованиям сегодня отвечает метан, поскольку он имеет наиболее развитую сырьевую базу, а по энергетике превосходит керосин», - сказал Арбузов.
Специалист отметил, что «метан - это наиболее универсальное средство, позволяющее с использованием меньших ресурсов и вложений восстановить агрегат для повторного использования ступени». «Газ практически не дает нагара, агрегаты не испытывают таких нагрузок, как при использовании других видов топлива, например смеси кислорода с керосином или кислород-водородного топлива», - добавил Арбузов."
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Спасибо! -- внатуре -- про метан не знал.
Цель содержания станции на орбите? -- вот в чём вопрос...
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...она и без станции присутствует...

Ну да ладно. Программы и результатов существования МКС я не вижу. -- но я ж не главный в Космосе -- мне простительно...*)
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Ну так, а как ты вырастишь например кристаллы или проведешь синтез материала в невесомости без станции? Проводить все работы на борту транспортного корабля? Не хватает места. Оборудование для некоторых экспериментов завозят несколькими рейсами беспилотных транспортов и монтируют уже на месте. Иногда даже снаружи станции.
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-- та я ж непротив невесомых кристаллов! -- покажите, хоть один -- за последний десяток запусков...
Я вижу, что ракеты летают, людей возят и возвращают... -- я налоги плачу -- не вынимая... -- хочу вещественных доказательств!

Или -- хотя бы -- отчёт Партий и Првительств -- всех слетавших на МКС, за истекшую пятилетку...
...или -- комп новый -- на невесомом кристале! ...ну хоть шо-нить, Киса! *)
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А я Огрызок 7i взял... ...а сам сижу тут на Тошибе пятёрочной, которой 5 лет... -- а они, оказывается -- одинаковые! ...как по моим потребностям...
-- от тебе и моя станция в космосе -- конечная ...*)
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Это чё, россияне на пердячем газе в космос летают?
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А когда то украинские ракеты с украинскими космонавтами летали в космос .всё просрали .
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що просираємо все - це точно, бо ж потрібно за щось можновладцям собі палаци будувати, віли за бугром купляти, на курорти по світу їздити, а народ що - робоча сила, йому на тарілку супу хватить......
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Жаль Вас расстраивать, но никогда такого не было. Украинские космонавты были конечно, но пилотируемых украинских ракет не было.
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За неповних пів-року м"язи сильно атрофувались. Навіть руки їм допомагають тримати.
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А кацапню в космос брали как пассажира?
Чтобы если харчи не смогли подвезти то приготовить блюдо из свинособачины.
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Ех, не могли десь загубити маскаля. Сказали б що вийшов до вітру і не повернувся.
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Повторяюсь - єдиний астронавт незалежної України за 28 років - Каденюк, ті, що при радянській владі літали - були громадянами Союзу, де поділу на ваше-наше не було.....Щодо українців - так і генсеками були при Союзі українці - Хрущов ( Курська обл - українські етнічні землі, дитинство - Донецька обл.), Брежнєв ( родився в Дніпропетровській обл.). От тільки наші патріяти щось мовчать про те, що керували Союзом українці по суті, Україна була одна з найбагатших країн Союзу. У 1990 році завдяки Кучмі Україна добровільно відмовилась від земель, якими могли українці так чи інакше керувати.
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розвал країни відбувався.....втратили землі, якими могли керувати, а тепер піде ринок землі на догоду Заходу - і втратимо останнє.....
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ми ще будемо плакати - от японці - квартири в них 14-20 кв. метрів, працюють по 13-16 годин на добу, один з найвищих показників суїциду...... А причина банальна - не мають ресурсів..... А ми мали 1/6 частину суходолу в світі, українці при СРСР фактично висувалися на ключові пости. В армії в командному складі були білоруси, росіяни і українці. І завдяки крикунам в 1990 році - все просрали.....І прогавимо останнє - коли піде ринок землі на догоду Заходу, який вже загнав нас у фінансову кабалу.....
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Виниамин, отключи раша-тудей. А то тебе хрен присницца. Я тебе хорошего желаю. Песня про главенство "природных ресурсов" достаочно известна и совершенно непригодлна в современном мире. Это беда и будущее именно параши, за которую ты тут глоришь.
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Хто тобі сказав, що не пригодна в сучасному світі.....Друга світова війна за них фактично розгорілась, а до цього для чого Іспанія, Німеччина, Франція колонії захвачували? А зараз думаєш чого в північній Африці колотнеча іде? А використання Заходом трудових ресурсів в Китаї не йде?
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ти поїдь по селам центральної України - корейці на наших орудують, китайці лапу на нашу землю вже тянуть....ти сліпий, чи що?
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"У 1990 році завдяки Кучмі"...ти обстеження давно проходив?
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руцкого сразу видно, по узкому прищуру глаз ))
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А нині, якщо піде ринок землі - українці втратять і останню землю, отака то казочка.....
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомЭкипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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