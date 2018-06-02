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Все про:организованная преступность (31) реформы (3013) Евросоюз (11897) Аброськин (396) Князев (228)

 За четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Национальная полиция Украины разоблачила 118 организованных преступных групп и организаций за четыре месяца текущего года. Это в два раза больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

2 июня прошла встреча главы Нацполиции Сергея Князева и первого заместителя председателя - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с руководителем операционного департамента Консультативного миссии ЕС (КМЕС) Удо Моллером и советником по вопросам уголовных расследований организованной преступности КМЕС Паулюсом Кликунасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Во встрече также принял участие начальник нового Департамента стратегических разработок Роман Осуховский и и.о. начальника управления уголовного анализа Нацполиции Денис Пефтиев.

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За четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин 01
За четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин 02
За четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин 03

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Во время встречи обсуждалось противодействие организованной преступности в Украине, в частности, силами Нацполиции. По словам первого заместителя председателя Вячеслава Аброськина, за четыре месяца 2018 полицейские обнаружили, задокументировали и пресекли преступную деятельность 118 организованных преступных групп и организаций.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это уже в два раза больше. Преступные группировки адаптируют свою деятельность с учетом изменений в среде. Многие виды преступной деятельности становятся все более сложными. Поэтому в целях выявления, документирования и противодействия общественно опасных организованных преступных групп и преступных организаций было создано специальное подразделение - Департамент стратегических разработок", - отметил Вячеслав Аброськин.

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На сегодня это подразделение укомплектован на 40%, набор в его ряды продолжается. Однако он уже начал свою деятельность по противодействию ОПГ. В то же время, его работа строится на постоянном взаимодействии с управлением уголовного анализа.

Так, в Нацполиции продолжается практическая часть разработки методологии "SOCTA". Это аналитический документ с выводами и предложениями, основанный на данных о деятельности конкретных организованных групп и преступных организаций, а также тенденций распространения сфер преступности и преступной деятельности.

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Меньше чем за два месяца полицейские внесли в систему информацию о деятельности 654 организованных групп и преступных организаций, а также 369 сфер и направлений преступной деятельности по регионам и в государстве в целом.

Руководитель операционного департамента Консультативной миссии Европейского Союза Удо Моллер отметил, что европейские партнеры готовы помочь украинским правоохранителям в осуществлении этой программы.

"Считаю, что в возможностях Нацполиции - разработать инструментарий для реализации стратегии по борьбе с организованной преступностью. Важно, чтобы был обмен информацией между всеми сторонами, которые задействованы в борьбе с оргпреступностью. Это тяжелый процесс, но мы предоставим всю необходимую помощь. Это касается и проведения тренингов, и процесса рекрутинга в новое подразделение, и, по возможности, внесение изменений в законодательство", - сказал Удо Моллер.

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Паулюс Кликунас отметил ту работу, которую уже сделали полицейские для создания эффективного инструмента в противодействии организованной преступности: "Надеемся, что Нацполиции удастся усовершенствовать методологию "SOCTA" и показать в других странах".

Сергей Князев отметил, что к реализации этой методологии привлечены и другие правоохранительные органы. Однако практическая часть программы реализуется пока только Нацполицией.

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"Внедрение методологии "SOCTA" позволит провести оценку угроз тяжких преступлений и организованной преступности. Рабочие проекты этой программы наших коллег из других правоохранительных органов, работающих над ее внедрением, разноплановые. Унификации для всех пока нету. Но мы продолжаем ее практическую реализацию и планируем выйти на международный уровень", - отметил Сергей Князев.

Источник: https://censor.net.ua/p3069412
 
   
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А в Княжечах досі панове поліцмени не можуть пояснити, що ж там відбулось...
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Трагедия в Княжичах: Суд не считает, что у подозреваемого Куряты был умысел совершить убийство

https://censor.net.ua/news/454654/tragediya_v_knyajichah_sud_ne_schitaet_chto_u_podozrevaemogo_kuryaty_byl_umysel_sovershit_ubiyistvo

Он просто проверил, пробивает ли автомат автомобиль - и обнаружил, что пробивает... Это был научный эксперимент, епта...
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А как это после 2014 - года вдруг разбогатели депутаты , министры судьи ? МИЛЛИАРДЫ в Е - декларациях ,дворцы ,мерседесы ? на видео ублюдочные твари розенблаты шобло депутатское ляшка рассказывает как вымагает взятки и почему никто не расстрелян как сабака?
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Ага ,можно было пару нулей приписать .... За четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин - Цензор.НЕТ 2156
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-- я боюсь, что преступность в Украине, всё ещё не организованная... -- и всё ещё только начинается.
-- стволов левых тьма.

И бойцов тоже -- шо без стаха и упрёка...
...в общем -- боюсь за Украину...
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Иди,в "Магеллане" разоблачи,сепар. Второй день не пойми кто там засел. Трепло.
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Выпили пива два друга в общественном месте, их задержали-вот и организованная преступная группа ликвидирована.
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В полиции недобор процентов 30 .Этим всё сказано .
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принял начальник нового Департамента стратегических разработок Роман Осуховский и и.о. начальника управления уголовного анализа Нацполиции Денис Пефтиев.Источник: https://censor.net.ua/p3069412

твая ж ты дивизию! "новый департамент" и "управление анализа...." Сцуко, сколько еще "новых" с зарплатами миллионными на горбу возить?
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Бандарів "накрили", а наш гуманний суд всіх відпустив під домашній арешт.
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А разве Верховна Рада не входит в число преступных группировок?
Название одно только чего стоит!
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простите за нескромный вопрос, а эта статистика включает в себя когда два наркомана на гоп стоп пошли решили у бухой телки отжать телефон но не срослось и получили по сговору грабеж осуществленный группой лиц по предварительному сговору, если вы поймали 300 конченых нариков рецидивистов то это одно, но если вы накрыли преступные сообщества то это другое, но истиные преступные сообщества могут существовать только при наличии связей во властных структурах, раз уж разоблачили и прекратили то давайте пруфы в студию а пока вы балоболы
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Посмотрим на эти лживые рожи, когда из 118 преступных групп до суда дойдут две.
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За четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин - Цензор.НЕТ 4514Так мы , это, ёпта, ни при делах, начальник!
За четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин - Цензор.НЕТ 9310
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"...разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций" - а почему не 100500 ?Аброськину больше не наливать.
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Чтобы уложиться в количество дней в 4-х месяцах минус выходные.
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Достаточно посмотреть в глаза этим людям и становится понятно, все это рассчитано на лохов.Бандиты слились с полицией ,что не поймешь где кто .
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А сколько создали? Статистика не полная.
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Агоов,Аброськин( фу,какая противная кацапская фамилия,кста) !!! Там вот прям сейчас преступная группа в масках захватила здание в Киеве! Бегом разоблачать!
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Эта группа ничем не угрожает в случае попытки захвата?
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Є вузькі питання (циган) жебраків,наркотиків але не вбивають у відділках,Багато старих ментів залишилося, вони гадять як можуть, але все від Громадян залежить! Не пісайте на кришку туалету!! Цє важливо!
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***
- батя, я решил делать свою карьеру в организованной преступности.
- на госслужбе... что ли? или в частном секторе?
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"Будешь ты чиновник с виду И подлец душой,

Провожать тебя я выду - И махну рукой!"
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗа четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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