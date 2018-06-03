 Память воинов УНР почтили в Польше: Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия. ФОТО

Об этом информирует посольство Украины в Польше, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Совместная борьба с большевизмом почти сто лет назад продемонстрировала настоящую мощь партнерства между Украиной и Польшей, а также стала убедительным свидетельством для современных и будущих поколений украинцев и поляков, что только в мире, согласии и взаимном сотрудничестве наши государства и народы способны достигать успеха и побеждать врага, каким бы коварным он ни был", - отмечает посольство.

Кладбище было восстановлено 25 лет назад и с того времени ежегодно в первую субботу июня здесь проходят памятные мероприятия с участием руководства города, политиков, дипломатов, духовенства разных конфессий и многочисленной украинской громады.

Посольство выразило признательность местной власти, православной парафии города, всем полякам и украинцам, которые занимаются Украинским военным кладбищем и хранят память об украинско-польском братстве оружия 1920 года, которое спасло Европу от большевистского нашествия.

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