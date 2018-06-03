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Все про:взрывчатка (602) Житомирщина (562) СБУ (12549) торговля (779)

 СБУ на Житомирщине задержала торговцев самодельными взрывными устройствами, получавших средства детонации из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Житомирской области двух торговцев самодельными взрывными устройствами (СВУ) на основе тротила.

Правоохранители установили, что двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ. Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил. Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации взрывного устройства, изготовленного из шести тротиловых шашек общим весом более килограмма, за три тысячи гривен.

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Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников в рамках ранее открытого уголовного производства.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще одну тротиловую шашку весом двести граммов и незарегистрированное оружие травматического действия. Также в подсобном помещении одного из дельцов, обнаружены четыре с половиной тысячи пачек контрафактных сигарет и сто литров спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. По предварительным выводам, стоимость изъятой "продукции" составляет более 110 тысяч гривен.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

СБУ на Житомирщине задержала торговцев самодельными взрывными устройствами, получавших средства детонации из зоны ООС 01

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СБУ на Житомирщине задержала торговцев самодельными взрывными устройствами, получавших средства детонации из зоны ООС 02
СБУ на Житомирщине задержала торговцев самодельными взрывными устройствами, получавших средства детонации из зоны ООС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3069420
 
 
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Взрывчатка, левый травмат, сигареты, бухло. Я одного не пойму: как у этого многостаночника не оказалось логического завершения цепочки?! Я о наркоте какой-нибудь.
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