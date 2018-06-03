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 Политика Украины
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Все про:Крещение (95) Порошенко (14895) УПЦ (645) автокефалия (54)

 Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко. ФОТО

Президент Петр Порошенко надеется на положительное решение Синода Вселенского Патриархата о предоставлении томоса об автокефалии Украинской Православной Церкви и призывает украинцев всего мира вместе со всей Украиной молиться об этом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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"Победа – это не только освобождение украинской земли. Победа это когда впервые, более чем за 300 лет, в Украине появился реальный шанс создать Единую Поместную Православную и главное – Украинскую церковь", - подчеркнул Глава государства во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде.

Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко 01

"И мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос. И я прошу, дорогие братья и сестры, вашей молитвы. Потому что общей молитвой творятся чудеса", - призвал Петр Порошенко.

Президент напомнил, что обратился к его Святейшеству Патриарху Варфоломею сразу же после Пасхи, в Великий понедельник 9 апреля, во время своего визита в Стамбул. Он напомнил, что во время встречи со Вселенским Патриархом отмечалось: "Если будет обращение Президента, если это обращение будет поддержано всей Верховной Радой Украины, если будет обращение украинских иерархов – Синод Вселенского Патриархата готов будет предоставить нам Томос об автокефалии".

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"Говорят, что это президент Порошенко, команда, Парламент сделали это важное решение. Но я вам скажу, что без Божьей воли, без Божьей помощи ничего бы этого не произошло. Церковные иерархи вместе не становились 30 лет, а сейчас сели написали и обратились. Верховная Рада абсолютно всеми фракциями никогда не стояли твердо на позиции Поместной Церкви", - также отметил Глава государства.

Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко 02

"Я был бы очень счастлив, если бы это произошло. И в ближайшее время я верю в то, что у нас все получится", - добавил Петр Порошенко, выразив убеждение, что Украина завоевала свое право иметь Единую Поместную Церковь, ведь заплатила за это высокую цену.

Напомним, 17 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что принял решение обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.

18 апреля он провел встречу с предстоятелями православных церквей Украины и официально принял для передачи Вселенскому Патриарху Варфоломею Обращение о предоставлении Украинской церкви томоса об автокефалии с подписями всех архиереев, которые поддержали это решение.

Украинская православная церковь Киевского патриархата призвала УПЦ Московского патриархата поддержать усилия по каноническому признанию Вселенским Патриархом украинской церковной независимости.

В свою очередь, представитель УПЦ МП, заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич заявил, что попытка создания Украинской Поместной автокефальной Церкви не принесет результата.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении украинской православной Церкви автокефалии.

22 апреля Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3069454
 
   
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І чим ви відрізняєтесь від совкових коммуністів?
Ви слово у слово переказуєте їх курс "Научнаво атєізма".
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Прикольно, ні разу не читав цього предмету. Значить коммі не завжди брехали, інколи навіть логікою користувались. Це так як би з певною тезою був згоден індонезієць, аргентинець, ескімос, ватник. Значить "нужно брати, товар нєплох")
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на ту же картинку тот же ответ 02.06.2018 16:40

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спасибо онищенко за его плёнки, повлекшие активизацию этого вопроса.
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Окремо подякуй Владіміру Салавьову-Шапіро, за те що він дав можливість Онищенко викласти ці свої "пльонкі" на шоу тв Росія 1...
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А не хочет пан президент помолиться что бы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси освободить Донбасс?
Или церковь, отделенная от государства ему важнее?
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А шо ещё не освободил Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9155,две недели вроде уже прошли ... Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3017
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8 квіт. 2018 р. - Участь в Пасхальних богослужіннях брали більш 6,8 млн віруючих.

25 серп. 2013 р. - ... День Незалежності України участь брали понад 1 млн українців і гостей країни,

