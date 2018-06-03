 Память воинов УНР почтили в Польше: Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия. ФОТО

Об этом информирует посольство Украины в Польше, сообщает Цензор.НЕТ.
"Совместная борьба с большевизмом почти сто лет назад продемонстрировала настоящую мощь партнерства между Украиной и Польшей, а также стала убедительным свидетельством для современных и будущих поколений украинцев и поляков, что только в мире, согласии и взаимном сотрудничестве наши государства и народы способны достигать успеха и побеждать врага, каким бы коварным он ни был", - отмечает посольство.
Кладбище было восстановлено 25 лет назад и с того времени ежегодно в первую субботу июня здесь проходят памятные мероприятия с участием руководства города, политиков, дипломатов, духовенства разных конфессий и многочисленной украинской громады.
Посольство выразило признательность местной власти, православной парафии города, всем полякам и украинцам, которые занимаются Украинским военным кладбищем и хранят память об украинско-польском братстве оружия 1920 года, которое спасло Европу от большевистского нашествия.
а можно поподробнее кто что кому пожадничал?!
украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия
Мероприятий на эту тему нет. Ну вот вышли с плакатами по Сенцову. Это же час в году! А руцькие в это время прибрали " к рукам" память о погибших во второй мировой. Они С ПОМПОЙ возлагают венки к могилам в окружении прессы. И в Европе уже никто не помнит. , что в тех могилах лежат украинцы, татары, грузины. Все говорят- руцькие могилы. Вот где надо еще восстанавливать память об погибших украинцах. И СКОЛЬКО ИХ ПОГИБЛО В ВОЙНУ.
Как в такой атмосфере доказать, что руцькие убийцы и оккупанты?
И ЭТО ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОКОЛ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ. И , кстати, неуважение к погибшим украинцам. Ну что с барвг взять- торговля, валюта.....
Воевали - да, но точно не так как ты тут описываешью. Т
ам восстала вся Польша когда украинци поверили комунякам в сказку о "злых панах" за которую спустя почти 15 лет заплатили сполна! В прочем то что происходит и сейчас, кто то воюет, а кто то....
но мы не едем)))
Но когда 5 млн украинцев пахало на руцьких - это украинскую власть не волновало. Даже визы вводить не хотят .
А когда масса украинцев поехала в ЕС и стала видеть разницу в условиях жизни, тут власть шось укусило
Кстати, потому и детей своих украинская элита учит за рубежом. Чтобы не только клубнику могли собирать ,
Не надо говорить что вас не уважают и так далее. В чужой стране как в чужой квартире - вы в гостях и вести себя надо соответственно а не качать права!
С каких это пор у обычных кацапов завелись деньги , да такие что они уже даже могут что то себе позволить купить в Европе ..?
та у нас підлога країни взагалі втекло в Росію!111! Назарбаєв, поможи!!
Ці дві події, 1667 та 1921 року об'єднує одна спільна риса. Україна втрачала свою державність, але через певний час і Польща втратила свою державність.
Сьогоднішні події показують, що потрібно шукати спільні інтереси для збереження державності як України так і Польщі.
хоть и говорю по-русски
На жаль у нас це не дуже виходить, але потрібно працювати і думати мозками.
В Конституції Ізраїлю записано - "Ізраїль - держава для євреїв".
В Конституцію України потрібно внести статтю "УКРАЇНА ПОНАД УСЕ" і відповідно під цю статтю приймати закони про зовнішню і внутрішню політику, закони про національну безпеку, про збройні сили і багато іншого.
Пам'ятай
Коли Україна за право життя
З катами боролась, жила і вмирала,
І ждала, хотіла лише співчуття,
Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі
Вся сходила кров'ю і слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі,
Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі
Робила на пана і в ранах орала,
Коли ворушились і скелі німі,
Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива
Зібравши для ката, сама умирала
І з голоду навіть згубила слова,
Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла
І ціла могилою стала,
Як сльози котились і в демона зла,
Європа мовчала.
22.08.1931
Был я почтенный рыцарь,
Мешали мне глупые лица,
Доспехи мешали мне."
Полковник УНР Марк Безручко, ум#дохавший 1-ю конную армию Сёмы Будённого под Замостьем:
Видна огромная активность польского правительства на международной арене по лоббированию интересов дружественной ей Украины, по пробиванию тех или иных инициатив в Евросоюзе и в мире. Исключительно заметно это и в вопросах вступления Украины в братскую семью НАТО и ЕС, и мощная военная поддержка Польши в тяжёлой национально - освободительной войне украинского народа против лютого кровавого врага оккупанта, против лапотной фашистской педерации паРаши которая преступно хочет навсегда аннексировать суверенные Украинские территории Крыма и Донбасса. Тут и поставки Польшей современного военного оружия на сотни миллионов долларов которым мы успешно уничтожаем проклятых российских захватчиков, сотни польских инструкторов обучают украинских воинов. А мощная современная Польско - Украинская бригада которая в любой момент может стать на защиту территориальной целостности от российских фашистов оккупантов как Украины так и Польши...и много чего другого хорошего в братственных отношениях наших дружественных славянских братских народов.
Ты на факельном шествии в Киеве был? Нет? Шо поляки помешали?