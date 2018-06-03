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 Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция. ФОТОрепортаж

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 1 июня около восьми часов вечера в Ривном.

Полицейские на месте происшествия выяснили, что 41-летний житель, управляя автомобилем "Renault Megane", совершая маневр разворота через двойную сплошную линию разметки, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом "Setra" сообщением "Киев-Львов" во управлением 35-летнего жителя Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу облуправления Нацполиции.

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В результате ДТП тяжелые травмы получил пассажир легковушки, 30-летний местный житель. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, жизнь мужчине спасти не удалось. Около четырех часов утра 2 июня он скончался.

Также в ДТП травмирован водитель "Renault". Медики диагностировали у него политравму. У 23-летней пассажирки этого же автомобиля - переломы костей лица и сотрясение головного мозга. Оба госпитализированы в травматологическое отделение.

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В момент столкновения в автобусе находилось 42 человека, из которых травмировалась только 23-летняя пассажирка, ее госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами. Остальные пассажиры пересели в другой автобус и поехали в пункт назначения.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Оба транспортных средства помещены на штрафплощадки. У водителя легковушки отобрали образцы крови с целью определения наличия алкоголя или наркотиков.

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Следственные действия продолжаются.

Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция 01
Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция 02
Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция 03
Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция 04

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Как написал главный редактор агентства журналистских расследований "Четверта влада" Владимир Торбич в Facebook, погибший - оператор Валерий Мартынюк. Травмированная пассажирка - журналистка того же агентства.

Один человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3069423
 
 
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Героям слава, особливо мертвим
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он прав. придурок тот, кто творит цирк на дорогах и тянет невинных у потойбіччя
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эрнесто-это тебя лёха макеев пописал в канкуне?
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взагалі не знаю, хто там тебе писав в зад цілу ніч. Чого жалієшся?
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Сводка ДТП на трассах России за сутки с 31 мая по 1 июня

С вечера 31 мая до вечера 1 июня на федеральных и региональных автодорогах России произошло несколько серьезных аварий, в которых погибли и пострадали люди. Портал «ДорИнфо» сообщает подробности наиболее резонансных ДТП, зафиксированных за минувшие сутки.
Так, вчера, 31 мая, в Крыму на трассе «Керчь - Феодосия» произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Предварительно установлено, что на участке дороги в Ленинском районе водитель автомобиля ВАЗ-2110 для обгона выехал на «встречку» и врезался в иномарки Skoda Fabia и Renault Logan. Смертельные травмы получил пассажир «десятки», еще четыре человека - водители и пассажир автомобиля Skoda - пострадали.
В тот же вечер на трассе М-4 «Дон» в Ельце (Липецкая область) столкнулись большегруз и легковушка. По рабочей версии, к ДТП привели действия водителя фуры Volvo. На перекрестке он нарушил ПДД и проехал на красный сигнал светофора, в результате чего протаранил Daewoo Matiz. В больницу с различными травмами попала женщина-водитель.
Несколько страшных аварий зафиксировано на российских дорогах в пятницу, 1 июня.
В Ставропольском крае на трассе Р-217 «Кавказ» под Пятигорском сегодня утром произошло ДТП, в котором погибли три человека. Во время движения по Объездной дороге из-за высокой скорости водитель потерял управление «Ладой Приора», из-за чего врезался в два попутных автомобиля - наносившую разметку «Газель» дорожных служб и грузовую «Газель». От полученных травм скончались предполагаемый нарушитель и два его пассажира - мать с 13-летним мальчиком. По словам очевидцев, ребенок вылетел через разбитое стекло. Также в больницу госпитализировали десятилетнего мальчика, ехавшего с ними.
Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром на трассе М-3 «Украина» в Калужской области. В районе 290-го км водитель Audi неожиданно выскочил на «встречку» перед иномаркой Ford. При столкновении во второй машине погибли пассажирка и десятимесячный младенец. Женщина-водитель Ford и ребенок 2017 года рождения были травмированы. В первом автомобиле пострадали водитель и две пассажирки.
Столкновение автомобиля с деревом в городском округе Ступино в Подмосковье привело к гибели двух человек. Утром на 6-м км автодороги «Шугарово - Колычево» мужчина-водитель не удержал рулевое управление легкового автомобиля, в результате чего съехал с проезжей части в кювет, где врезался в дерево. Вместе с пассажиром он получил несовместимые с жизнью травмы. В пятницу на 48-м км трассы Р-255 «Сибири» в Новосибирской области грузовик марки «Газель» столкнулся со среднетоннажным грузовиком Nissan Condor. При ударе не выжил пассажир, находившийся во втором автомобиле.
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Мать моя женщина!!!! У нас вообще кто-нибудь имеет хоть какие-то навыки вождения???? ежедневно - от пяти аварий в день.(о которых публикуют,конечно). страна третьего мира отдыхает! люди, ездите на трамваях. а то раз - и сразу на тот свет. хорошо, если только виновный....а если и невиновных за собою потянул..жах! не туман, не дождь, не снег, не гололед, не ночь, ну что за народ, бля
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Мне понравилось решение, об отъеме прав водительских, за пересечение двойной сплошной. Я- почти всегда рискую, на своем самокатике, показывая поворот, например, отлично видимый, всем водилам. Но!!! Меня не воспринимают, как участника движения. Я, следуя в своей полосе, дважды- просто чудом уворачивался, от чертей, спокойно пересекающих двойную сплошную, прямо передо мной. Расходился- в сантиметрах. Они кто? А - пидарасы. Не геи. И изъятие водительских прав- их не страшит. Их надо просто убивать, наверное. Если меня, какое-то чмо искалечит, то я, уже имеющий, на всякий случай- цианид, просто смогу убить всю его семью. Всю, кроме котов. А вот потом- цианид.
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Щось "Цензор" останнім часом перетворюється на "Дорожний патруль". Невже немає достойних новин???
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Есть достойные! Тебе- в раздел "Шоу-бизнес", на УКРНЕТе. Там- проблемы... У Потапа, у всяких...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин человек погиб, трое оказались в больнице в результате ДТП в Ривном, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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