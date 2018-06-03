 Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция. ФОТОрепортаж

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 41-летний житель, управляя автомобилем "Renault Megane", совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Setra" сообщением "Киев-Львов" во управлением 35-летнего жителя Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления Нацполиции.
В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир легковушки, 30-летний местный житель. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, жизнь мужчине спасти не удалось. Около четырех часов утра 2 июня он скончался.
Также в ДТП травмирован водитель "Renault". Медики диагностировали у него политравму. У 23-летней пассажирки этого же автомобиля - переломы костей лица и сотрясение головного мозга. Оба госпитализированы в травматологическое отделение.
В момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых травмировалась только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки отобрали образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков.
Следственные действия продолжаются.
Как написал главный редактор агентства журналистских расследований "Четверта влада" Владимир Торбич в Facebook, погибший - оператор Валерий Мартынюк. Травмированная пассажирка - журналистка того же агентства.
С вечера 31 мая до вечера 1 июня на федеральных и региональных автодорогах России произошло несколько серьезных аварий, в которых погибли и пострадали люди. Портал «ДорИнфо» сообщает подробности наиболее резонансных ДТП, зафиксированных за минувшие сутки.
Так, вчера, 31 мая, в Крыму на трассе «Керчь - Феодосия» произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Предварительно установлено, что на участке дороги в Ленинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2110 для обгона выехал на «встречку» и врезался в иномарки Skoda Fabia и Renault Logan. Смертельные травмы получил пассажир «десятки», еще четыре человека - водители и пассажир автомобиля Skoda - пострадали.
В тот же вечер на трассе М-4 «Дон» в Ельце (Липецкая область) столкнулись большегруз и легковушка. По рабочей версии, к ДТП привели действия водителя фуры Volvo. На перекрестке он нарушил ПДД и проехал на красный сигнал светофора, в результате чего протаранил Daewoo Matiz. В больницу с различными травмами попала женщина-водитель.
Несколько страшных аварий зафиксировано на российских дорогах в пятницу, 1 июня.
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