 Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства.

"Великобритания поддерживает глобальную кампанию с призывом к России освободить Олега Сенцова и других политических заключенных, которые подверглись преследованиям из-за несогласия с незаконной аннексией Крыма #SaveOlegSentsov", - сказано в посте.

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Как сообщает Громадське, в Лондоне прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля. Мероприятие состоялось в правительственном и туристическом центре столицы напротив резиденции премьера Британии.

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Участники акции стремились привлечь внимание мира к незаконному удержанию 64 украинских политзаключенных в тюрьмах России и аннексированного Крыму. Кроме того, участники акции выставили Кремлю символические красные карточки с именами политзаключенных и зачитали их имена. Около 40 украинцев и британцев на акции выступили против проведения Чемпионата мира в России.











Фото - Dasha Kucheruk

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Напомним, глобальная акция #SaveOlegSentsov 1-2 июня проходит в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.