 Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Победа – это не только освобождение украинской земли. Победа это когда впервые, более чем за 300 лет, в Украине появился реальный шанс создать Единую Поместную Православную и главное – Украинскую церковь", - подчеркнул Глава государства во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

"И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос. И я прошу, дорогие братья и сестры, вашей молитвы. Потому что общей молитвой творятся чудеса", - призвал Петр Порошенко.

Президент напомнил, что обратился к его Святейшеству Патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, в Великий понедельник 9 апреля, во время своего визита в Стамбул. Он напомнил, что во время встречи со Вселенским Патриархом отмечалось: "Если будет обращение Президента, если это обращение будет поддержано всей Верховной Радой Украины, если будет обращение украинских иерархов – Синод Вселенского Патриархата готов будет предоставить нам Томос об автокефалии".

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"Говорят, что это президент Порошенко, команда, Парламент сделали это важное решение. Но я вам скажу, что без Божьей воли, без Божьей помощи ничего бы этого не произошло. Церковные иерархи вместе не становились 30 лет, а сейчас сели написали и обратились. Верховная Рада абсолютно всеми фракциями никогда не стояли твердо на позиции Поместной Церкви", - также отметил Глава государства.

"Я был бы очень счастлив, если бы это произошло. И в ближайшее время я верю в то, что у нас все получится", - добавил Петр Порошенко, выразив убеждение, что Украина завоевала свое право иметь Единую Поместную Церковь, ведь заплатила за это высокую цену.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.