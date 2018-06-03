EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  4615  95
Все про:память (751) Польша (4362) УНР (53)

 Память воинов УНР почтили в Польше: Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия. ФОТО

В городе Александрув Куявский Куявско-поморского воеводства на севере Польши почтили память воинов УНР, похороненных на Украинском военном кладбище.

Об этом информирует посольство Украины в Польше, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Сбор урожая клубники, вишни и малины в Польше оказался под угрозой из-за проблем с рабочими визами для украинцев

"Совместная борьба с большевизмом почти сто лет назад продемонстрировала настоящую мощь партнерства между Украиной и Польшей, а также стала убедительным свидетельством для современных и будущих поколений украинцев и поляков, что только в мире, согласии и взаимном сотрудничестве наши государства и народы способны достигать успеха и побеждать врага, каким бы коварным он ни был", - отмечает посольство.

Кладбище было восстановлено 25 лет назад и с того времени ежегодно в первую субботу июня здесь проходят памятные мероприятия с участием руководства города, политиков, дипломатов, духовенства разных конфессий и многочисленной украинской громады.

Посольство выразило признательность местной власти, православной парафии города, всем полякам и украинцам, которые занимаются Украинским военным кладбищем и хранят память об украинско-польском братстве оружия 1920 года, которое спасло Европу от большевистского нашествия.

Смотрите также: 100-летие флота Украины отмечают в Одессе: вертолеты над городом и выставка флагов ВМС ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Память воинов УНР почтили в Польше: Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия 01

Память воинов УНР почтили в Польше: Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069431
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Події тих років теж сприймають по різному, але дійсно була Битва Варшавська і совєти отримали поразку.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже тупий твій погляд на історію. Між іншим поляків згубила жадність.
 показать весь комментарий
 
 
Да ты шо?
а можно поподробнее кто что кому пожадничал?!
 показать весь комментарий
 
Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия
 показать весь комментарий
 
Поляків від походу тухачевського на Варшаву спасли не так поляки, як українці... В тому, що поляки називають "Чудом над Віслою" - велика заслуга українців, української крові та українських життів.. Не забувайте про це , шляхетне панство..
 показать весь комментарий
 
 
Леонид, чтобы поляки не забывали , надо чтобы посольства над этими темами работали. Чтобы проходили встречи, освещенные польскими СМИ. А на сегодняшний день ПОСОЛЬСТВА информацию о войне не доносят до общественности нормально. Все какоето ссыкливое стеснение говорить, что ЛЮДЕЙ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ УБИВАЮТ.
Мероприятий на эту тему нет. Ну вот вышли с плакатами по Сенцову. Это же час в году! А руцькие в это время прибрали " к рукам" память о погибших во второй мировой. Они С ПОМПОЙ возлагают венки к могилам в окружении прессы. И в Европе уже никто не помнит. , что в тех могилах лежат украинцы, татары, грузины. Все говорят- руцькие могилы. Вот где надо еще восстанавливать память об погибших украинцах. И СКОЛЬКО ИХ ПОГИБЛО В ВОЙНУ.
 показать весь комментарий
 
 
Только что прочла что Лукашенко тоже на эту ему высказался. Я об жтом пишу уже давно - мне в Словакии и Венгрии это видно- люди и СМИ говорят" руцькие возложили венки , руцькие могилы и т д" а потом и " руцькие освободили от немцев", " руцькие спасли".
Как в такой атмосфере доказать, что руцькие убийцы и оккупанты?
И ЭТО ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОКОЛ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ. И , кстати, неуважение к погибшим украинцам. Ну что с барвг взять- торговля, валюта.....
 показать весь комментарий
 
 
Пилсудский соберая армию в Украине ожидал что Петлюра приведет 200 000, а Петлюра привел 2000. Пока трудно понять в чем именно заслуга украинцев.
Воевали - да, но точно не так как ты тут описываешью. Т
ам восстала вся Польша когда украинци поверили комунякам в сказку о "злых панах" за которую спустя почти 15 лет заплатили сполна! В прочем то что происходит и сейчас, кто то воюет, а кто то....
 показать весь комментарий
 
ага, особенно той что под видом "своей" продается как турецкая.
 показать весь комментарий
 
