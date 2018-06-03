 СБУ на Житомирщине задержала торговцев самодельными взрывными устройствами, получавших средства детонации из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Правоохранители установили, что двое жителей районного центра организовали изготовление взрывных устройств в частном доме одного из сообщников, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ. Тротиловые шашки и другие средства детонации дельцы получали от знакомых, которые ездили по личным делам в район проведения операции Объединенных сил. Оперативники спецслужбы задокументировали факт реализации взрывного устройства, изготовленного из шести тротиловых шашек общим весом более килограмма, за три тысячи гривен.

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Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников в рамках ранее открытого уголовного производства.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли еще одну тротиловую шашку весом двести граммов и незарегистрированное оружие травматического действия. Также в подсобном помещении одного из дельцов, обнаружены четыре с половиной тысячи пачек контрафактных сигарет и сто литров спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. По предварительным выводам, стоимость изъятой "продукции" составляет более 110 тысяч гривен.

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Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры.

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