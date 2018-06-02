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 Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ. ФОТОрепортаж

Работники сектора Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) в Донецкой области посетили поселок Южное, который обстреливается террористами РФ.

"Работники сектора МВОТ в Донецкой области посетили пгт Южное в районе Чигири, который обстреливается боевиками. Оккупационные войска выжигают дома гражданских жителей, чтобы заставить их покинуть поселок. Используются осветительные снаряды и мины, срабатывающие на уровне высоты здания", - цитирует Цензор.НЕТ Twitter МинВОТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток трое военнослужащих получили ранения, боевые действия продолжаются преимущественно на донецком направлении, - ООС

Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 01

Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 02

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Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 03

Сообщается, что 9 домов в районе Чигири сгорели.

"Тушить пожары невозможно, доступ транспорта отсутствует, дорога простреливается боевиками. Местные ночью оставляют дома, возвращаются в день. Раненых и маломобильных в пгт Южное нет. Люди обеспечены резин помощью, не хотят принудительной эвакуации", - уточняют в МинВОТ.

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Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 04
Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 05
Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 06

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Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ 07

Напомним, в первый день лета российско-оккупационные войска продолжали проверять на прочность оборону защитников Крымского, Светлодарска и Мариуполя. Всего оккупанты 33 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, из них 3 раза - применяли тяжелое вооружение. Потерь нет, ранения получил один украинский воин. также, по данным разведки, три оккупанта уничтожены и два ранены.

Источник: https://censor.net.ua/p3069417
 
 
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Господи, які там страшні хати! Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8395 Та у нас села набагато крутіші, в алкоголіків хіба такі ! Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8395
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то ты не видел избы на т.н. роисии , изгойке 404. вот там действительно жах. а руся радуется.
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Баклан, до чого це, там по бійцям нашим ху..ть. Майже впритул, а вам аби помастурбувати...
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А вони і є "маркоголики". Хтось бачить закуску від Комітету ЧХ, а хтось бачить брагу.

Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 2298
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У кацапів і таких нема. А такі, на погляд жебраків- кацапів, занадто багаті, ото ж вони від заздрісті нищать усе.
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У вас гастерів? До чого це брякнув? За що наші хлопці гинуть?
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Ви, того, ідіот, пробачте, бандерівець, закацапський...
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село знаходиться на неокупованій території.
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И как это отсутствие жителей на украинской территории развяжет руки ВСУ?
Если бы это сепарская деревня была, тогда да...
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Я завжди дивуюсь, коли показують будинки на Донбасі, там страшенна бідося! Та у моєї бабулі, яка десятиліття в колгоспі на плантаціях прогорбатіла і зараз в 85 років ще городи обробляє і корову тримає, не хата а вілла, в порівнянні з цим ніщебродом донбаським !
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Кацап пришел убивать ненавистных хохлов и рушить их дома, утоляя имперский голод. Кацап клал на мирных жителей. Наемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 7265
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подавлять огневые точки где бы они не находились, всё равно при отходе кацапня всё уничтожит. Так хоть жизни людей на подконтрольной территории сберечь можно, чем позволять врагу уничтожать контролируемые ВСУ населенные пункты, прикрывшись жилой зоной.
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еслиб я звал руССкий то наверно и у меня такое было .
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это шо у вас за "красава"-переводчик? гум. допомога - это у него резиновая помощь? молодца)))
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сегодня дежурный редактор из тамбова.
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Нужно завезти в клетках сепаратистов и прикрываться,как подсказывает гибридологический Хутин. Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 2997
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КацаПсины сожгли в прошлом году пол Ростова чтобы построить Торговый Центр ЗИМНЯЯ ВИШНЯ...,жильцам не дали до сих пор даже шалашей или берлогу на Мусорнике..........Быдло зачуханное
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Ну выжигают, и что? Будем мир объявлять, разведение сторон, Медведчука в Минск, Турчинова на полигон и усе. Тут главное, не стрелять и ни шагу вперед, как шоколадный фельдмаршал заповедывал.
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КацаПсины вы в ЖО...,такой,что Мавзолей чЛенина вам завидует.......... Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 7506
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В Ютьюбе смотрел только что 2-х часовый фильм о Локотской республике на РАБссии с осени 1941 года. Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3617Это шедевр,рпростой мужик вздрючил красножопых баранов еще до прихода Гитлера...
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А почему мирные жители ещё не переселены из зоны боевых?
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Все равно жители считают, что их обстреливают ВСУ
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мда, они говорили - можем пофторить, кстати - вот и есть то - можем пофторить, убивать гражданских и грабить их имущество - всё сжигать, всё дотла.
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Три недели назад наши еноты, при поддержке наш мишек естественно, устроили в Германии небольшой фурор на учениях. Теперь те же самые мишки будут участвовать в соревнованиях. И мы очень надеемся на вторую серию фурора.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=311&v=pt1AOFHbxTs
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...чуть подует ветерок с востока и сразу всем слышен на низких тонах гул окутанный дымком пожаров эпических размеров, этот неприятный угнетающий гул предвестие прихода Орды. ...старейшины призывают своих сородичей уходить, и чем дальше тем лучше. вечер. ...остались самые преданные и стойкие... на что они надеются эти обреченные, безымянные герои? чего ждут от страшного своей неизвестностью ,,завтра,,? утро. и вот на горизонте дозорные уже видят сплошное полукольцо раскосых всадников на низкорослых лошадях урожденных в безграничных степях Монголии. и вот уже слышен призыв охрипшим голосом и на чужом языке - взять добычу! и двинулось сначала небо,оттолкнулись сотни тысяч копыт от земли, где в диком воинственном порыве целый народ кочевников животноводов и по совместительству грабителей и насильников захватнической войны двинулся быстро как тень тучи в ясный день. первыми идут самые ярые, дерзкие, отчаянные бойцы, за ними войско едино начальное как единый организм. потом обоз бесчисленных кибиток с женщинами, стариками и полуголодными детьми, это семьи солдат которые ждут своей части добычи с равнодушием обычной каждодневной рутины. и вот следом за ними гонят стада которые в своей многочисленности не имеют счета и он ни к чему, сотни квадратных км километров занимают они меняя цвет ландшафта поедая все на своем пути. ... пройдя кордоны и заставы захватив блок посты наглые ордынцы издеваются над пленниками, устрашая остальных, ушедших от нашествия человекоподобной саранчи. они сжигают все, что захвачено ими уже и все местное население беспощадно уничтожают вырезая целые поселения земледельцев, что для них есть сто процентная гарантия от удара в спину в любой момент. Орда...
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Тем временем ВСУ взяли под свой контроль еще 2 посёлка на Горловском направлении,Градосово и Травневое. Найманці РФ випалюють будинки жителів Південного, щоб ті покинули селище, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3367
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНаемники РФ выжигают дома жителей Южного, чтобы те покинули поселок, - МинВОТ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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