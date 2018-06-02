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Все про:выборы (20345) нападение (1509) Одесская область (1485) правоохранительные органы (247) столкновения (423) ОТГ (6)

 "Що ви робите? Пропустіть людей!": 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате столкновений и применения неизвестного газа возле избирательного участка с. Цебриково Великомихайловского района Одесской области пострадали по меньшей мере 13 сотрудников полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Около 13:00 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения села, в помещении которого расположен избирательный участок. Для обеспечения безопасности людей полицейские начали эвакуацию.

"Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей", - сообщили в полиции.

В настоящее время в связи с этим задержаны два человека.

По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации события по статье "хулиганство".

Що ви робите? Пропустіть людей!: 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека 01
Що ви робите? Пропустіть людей!: 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека 02
Що ви робите? Пропустіть людей!: 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека 03
Що ви робите? Пропустіть людей!: 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека 04
Що ви робите? Пропустіть людей!: 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека 05
Фото, видео - Сергей Веселов

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В свою очередь первый заместитель председателя Одесской областной организации "Батькивщины" Сергей Веселов на своей странице в Facebook сообщил, что противостояние в Цебриково связано в повторными выборами в объединенной территориальной громаде (ОТГ). Накануне жители села по этому же поводу перекрывали трассу Киев – Одесса в районе Знаменки.

"Люди устали от беззакония в Украине! Перекрыв трассу Одесса-Киев в районе Знаменки, жители Цебриково таким образом выразили свой протест против незаконного назначения повторных выборов в Цебриковской ОТГ", - написал он.

Источник: https://censor.net.ua/p3069402
 
 
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Кюрасао "Що ви робите? Пропустіть людей!": 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека - Цензор.НЕТ 9607 2 июня, 16:06 -4

Когда одни воры пытаются подвинуть других ворюг у власти, это называется демократия, а не беспорядки)
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Менты тренируются выборы фальсифицировать для шоколадки.
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Хорошо, что для шоколадки, а гн для предыдущего говна.
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и применения неизвестного газа возле избирательного участка Источник: https://censor.net.ua/p3069402
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А що ж буде творитися 31 березня 2019 року, коли на сільських виборах вже киплять такі пристрасті? Як на мене - забагато постраждалих поліціянтів.. Слабша за школярів наша поліція..
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На 35 тысяч УИК мусоров не хватит.Нужно создавать добровольные дружины для обеспечения волеизъявления граждан Украины.Особенно в сельских районах и городских школах.Исключить админресурс напрочь!
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Дивує інше:
Вже майже п'ять годин пройшло, а інформація по всіх СМІ, як під копірку - на 99% однаково подана...
Хотів зрозуміти, що там було реально!
Але з поданої інформації нічого не зрозуміло!
Начинаю схилятися до того, що це дійсно пілотний варіант для того, щоб знати як діяти, коли другий термін буде під загрозою...
Якщо це так, то на нас чекає ще багато таких "подій"...
Будуть обирати найвирогідниший варіант для себе...
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Та взагалі, навіщо ці п@д@р@си з кокардами зривають вибори?
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заминировании почтового отделения Источник: https://censor.net.ua/p3069402

Надо звать Луцика... Пошта без алкоголя - это нонсес.
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Шириться пошесть "замінувань" по Україні.. Навіть, прикордонний перехід Шегіні колись зловмисниками було "заміновано"..
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ой, и шо это там за фраера такого выбирали... шо закрутилась такая канитель?
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Точнее, какого Именно Фраера выбирают!
Потому что, нам на выбор только фраеров и подсовывают...
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По отработанной схеме....Позвонил "ананоним" сообщил о заминировании…..у ментов на большее фантазии не хватило.
Репетируют выборы 2019 г.
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Мусорни нагнали голосовать.Утверждать подтасовки.Народ молодец!Так держать!Космонавтов-на мыло!
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Шоколадные в каждое село хотят затолкать свою задницу,чтобы делала грязную работу на выборах. Ох и ссыкуны.😄
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Пэтя репетирует выборы ,после которых он видимо закончит,как Чаушеску или Кадафи ,ну что же ,это его выбор ,из двух вариантов ,тюрьма на долгие годы и потеря награбленного или сметь ,он выбрал второй вариант !!!
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Волають і сади і ниви:
Нема Петру альтернативи!
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"Батькивщина" выигрывает по многим округам. Но нормальных депутатов нет - я возил ещё в апреле представителей Батькивщины по сёлам, так там в ход шли и газеты, в которой обсирают действующую власть, и Wi-fi в школы детям покупали и т.д. Всё это перед выборами, так о людях не думают.

Поэтому все действующие на данный момент партии - пи***асы. А я как посмотрю как защищают Тимошенко, Порошенко, Садового, "Жопоблоковцев" и других депутатов мои земляки украинцы - сразу хочется свалить за рубеж. У нас ещё очень долго такое болото будет, пока в головах у людей не произойдёт хотя бы простейших изменений.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Що ви робите? Пропустіть людей!": 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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