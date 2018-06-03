 Оккупанты обстреляли блокпост пограничников у КП "Березовое", - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня в час ночи российско-террористические войска со стороны населенных пунктов Еленовка и Ясное осуществили обстрел позиций военнослужащих из состава Объединенных сил. Огонь велся из стрелкового оружия. Во время вражеского огня пули попадали в бетонные укрытия контрольного пункта "Березовое", что рядом с КПВВ "Новотроицкое" на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что состав пограничного наряда находился в укрытиях, поэтому никто не пострадал.

Как сообщалось, накануне оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск".



