 "20 лет я думал, стоит ли это делать", - лидер Радикальной партии Ляшко женился. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Смотрите: "Дома в Козине и везения в лотерее", - Холодницкий объяснил Ляшко, чего ему не хватает для полного счастья. ВИДЕО

По его словам, церемония росписи прошла в одном из ЗАГсов Киева. На праздник прибыли однопартийцы Олега Ляшко.







Сделал предложение своей любимой Ляшко 8 апреля, после 20 лет отношений.

"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - сказал нардеп.

Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Если я с тобой пойду, тебя девушка бросит", - Ляшко и Лещенко обсуждают возможность совместного похода на дискотеку и парламентское значение слова "жопа". ВИДЕО

По информации СМИ пара живет вместе 20 лет. У них общая дочь - Владислава, которой уже 16. Росита Сайранен родилась в Днепропетровске в семье военного. Прабабушка была испанкой, в чью честь и дали имя будущей супруге Ляшко. По образованию – библиограф общественно-политической литературы. Росита и Ляшко познакомились в 1998 году в зале игровых автоматов, где она работала администратором. Впервые Ляшко с избранницей Роситой вышли в общество только в конце 2011 года.