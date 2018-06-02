 "Що ви робите? Пропустіть людей!": 13 полицейских пострадали в ходе столкновений с избирателями на выборах в Цебриково на Одесчине, задержаны 2 человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.
Около 13:00 в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании почтового отделения села, в помещении которого расположен избирательный участок. Для обеспечения безопасности людей полицейские начали эвакуацию.
"Действия правоохранителей возмутили некоторых граждан. В результате собравшиеся начали сопротивляться и распылили в сторону сотрудников полиции газ. По предварительным данным, в результате физического противостояния пострадало 13 правоохранителей", - сообщили в полиции.
В настоящее время в связи с этим задержаны два человека.
По факту угрозы или насилия в отношении работников правоохранительных органов начато уголовное производство по ст.345 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос о квалификации события по статье "хулиганство".
Фото, видео - Сергей Веселов
В свою очередь первый заместитель председателя Одесской областной организации "Батькивщины" Сергей Веселов на своей странице в Facebook сообщил, что противостояние в Цебриково связано в повторными выборами в объединенной территориальной громаде (ОТГ). Накануне жители села по этому же поводу перекрывали трассу Киев – Одесса в районе Знаменки.
"Люди устали от беззакония в Украине! Перекрыв трассу Одесса-Киев в районе Знаменки, жители Цебриково таким образом выразили свой протест против незаконного назначения повторных выборов в Цебриковской ОТГ", - написал он.
Когда одни воры пытаются подвинуть других ворюг у власти, это называется демократия, а не беспорядки)
Вже майже п'ять годин пройшло, а інформація по всіх СМІ, як під копірку - на 99% однаково подана...
Хотів зрозуміти, що там було реально!
Але з поданої інформації нічого не зрозуміло!
Начинаю схилятися до того, що це дійсно пілотний варіант для того, щоб знати як діяти, коли другий термін буде під загрозою...
Якщо це так, то на нас чекає ще багато таких "подій"...
Будуть обирати найвирогідниший варіант для себе...
Надо звать Луцика... Пошта без алкоголя - это нонсес.
Потому что, нам на выбор только фраеров и подсовывают...
Репетируют выборы 2019 г.
Нема Петру альтернативи!
Это какой-то позор!
Поэтому все действующие на данный момент партии - пи***асы. А я как посмотрю как защищают Тимошенко, Порошенко, Садового, "Жопоблоковцев" и других депутатов мои земляки украинцы - сразу хочется свалить за рубеж. У нас ещё очень долго такое болото будет, пока в головах у людей не произойдёт хотя бы простейших изменений.