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 "Гонки" в Запорожье закончились трагедией: погибла мать с ребенком. ФОТО

BMW во время "гонок" по Набережной в Запорожье на большой скорости сбило мать с пятилетней девочкой, которые шли по тротуару.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Патрульные полицейские до приезда скорой пытались оказать первую помощь пострадавшим, поскольку мать с ребенком еще подавали признаки жизни. Однако это не помогло их спасти. Девочка умерла в автомобиле скорой, ее мать – в реанимации.

Участником гонок, вероятно, было еще одно авто, которое уехало с места трагедии. Водитель BMW также пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Не исключено, что у него перелом позвоночника.

По предварительным данным, тормозной путь автомобиля, сбившего мать и ребенка, составил до 120 метров.

Полиция просит откликнуться лиц, которые были свидетелями ДТП или зафиксировали аварию на видеорегистратор.

Гонки в Запорожье закончились трагедией: погибла мать с ребенком 01Гонки в Запорожье закончились трагедией: погибла мать с ребенком 02

Фото - 061.ua

Источник: https://censor.net.ua/p3069429
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Гонки" в Запорожье закончились трагедией: погибла мать с ребенком. ФОТО
 
 
 
 
 
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