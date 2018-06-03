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Все про:Госпогранслужба (2833) обстрел (6926) Донецкая область (3963) блокпост (166)

 Оккупанты обстреляли блокпост пограничников у КП "Березовое", - ГПСУ. ФОТО

Боевики продолжают обстреливать дорожные коридоры на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в час ночи российско-террористические войска со стороны населенных пунктов Еленовка и Ясное осуществили обстрел позиций военнослужащих из состава Объединенных сил. Огонь велся из стрелкового оружия. Во время вражеского огня пули попадали в бетонные укрытия контрольного пункта "Березовое", что рядом с КПВВ "Новотроицкое" на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что состав пограничного наряда находился в укрытиях, поэтому никто не пострадал.

Как сообщалось, накануне оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск".

Оккупанты обстреляли блокпост пограничников у КП Березовое, - ГПСУ 01
Оккупанты обстреляли блокпост пограничников у КП Березовое, - ГПСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069433
 
 
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Закрити всі кпп на межі розмежування з даунбасітами тижнів на два-три не пробували?
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют
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їх з половину, мо, пенси сжерли б живцем!
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странная война
россия оккупировала территорию,а Украина установила там КПП,как где то с европейскими странами,а нужно было установить стену и полностью перекопать все дороги ведущие в ЛДНР,Крым и Приднестровье
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не КПП а КПВВ, контрольный пункт въезда - выезда.
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До речі - в Дніпрі на вул. Яснополянській ближче до аеропорту є невеличке підприємство, котрі царьови вважають "началом всіх начал" для їхньої родини.. Воно для них - як святий грааль для християн.. Їхній татусь там розпочинав.. Дуже був би болісний "мозоль" для цього любителя новоотсосії.. 100 відсоткова інформація, а саме - від молодшого братика того виродка, що на фото.. СБУ - може б якось заманити його сюди та зламати?
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У зв'язку з тим, що коментар на який я давав відповідь чомусь видалено - це адресовано зараз коментарю з фото на один пост нижче.. Вибачте, якщо десь не так..
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Вибачте ще раз.. Знову видалено пост, котрому я відповідав.. Я про сімейне гніздечко "помьота" царьових в Дніпрі намагався сказати.. Зрозуміли чи ні?
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про алкаша припухшего царева - хорошо написано (жаль щимят его мало, это точно )
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Ну и что? Петро Бляхэр в ответ еще на 35% увеличит торговлю с окупантами.
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Т.е. в Украине стали производить больше товаров, если товарооборот растёт и с ЕС, в том числе?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты обстреляли блокпост пограничников у КП "Березовое", - ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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