 Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства.
"Великобритания поддерживает глобальную кампанию с призывом к России освободить Олега Сенцова и других политических заключенных, которые подверглись преследованиям из-за несогласия с незаконной аннексией Крыма #SaveOlegSentsov", - сказано в посте.
Как сообщает Громадське, в Лондоне прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля. Мероприятие состоялось в правительственном и туристическом центре столицы напротив резиденции премьера Британии.
Участники акции стремились привлечь внимание мира к незаконному удержанию 64 украинских политзаключенных в тюрьмах России и аннексированного Крыму. Кроме того, участники акции выставили Кремлю символические красные карточки с именами политзаключенных и зачитали их имена. Около 40 украинцев и британцев на акции выступили против проведения Чемпионата мира в России.
Фото - Dasha Kucheruk
Напомним, глобальная акция #SaveOlegSentsov 1-2 июня проходит в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.
Такі акцііі треба робити постійно!
А то враження, що не варто узазалі нічого робити і нічого прагнути