И тут вы правы. Неуважение, с которым относятся к работающим украинцам , зашкаливает . Руцькие работать не едут- они едут с деньгами покупать или тихо пьют в своих деревнях. Перед руцькими заискивают. А украинцы, как трудолюбивая нация, едут работать. И вся Европа пользуется их трудом. Пусть и уважение проявляют должное.
 показать весь комментарий
 
 
А кто уважает того кто у себя дома на "лучших землях мира" прозябает так что миллионами бежит с них?
 показать весь комментарий
 
 
Это проблема.
Но когда 5 млн украинцев пахало на руцьких - это украинскую власть не волновало. Даже визы вводить не хотят .
А когда масса украинцев поехала в ЕС и стала видеть разницу в условиях жизни, тут власть шось укусило
 показать весь комментарий
 
 
Работайте дома, тут вас любят и уважают...3600грн ваша цена!
 показать весь комментарий
 
А вы знаете термин " экспаты"? Это когда люди работают в разных странах мира. И шо в жтом плохого? Проблема для украинцев в другом- плохое знание иностранных языков. Потому украинские инженеры ( к примеру) на зрен нигде не нужны. И пора перестать талдычить мантру" у нас было лучшее образование в мире". Где оно лучшее, если нужны только рабочие руки?
Кстати, потому и детей своих украинская элита учит за рубежом. Чтобы не только клубнику могли собирать ,
 показать весь комментарий
 
 
Так работайте, в чем проблема? Зачем плакать что другая страна плохая потому что она не хочет делать так как хотелось бы вам?!
Не надо говорить что вас не уважают и так далее. В чужой стране как в чужой квартире - вы в гостях и вести себя надо соответственно а не качать права!
 показать весь комментарий
 
Руцькие работать не едут- они едут с деньгами покупать)) .
С каких это пор у обычных кацапов завелись деньги , да такие что они уже даже могут что то себе позволить купить в Европе ..?
 показать весь комментарий
 
Вы написали как то неопределённо - ездят покупать или пьют . Тоесть ,они что то там покупают в Европе ,а если нет тогда начинают пить .Но вопрос не в этом , а в том на какие шиши они что то покупают и пьют . Неужто у них доходы уже как , хотя бы ,у тех же поляков .. Я вот слышал от их премьера что дескать - денег нет Но вы держитесь . Да и сами кацапы в соцсетях воют как волки , от того что сейчас еле сводят концы с концами .. Пам'ять воїнів УНР вшанували в Польщі: Майже 100 років тому українсько-польське братерство зброї врятувало Європу від більшовицької навали - Цензор.НЕТ 5873 .
 показать весь комментарий
 
 
В 1918г.в состоялся переворот Скоропадского.Переворот удался т.к. было много недовольных правительством УНР. Через несколько месяцев УНР во главе с Петлюрой была восстановлена . Восстановление УНР удалось т.к. было много недовольных правительством Скоропадского. Петлюра воевал одновременно с Скоропадским, белыми, красными. Под их ударами армия УНР отступила в Польшу . 21 апреля 1920 года Петлюра заключил договор с польским правительством о совместной войне против Советской России.
 показать весь комментарий
 
 
З 29 квітня по 14 листопада час правління Скоропадського.
 показать весь комментарий
 
 
узбагойся . твое мнение никому не интересно . переходи на другую ветку . там Путин с Лукашенко делят победу в Великой Отечественной . если поспешишь то третим в доле будешь Пам'ять воїнів УНР вшанували в Польщі: Майже 100 років тому українсько-польське братерство зброї врятувало Європу від більшовицької навали - Цензор.НЕТ 9590
 показать весь комментарий
 
 
под Замостьем остановили 1 ю конную Будённого Память воинов УНР почтили в Польше: Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия - Цензор.НЕТ 7831
 показать весь комментарий
 
 
Между Польшей и Украиной есть много, что объединяет, не нужно рефлекировать на том, что разделяет (взаимно простить и оставить а прошлом) и двигать вместе к лучшему будущему, без имперских замашек и пререканий друг друга!
 показать весь комментарий
 
 
а оно продемонстрировано пол=укр-лит батом 0 теперь это бригада!!!
 показать весь комментарий
 
