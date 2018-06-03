 Взрыв газа разрушил часть дома в Лисичанске, есть пострадавшие, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в 7:46 в колл-центр "102" поступило сообщение, что в доме по ул. Генерала Потапенко г. Лисичанска произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Установлено, что в результате взрыва ожоги различной степени тяжести получили 58-летний мужчина и его 56-летняя жена. Супруги госпитализированы в реанимацию.
Сейчас на месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГосЧС и взрывотехники. По предварительной информации, взрыв произошел вследствие утечки газа из-за неисправности газового котла.