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 Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство. ФОТОрепортаж

В Посольстве Великобритании в Украине призвали РФ освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу посольства.

"Великобритания поддерживает глобальную кампанию с призывом к России освободить Олега Сенцова и других политических заключенных, которые подверглись преследованиям из-за несогласия с незаконной аннексией Крыма #SaveOlegSentsov", - сказано в посте.

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Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство 01

Как сообщает Громадське, в Лондоне прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля. Мероприятие состоялось в правительственном и туристическом центре столицы напротив резиденции премьера Британии.

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Участники акции стремились привлечь внимание мира к незаконному удержанию 64 украинских политзаключенных в тюрьмах России и аннексированного Крыму. Кроме того, участники акции выставили Кремлю символические красные карточки с именами политзаключенных и зачитали их имена. Около 40 украинцев и британцев на акции выступили против проведения Чемпионата мира в России.

Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство 02
Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство 03
Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство 04
Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство 05
Великобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство 06
Фото - Dasha Kucheruk

Также смотрите: Акции с призывом освободить Сенцова и других узников Кремля прошли в городах Германии. ФОТО

Напомним, глобальная акция #SaveOlegSentsov 1-2 июня проходит в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/p3069418
 
   
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Молодці, що підтримали.
Такі акцііі треба робити постійно!
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На жаль це не вплине на звільнення українських полонених.
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Шановний, давайте без песімізму, його і так забагато!
А то враження, що не варто узазалі нічого робити і нічого прагнути
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Сьогодні увесь день слухала цитити Сєнцова - такі вражаючі, глибокі, не тривіальні речі... справді. Це не попса, а-ля псевдо патріотизм, кого яскраво транслювали в ефврі по раша-ТВ
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВеликобритания поддерживает акцию #SaveOlegSentsov с призывом освободить украинских узников Кремля, - посольство. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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