 
А як казахи ставляться до голодомору, що влаштували ваші російські родичі?
 показать весь комментарий
 
 
До голодомору всі нормальні люди ставляться погано. Тільки у нас відповідальними за нього не визнають чинне тоді уряд, а не якусь національність
 показать весь комментарий
 
А росіяни не національність, а суть смердючого русского мира, який влаштував цей голодомор.
 показать весь комментарий
 
 
"чинне тоді уряд"

та у нас підлога країни взагалі втекло в Росію!111! Назарбаєв, поможи!!
 показать весь комментарий
 
А Европа-то как благодарна, всякие там спасенные немцы и французы, так и ездят теперь путе дань уважения отдавать за продолжающиеся убийства украинцев. Может и надо было эту старую проститутку Европу орде отдать, два сапога пара.
 показать весь комментарий
 
Українці виступили разом з поляками проти більшовиків, тому що їм було обіцяно створення автономії в складі Польщі на землях де переважало населення з українців. Але цього не трапилось. Після розгрому більшовиків паРаші почалася "підкилимна політика" поляків і як результат в 1921 році отримали Ризький мир. Фактично то був поділ Західних земель Білорусії, України між Польщею та паРашею. Але у поляків була коротка історична пам'ять. Вони забули про Андрусівське перемир'я, 1667 року, коли Україну поділили між Польщею та Московією.
Ці дві події, 1667 та 1921 року об'єднує одна спільна риса. Україна втрачала свою державність, але через певний час і Польща втратила свою державність.
Сьогоднішні події показують, що потрібно шукати спільні інтереси для збереження державності як України так і Польщі.
 показать весь комментарий
 
 
золотые слова!!!
хоть и говорю по-русски
 показать весь комментарий
 
все русское от Руси, Русь от Киева, а Киев наш, столица Украины. Все, кто за то, чтобы орде отдать русский язык вместо того, чтобы она на своем родном ордынском за уральским поребриком в родных пенатах разговаривала, все они подельники москалей, раз обеспечивают орде возможность предъявлять претензии на наследство Руси.
 показать весь комментарий
 
 
Більшість за Уралом розмовляла під час Золотої орди угрофінськими мовами, які ще живі там, хоч і зневажають мій росією. А от на території Русі були поширені слов'янські мови і половецька. Тому сучасна українська має приблизно 2000 тюркютських слів.
 показать весь комментарий
 
Русь вообще началась не с языков, а с Киева и создавалась предложением идеи с которой Киев начался всем народам, эта идея ценность для всех, кто вменяем, но не для москалей и их смердов, их стадо безыдейное и существует при альфа-козлах из кремля.
 показать весь комментарий
 
 
По суті так і було, а племена були слов'янські, варяжські, половці і навіть угрофіни.
 показать весь комментарий
 
 
на да, сначала к перевозу через Днепр приходили люди, которых привлекали возможности идеи выраженной как недопустимость противоречий, без нее не возможен был бы перевоз. Объединенные этой идеей люди создали Киев, потом Русь, которая предлагала единение не мечом и не обманом, вокруг того, что всем разумным людям свойственно. И разумные люди объединялись целыми племенами вокруг этой идеи. Мир был бы един и торжествовал бы теперь, если бы не москва и ее предательство.
 показать весь комментарий
 
 
100%. Тут би багатьом це прочитати, бо є багато таких, які цього не розуміють.
 показать весь комментарий
 
 
не ідеалізуйте ті часи. думаю, що людина не змінилась сильно з того часу. взагалі, мало що змінилось, як мибачимо. ти ж самі ігроки, та сама ігра.
 показать весь комментарий
 
просто я говорю о главном, что происходило тогда. Киев собой выражает идею, которая и сегодня для разумных людей самая главная. Никто не желает в ответ на свои усилия получить противоречие, кто к этому не способен не может утверждать, что разумен. А Киев как раз и основан был идеей недопустимости противоречий. Противоречия было просто-таки необходимо устранять на перевозе через Днепр в силу того, что они помеха любому движению по этому перевозу. Киев начался с перевоза через Днепр, этот перевоз - с идеи устранять противоречия. Русь была таким же устранением противоречий на пути из варяг в греки. Украинское козачество не дало случиться ассимиляции идейного украинского народа его безыдейными соседями. Совдеп рухнул как оплот идеи единства и борьбы противоположностей, которая будучи идеей всевластия противоречия была побеждена. И на Майдан украинцы вышли все с той же идеей - устранить противоречия властей. Одна идея - один народ, все его поколения, такая вот у нас "игра" и нет нам смысла играться в чужие нам чуждые неразумные игры.
 показать весь комментарий
 
