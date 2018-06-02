 За четыре месяца 2018 года полицейские разоблачили 118 организованных преступных групп и организаций, - Аброськин. ФОТОрепортаж

2 июня прошла встреча главы Нацполиции Сергея Князева и первого заместителя председателя - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина с руководителем операционного департамента Консультативного миссии ЕС (КМЕС) Удо Моллером и советником по вопросам уголовных расследований организованной преступности КМЕС Паулюсом Кликунасом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НПУ.

Во встрече также принял участие начальник нового Департамента стратегических разработок Роман Осуховский и и.о. начальника управления уголовного анализа Нацполиции Денис Пефтиев.

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Во время встречи обсуждалось противодействие организованной преступности в Украине, в частности, силами Нацполиции. По словам первого заместителя председателя Вячеслава Аброськина, за четыре месяца 2018 полицейские обнаружили, задокументировали и пресекли преступную деятельность 118 организованных преступных групп и организаций.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года - это уже в два раза больше. Преступные группировки адаптируют свою деятельность с учетом изменений в среде. Многие виды преступной деятельности становятся все более сложными. Поэтому в целях выявления, документирования и противодействия общественно опасных организованных преступных групп и преступных организаций было создано специальное подразделение - Департамент стратегических разработок", - отметил Вячеслав Аброськин.

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На сегодня это подразделение укомплектован на 40%, набор в его ряды продолжается. Однако он уже начал свою деятельность по противодействию ОПГ. В то же время, его работа строится на постоянном взаимодействии с управлением уголовного анализа.

Так, в Нацполиции продолжается практическая часть разработки методологии "SOCTA". Это аналитический документ с выводами и предложениями, основанный на данных о деятельности конкретных организованных групп и преступных организаций, а также тенденций распространения сфер преступности и преступной деятельности.

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Меньше чем за два месяца полицейские внесли в систему информацию о деятельности 654 организованных групп и преступных организаций, а также 369 сфер и направлений преступной деятельности по регионам и в государстве в целом.

Руководитель операционного департамента Консультативной миссии Европейского Союза Удо Моллер отметил, что европейские партнеры готовы помочь украинским правоохранителям в осуществлении этой программы.

"Считаю, что в возможностях Нацполиции - разработать инструментарий для реализации стратегии по борьбе с организованной преступностью. Важно, чтобы был обмен информацией между всеми сторонами, которые задействованы в борьбе с оргпреступностью. Это тяжелый процесс, но мы предоставим всю необходимую помощь. Это касается и проведения тренингов, и процесса рекрутинга в новое подразделение, и, по возможности, внесение изменений в законодательство", - сказал Удо Моллер.

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Паулюс Кликунас отметил ту работу, которую уже сделали полицейские для создания эффективного инструмента в противодействии организованной преступности: "Надеемся, что Нацполиции удастся усовершенствовать методологию "SOCTA" и показать в других странах".

Сергей Князев отметил, что к реализации этой методологии привлечены и другие правоохранительные органы. Однако практическая часть программы реализуется пока только Нацполицией.

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"Внедрение методологии "SOCTA" позволит провести оценку угроз тяжких преступлений и организованной преступности. Рабочие проекты этой программы наших коллег из других правоохранительных органов, работающих над ее внедрением, разноплановые. Унификации для всех пока нету. Но мы продолжаем ее практическую реализацию и планируем выйти на международный уровень", - отметил Сергей Князев.