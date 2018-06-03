 Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 41-летний житель, управляя автомобилем "Renault Megane", совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Setra" сообщением "Киев-Львов" во управлением 35-летнего жителя Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления Нацполиции.

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В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир легковушки, 30-летний местный житель. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, жизнь мужчине спасти не удалось. Около четырех часов утра 2 июня он скончался.

Также в ДТП травмирован водитель "Renault". Медики диагностировали у него политравму. У 23-летней пассажирки этого же автомобиля - переломы костей лица и сотрясение головного мозга. Оба госпитализированы в травматологическое отделение.

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В момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых травмировалась только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки отобрали образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков.

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Следственные действия продолжаются.









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Как написал главный редактор агентства журналистских расследований "Четверта влада" Владимир Торбич в Facebook, погибший - оператор Валерий Мартынюк. Травмированная пассажирка - журналистка того же агентства.