 
Як тільки з'являється слово "русь", відразу зникає Україна разом з українцями.
 показать весь комментарий
 
 
)))даже само слово Украина от русичей, свои земли они "оукраина" называли. Так что если кому-то мешает Русь, то это очевидный повод их отказа от украинства, ведь украинцы не предатели, от своих предков, истории своей страны, от столицы, от национальной идеи, которую Киев собой олицетворяет - не отказываются.
 показать весь комментарий
 
Той троль схибнутий на своїй інтерпретації цього поняття. Колись я йому запропонував прочитати фундаментальні праці відомого українського лінгвіста та історика, він "неасіліл" (очевидно в силу своєї лінгвоінвалідності) і почав відгавкуватися поки його не забанили. Клацніть "спам" і не відповідайте йому бо нічого адекватного у відповідь не отримаєте.
 показать весь комментарий
 
Україні потрібно робити свою справу - БУДУВАТИ СВОЮ УКРАЇНУ.
На жаль у нас це не дуже виходить, але потрібно працювати і думати мозками.

В Конституції Ізраїлю записано - "Ізраїль - держава для євреїв".
В Конституцію України потрібно внести статтю "УКРАЇНА ПОНАД УСЕ" і відповідно під цю статтю приймати закони про зовнішню і внутрішню політику, закони про національну безпеку, про збройні сили і багато іншого.
 показать весь комментарий
 
 
У нас в Конституции ст. 5 объявляет, что власть в Украине принадлежит народу. И в то же самое время ни в Конституции, нигде вообще нет определения того, кого и на основании чего следует считать народом Украины. Как человека без паспорта и гражданства не может пользоваться правом гражданина, так и украинский народ не может пользоваться объявленным Конституцией правом на власть в своей стране. Народом возможно быть только в единстве всех поколений, от основателей столицы и страны до нынешнего и далее. Это единство может обеспечить лишь национальная идея, которой жили и живут все поколения. Но нынешние украинцы не знают этой идеи, потому и живут во тьме и в испытаниях.
 показать весь комментарий
 
 
Бред сивой кобылы ничего не имеющий общего с реальностью того времени! Украинци как всегда поверили русским братушками и обделались по полной, не надо писать чушь которую сами и придумываете!
 показать весь комментарий
 
поверили б москалям служили б, чего нет, так что чушь вам не надо писать, украинцы-то как раз не обделались, а обделали... в отличие от многих других, для кого и сегодня москали русские как своим смердам приказал называть своих холопов их царь петр1
 показать весь комментарий
 
Ты знаешь почему Пилсудский отступил в Польшу и не стал оборонять Украину? Узнаешь потом продолжим разговор.
 показать весь комментарий
 
а ты знаешь, почему польские мамаши и сегодня неслухов пугают "успокойся, а то Хмель придет", в курсе за какие "подвиги" потомков Пилсудского? Узнаешь, потом будешь рассказывать.
 показать весь комментарий
 
Сказки кацапской пропагандонии, не забудь новую методичку получить!
 показать весь комментарий
 
Евгений, а ты я так понял доходяга... ну как скажешь!
 показать весь комментарий
 
)ты в своих никах запутался, смотри куратор заругает
 показать весь комментарий
 
а як яблука почнуть гнити у садках (бо немає українців) то ще й Бандеру назвете братом ...
 показать весь комментарий
 
 
Александр Олесь



Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.

Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.

Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.

Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.

Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.