9 трав. 2018 р. - У заходах до Дня перемоги взяли участь 460 тис. осіб.
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та то пане так народ пам'ятає тих, хто визволив його від фашизму.....так пам'ятає..... пане....народ взагалі досить цікаво пам'ятає добро, пане......
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460000 рабів і бидла все одно забагато. Навіть якби не було на порядок більше, яким просто впадлу бухати з обіда, а зручніше зранку.
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Участь в Пасхальних богослужіннях брали більш 6,8 млн віруючих - де там раби і бидло, вишукане панство!!!!.....в основному з доходами нижче плінтуса.....Скільки нас ще взагалі таких гонорових залишилось в Україні, при совдепії було 52 млн., зараз скільки? - 45 чи 40, 35, а може 26 - http://gordonua.com/ukr/news/politics/glavred-gordona-batsman-chomu-mi-ne-provodimo-perepis-naselennja-osvojuvati-bjudzhet-dlja-42-mln-tsikavishe-nizh-dlja-26-190435.html
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З нацизму (не фашизму) в комунізм - немає ніякої різниці. Хоча є, комуняки вбили більше українців ніж нацисти.
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Нацизм - походить від слова націоналізм, дивись, а то тебе за ці слова на цьому форумі націоналістів заблокують зараз....Щодо іншого були в минулому комуністи, були і комуняки, є нині і патріоти, є і патріяки......
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зачем ты свое селфи выставил,лысая мокша?
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Так, так, народ у нас такий.....Кадафі зробив був для Лівії безплатну медецину, безплатну освіту, безплатну електрику для громадян, при одруженні - подарок в 64 тис. доларав, однак, коли він посягнувся на об'єднання Африки, транснаціональні компанії, відчувши загрозу для свого панування, організували заколоти, а потім вдячний народ убив свого керівника держави.....Тепер Лівія має дулю під ніс....youtube.com/watch?v=6qzeepfj7ys
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слово в слово как ватники визжали в начале восстания в Ливии.
а еще Каддафи по ночам разносил гражданам золото - хошь не хошь - бери, а не то обидится.
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Росія продала Лівію, бо й сама була зацікавлена - безлад в Лівії вів до подорожчання навтопродуктів.
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Виступ Кадафі в ООН в 2009 - youtube.com/watch?v=4W8d-PFbGTA де він піддав критиці пануванню великих держав, засудив право вето в руках Росії, США та інших пануючих у світі країн. Через такі дії його і вбили....
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а чтоб рыло сохранить - визжали про хорошего Каддафи и фошистов-туарегов
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Молимось разом з президентом за автокефалию Украинської Православної Церкви. А кацапсини і зрадогниди захлинаються власним лайном..
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С этим подонком ни то, что молиться а под кустик сходить на одном гектаре в западло ... Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5328
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А хто в тебе не падонок, жалюгідне. Мабуть кремлівське косате стерво чи абкурений грузин?
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Они все подонки. Я в сортах дерьма не намерен разбираца. Проти всих -- и это правильно! Хватит быть гавноедом.
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на дворе 2018 год, а ты до сих пор под кустики ходишь?
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На холодец он похоже хочет ... Молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2377
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ПОЙДЕТ НА ВТОРОЙ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК НА НАРЫ
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Какие отвратительные рожи....Вызывают отвращение у европейца.
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Автомат в армії дають безкоштовно. За декілька місяців служби і 75% знижку на комуналку.
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Шо, снова детей собрал???? А как же быть с тем патриархатом где изволил служить кацапскому богу или по хер тот БОГ когда к жопе тянется большой член?!
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У этого типа НЕТ ничего святого в душе ,я даже сомневаюсь есть ли у него душа ,ты петя молись ,чтобы тебя просто посадили а не разорвали на куски ....
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по ходу вся Украина по методичкам живет и только петя порошенко с медведчуком по совести
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на фото петя порошенко фотографируется с детьми ,которых в Украине ничего не ждет
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Так эти дети проживают в Испании и скорее всего это их родина и у них испанское гражданство. К чему им Украина?
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благодаря таким как Петя Порошенко,которые грабят Украину много лет они там и оказались
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"Молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України отримала томос про автокефалію церкви".
Петя, а в якій церкві ти молишся? В тій, де ти дяконом служиш?
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А как же Конституция Украины, где четко означено, что у нас светское государство? Президенту уже и заняться нечем, кроме как делить мракобесов на своих и чужих?
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Похоже, что ПеПе желает переизбраться патриархом, ну или я чего-то не понимаю, ведь москальская гундяевщина нам точно не нужна, вот только не светским властям лезть в это дело, тем более тем, которые что определяет народ Украины себе даже не представляют.
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Спішимо молитися, поки є ще кому - скільки нас залишилось в Україні? - «Середнє споживання хліба у 2000 році становило 50 кг / чол на рік. Виробництво з 2000 по 2016 скоротилася з 2,5 млн до 1,1 тонн, або в 2,2 рази. А чисельність населення офіційно всього на 14%. З огляду на, що споживання хліба у Франції і Німеччині 54,6 кг / чол, а в Польщі 56,7 кг / чол на рік, норма 50 кг / чол швидше занижена, тому що в бідних країнах хліба їдять більше.«Припущення по догляду хлібзаводів в «тінь» не підтверджується. Тому що паралельно скоротилося виробництво і споживання борошна всередині країни з 2,8 млн тонн до 1,43 млн т. Так ось, за цією методикою фактично проживає в нашій країні менше 24 млн людей» -
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вичитав тут - procherk.info/news/6-info/54555-vilkul-skilki-zh-v-ukrayini-naspravdi-zhiteliv-425-abo-24-mln
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Країну потрібно відроджувати, але пани бачать наш народ як робочу силу і дбають лише про свої статки.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМолимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украина получила томос об автокефалии церкви, - Порошенко. ФОТО
 
 
 
 
 
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