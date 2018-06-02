 "Що ви робите? Пропустіть людей!": 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Около 13:00 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения села, в помещении которого расположен избирательный участок. Для обеспечения безопасности людей полицейские начали эвакуацию.

"Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей", - сообщили в полиции.

В настоящее время в связи с этим задержаны два человека.

По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации события по статье "хулиганство".











Фото, видео - Сергей Веселов

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В свою очередь первый заместитель председателя Одесской областной организации "Батькивщины" Сергей Веселов на своей странице в Facebook сообщил, что противостояние в Цебриково связано в повторными выборами в объединенной территориальной громаде (ОТГ). Накануне жители села по этому же поводу перекрывали трассу Киев – Одесса в районе Знаменки.

"Люди устали от беззакония в Украине! Перекрыв трассу Одесса-Киев в районе Знаменки, жители Цебриково таким образом выразили свой протест против незаконного назначения повторных выборов в Цебриковской ОТГ", - написал он.