22.08.1931
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво - а що зараз з тим пам'ятником вершнику "пєрвой конной арміі" під Львовом.. Років два тому - бачив один каркас та копита конячки над дорогою..
 показать весь комментарий
 
"Десять веков назад
Был я почтенный рыцарь,
Мешали мне глупые лица,
Доспехи мешали мне."
 показать весь комментарий
 
Как полковник из Токмака сорвал план мировой революции

Полковник УНР Марк Безручко, ум#дохавший 1-ю конную армию Сёмы Будённого под Замостьем:
Пам'ять воїнів УНР вшанували в Польщі: Майже 100 років тому українсько-польське братерство зброї врятувало Європу від більшовицької навали - Цензор.НЕТ 2226
 показать весь комментарий
 
 
Посольство выразило признательность местной власти, православной парафии города, всем полякам и украинцам, которые занимаются Украинским военным кладбищем и хранят память об украинско-польском братстве оружия 1920 года, которое спасло Европу от большевистского нашествия. ==== какое лецимерство говорить о братстве, тогда как поляки убивали украинцев оккупировали часть Украине. Фффффффффууууууууууу , мрази
 показать весь комментарий
 
Поляки помнят об "армии УНР"? А об "армии ЗУНР" они помнят? Помнят, в боях С КЕМ полегли те, что похоронены на кладбище "Орлят" во Львове? "Пацификации" помнят? А депутатов-украинцев, которых, перед принятием антиукраинских законов, в тюрьму запирали? А стук кулака польского "осадника", посреди ночи, в дверь или окно украинской семьи, в 30-е, и крик: "Геть, "кабане", бо спАлю!!!", помнят?
 показать весь комментарий
 
Одна из самых лояльная к украинцам стран Евросоюза это дружественная Польша.
Видна огромная активность польского правительства на международной арене по лоббированию интересов дружественной ей Украины, по пробиванию тех или иных инициатив в Евросоюзе и в мире. Исключительно заметно это и в вопросах вступления Украины в братскую семью НАТО и ЕС, и мощная военная поддержка Польши в тяжёлой национально - освободительной войне украинского народа против лютого кровавого врага оккупанта, против лапотной фашистской педерации паРаши которая преступно хочет навсегда аннексировать суверенные Украинские территории Крыма и Донбасса. Тут и поставки Польшей современного военного оружия на сотни миллионов долларов которым мы успешно уничтожаем проклятых российских захватчиков, сотни польских инструкторов обучают украинских воинов. А мощная современная Польско - Украинская бригада которая в любой момент может стать на защиту территориальной целостности от российских фашистов оккупантов как Украины так и Польши...и много чего другого хорошего в братственных отношениях наших дружественных славянских братских народов.
 показать весь комментарий
 
 
ёй, какие фошисты? свинью с человеком сравнил что-ли? задолбали тупые совки блеющие о фошистах, как будто заело им. не уподобляйся ватной петушне. то дебилы Путина Путлером зовут, хотя тут больше подойдет Путлин, ему же тоже наложить на жертвы среди своих холопов - миллион туда, миллион сюда, ваще похрен. совок это навсегда, недурно говорят что пока не передохнут совки, так и будет болото. уже верещи заодно "пантеравци", "снегири", "мальчики" и т.д. весь комплект высеров парашных.
 показать весь комментарий
 
Почитай, кто тебе не дает?
Ты на факельном шествии в Киеве был? Нет? Шо поляки помешали?
 показать весь комментарий
 
По разному было на я помню про Жеч Посполитую которая лупила в хвост и гриву шо Орден шо москвабадию лупила Порту да так шо со злости султан вешал своих визирей Пам'ять воїнів УНР вшанували в Польщі: Майже 100 років тому українсько-польське братерство зброї врятувало Європу від більшовицької навали - Цензор.НЕТ 4920
 показать весь комментарий
 
Дякуємо за цю акцію. Не хочеться згадувати, що коли червона кацапська мерзота запропонувала полякам західну Україну (власне, те, що було в меморандумі з С.Петлюрою), то поляки миттєво відмовилися від братства з українцями на користь братства з кацапами. Але були за це згодом покарані тими ж кацапами.
 показать весь комментарий
 
Не забувайте, що поляки зрадилии після цього і Пілсудський їздив вибачатися перед ними. Їх інтернували.
 показать весь комментарий
 
Не забувайте, що поляки зрадилии після цього і Пілсудський їздив вибачатися перед ними. Їх інтернували.
 показать весь комментарий
 
правда про буржуїв дореволюційної Росії - youtube.com/watch?v=mtCCSlDFWIc
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПамять воинов УНР почтили в Польше: Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх