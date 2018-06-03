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Все про:взрыв (3900) Лисичанск (97) Нацполиция (7535)

 Взрыв газа разрушил часть дома в Лисичанске, есть пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

В Лисичанске Луганской области произошел взрыв в частном доме.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в 7:46 в колл-центр "102" поступило сообщение, что в доме по ул. Генерала Потапенко г. Лисичанска произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Установлено, что в результате взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимацию.

Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГосЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел вследствие утечки газа из-за неисправности газового котла.

Взрыв газа разрушил часть дома в Лисичанске, есть пострадавшие, - Нацполиция 01
Взрыв газа разрушил часть дома в Лисичанске, есть пострадавшие, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069448
 
 
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може це в якогось сєпара пердак рвануло
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Газ сейчас бодяжат так, что все дома могут взорваться.
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кацапський СКР вже відкрів справу на балон з газом ?
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Это у Сергея Мороза..владельца сети магазинов Морозко Нормальный мужик,патриот...не ватник....два года назад умерла единственная дочь .. молоденькая еще ..рак крови,оставила после себя двоих малышей .....Так что богатые тоже плачут..((( P.S не пользуйтесь колами для подогрева воды лучше бойлер...это уже не первый случай
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВзрыв газа разрушил часть дома в Лисичанске, есть пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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