 "20 лет я думал, стоит ли это делать", - лидер Радикальной партии Ляшко женился. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
По его словам, церемония росписи прошла в одном из ЗАГсов Киева. На праздник прибыли однопартийцы Олега Ляшко.
Сделал предложение своей любимой Ляшко 8 апреля, после 20 лет отношений.
"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - сказал нардеп.
Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук.
По информации СМИ пара живет вместе 20 лет. У них общая дочь - Владислава, которой уже 16. Росита Сайранен родилась в Днепропетровске в семье военного. Прабабушка была испанкой, в чью честь и дали имя будущей супруге Ляшко. По образованию – библиограф общественно-политической литературы. Росита и Ляшко познакомились в 1998 году в зале игровых автоматов, где она работала администратором. Впервые Ляшко с избранницей Роситой вышли в общество только в конце 2011 года.
Осталось "повенчаться" как жирик,НО сущность не изменишь...…
Таких как Росита,называют "бородой".
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К полудню приезжает свадебный кортеж -- красиво, аж жуть! ... -- вся компаха заруливает почти ко мне под бок, и какой-то свидетель починает лезть на дерево, шо бы молодожёнов сфотать -- сверху! -- это ж АЙС!
-- тут ему скучный голос снизу -- женский! : Артур! Ты охуел уже по всем деревьям лазить! -- дай людям спокойно свадьбу погулять!...в общем -- я уехал...*)
...чы армяне? -- не скажу.
Номера ихних вагенов не прокикал... -- там тут всё у них, типа: 666, 333, 999... ...и тому подобное... -- не перепутаешь.
-- а мне армянские девушки нравятся -- без номеров, которые! *)
Заходят немецкие погнранцы и вынимают у Главы семейства 80 упаковок Примы!
-- Это у Вас сигареты?
--... он мне: Шо он справшивает?
-- Это не сигареты, это яд -- насекомых травить! -- отвечаю погранцу... --...ну, я вторые сутки на бухле уже был -- мне простительно...
...прибегают таможенники -- слышу немецкий базар: Да пропусти ты их! -- не видишь -- кто это и откуда?
-- Он сказал, что это яд!
-- Но, это ж не сигареты... -- сам видишь -- отрава!
-- Ну да... ...ОК, натюрлихь...
...так мы все и проехали...*)
пользуйтесь!
...ни за шо не отвечаю -- первый день куру!
...пока шо нравится -- меньше дыму внутри и в хате...*)
Будет эффект, отпишись, реально хочу бросить никотин
Ну одружився Ляшко на матері своєї дочки. При чому дочці вже 13 років. В чому проблема для кожного з вас?
Дырявый надеется с полный семьёй идти на выборы ... и всё ...
А , что , отец , есть в Вашем городе невесты ?
Кому и кобыла - невеста.) Чего на корове не женился ?
Чмокал бы её привычно на людях и вилы были бы хоть как-то оправданы.)))
П.С,
люди, будьте добрішими! не пишіть всяку гидоту