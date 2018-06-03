 Экипаж МКС вернулся на Землю, - НАСА. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАСА.

Сообщается, что космический корабль "Союз МС-07" в воскресенье вернулся на Землю. На борту находились участники "Экспедиции 55" - российский космонавт, командир экипажа Антон Шкаплеров, сотрудник НАСА, борт-инженер Скотт Тингл и японский астронавт-медик Норисигэ Канаи.

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Отмечается, что эта миссия была первой для Тингла и Канаи, а Шкаплеров в сумме провел в космосе 532 дня на трех рейсах. "Экипаж выполнил сотни экспериментов, включая испытания материалов, исследование влияния микрогравитации на костный мозг и исследования роста растений в космосе", - говорится в сообщении.

Тингл и Канаи выходили в открытый космос, чтобы выполнить работу над частями роботизированной руки Canadarm2. Они также участвовали в десятках образовательных мероприятий в рамках Года образования НАСА на станции.

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На станции остается экипаж "Экспедиции 56" - Дрю Фейстел и Рикки Арнольд из НАСА и Олег Артемьев из "Роскосмоса". Они готовятся к прибытию трех новых членов экипажа - командира Сергея Прокопьева, американского астронавта, сотрудника НАСА Серины Оньен-Чэнселор и бор-инженера Александра Герста (Германия). Взлет с космодрома "Байконур" корабля "Союз МС- 09" с космонавтами на борту запланирован на среду, 6 июня.