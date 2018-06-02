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 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1403) свадьба (109)

 "20 лет я думал, стоит ли это делать", - лидер Радикальной партии Ляшко женился. ФОТОрепортаж

Нардеп и лидер Радикальной партии Олег Ляшко в субботу, 2 июня, вступил в официальный брак со своей гражданской женой Роситой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Смотрите: "Дома в Козине и везения в лотерее", - Холодницкий объяснил Ляшко, чего ему не хватает для полного счастья. ВИДЕО

По его словам, церемония росписи прошла в одном из ЗАГсов Киева. На праздник прибыли однопартийцы Олега Ляшко.

20 лет я думал, стоит ли это делать, - лидер Радикальной партии Ляшко женился 01
20 лет я думал, стоит ли это делать, - лидер Радикальной партии Ляшко женился 02
20 лет я думал, стоит ли это делать, - лидер Радикальной партии Ляшко женился 03

Сделал предложение своей любимой Ляшко 8 апреля, после 20 лет отношений.

"20 лет я думал, стоит ли это делать. Я хотел бы еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо, нам нужна лучшая", - сказал нардеп.

Невеста на свадьбу надела красное платье, а нардеп подобрал такого же цвета галстук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Если я с тобой пойду, тебя девушка бросит", - Ляшко и Лещенко обсуждают возможность совместного похода на дискотеку и парламентское значение слова "жопа". ВИДЕО

По информации СМИ пара живет вместе 20 лет. У них общая дочь - Владислава, которой уже 16. Росита Сайранен родилась в Днепропетровске в семье военного. Прабабушка была испанкой, в чью честь и дали имя будущей супруге Ляшко. По образованию – библиограф общественно-политической литературы. Росита и Ляшко познакомились в 1998 году в зале игровых автоматов, где она работала администратором. Впервые Ляшко с избранницей Роситой вышли в общество только в конце 2011 года.

Источник: https://censor.net.ua/p3069401
 
   
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то зек был президентом, сейчас швондер мальдивский, а намылился минетчик со стажем
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мог быи на боре жениться, европа бы поняла, народ все равно не выбирает,
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чето отмечаешь что-ли?) йокаешь, материшься, небось водки кто-то привез с России?
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педрикал занял нишу клоуна как жирик,только в Украине,превращая все в балаган.
Осталось "повенчаться" как жирик,НО сущность не изменишь...…
Таких как Росита,называют "бородой".
.
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Игорь Шувалов с собачками не гомосятина,то прикрытие Бывая в Лондоне и Париже этот бывший Вице-спикер ДурьДумы РАБссии стал председателем Внешэноконбанка РАБссии.Теперь его на РАБссию не загонишь "20 років я думав, чи варто це робити", - лідер Радикальної партії Ляшко одружився - Цензор.НЕТ 9287с собачками...
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Так-так, а где любимая корова? рога наставил?
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Росіта Сайранен👬 Звичайно, що це прізвище іспанське і Ляшко знає як танцювати іспанські танці💏
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...я тут, у нас, сегодня с утреца в парке загорал... ...лежу себе, никого не трогаю, новый прибор для курения раскуриваю -- купил тут, шо б курить бросить...*) ... -- сегодня привезли...
К полудню приезжает свадебный кортеж -- красиво, аж жуть! ... -- вся компаха заруливает почти ко мне под бок, и какой-то свидетель починает лезть на дерево, шо бы молодожёнов сфотать -- сверху! -- это ж АЙС!
-- тут ему скучный голос снизу -- женский! : Артур! Ты охуел уже по всем деревьям лазить! -- дай людям спокойно свадьбу погулять!...в общем -- я уехал...*)
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))) армяне чи шо? "охуел" - не знаю довольно близкого немецкого аналога. чесно. не тепат же?
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-- апатия бывает двух видов: опатия и телепатия...*)

...чы армяне? -- не скажу.

Номера ихних вагенов не прокикал... -- там тут всё у них, типа: 666, 333, 999... ...и тому подобное... -- не перепутаешь.

-- а мне армянские девушки нравятся -- без номеров, которые! *)
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)) может просто разница между странами. тут все армяне или артуры или армэны. ))
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-- руссо-казахи были, скорей всего -- слишком поздние немецкие переселенцы...*)
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с казахами был прикольный случай, лет 7 назад. ехал интерситём с винера в вену. в бадене подсела группа туристов, явно казахи по виду. стандартная практика - в окрестностях ґастхаусы дешевле венских)). все с перегаром или в отходняках. сели вокруг меня. вспоминают вечерние дегустации местечкового алкоголя, - бир, шпритц, мост, штурм (осень была, и слово они запомнили. скорее по знакомости и последствиям), шнапс. все рассказы на громком русском устном. но я сидел не подавая виду. и тут, им видно сказали, что путь будет занимать определённое время, они начали волноваться.один и говорит - где ж эта йобаная вена и ёё мёдлинг, где нас должен ждать этот йобаный экскурсовод? на шо другой, более трезвый, логично замечает - смотри в окно по домам, если увидиш, шо начнётся город, то значит подьезжаем. на шо первый ему не менее логично отвечает - да у них тут йух помёш где аул, а где город!!!!! )))) я тут и выпал)). они глянули и спрашивают - ты шо по русски понимаеш? - та да. и ни хуйово )) сказал вобщем где им соскочить )))
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-- ага -- в том же Интерсити... ...я с Праги -- всю ночь в казино зарплату катал...*) -- и казахские немцы -- человек с 20! -- там детский сад был с домом пристарелых...
Заходят немецкие погнранцы и вынимают у Главы семейства 80 упаковок Примы!
-- Это у Вас сигареты?
--... он мне: Шо он справшивает?
-- Это не сигареты, это яд -- насекомых травить! -- отвечаю погранцу... --...ну, я вторые сутки на бухле уже был -- мне простительно...

...прибегают таможенники -- слышу немецкий базар: Да пропусти ты их! -- не видишь -- кто это и откуда?
-- Он сказал, что это яд!
-- Но, это ж не сигареты... -- сам видишь -- отрава!

-- Ну да... ...ОК, натюрлихь...

...так мы все и проехали...*)
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))))) классика жанра, когда в старые добрые времена, транзитом из чехов в немецко, один наш студент автостопер, друзьям тараньку вёз))) шоб воздух не озонировала, он её в фольга-газета,..... , плотно окутал))) и тут погранцы из немецко, при досмотре, явно видят по укупорке, шо чувак стопудово наркоту везёт!!! ошелушивают эту луковицу и ошарашенные запахом - отпрянывают в сторону с вопросом - вас ист дас? на, шо студент спокойно говорит - сушоная рыба. отщипывает пёрышко и смакует..... )))))))))
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пасиба. попробую. но может не пройти. то шо у немцев Brötchen то у австрийцев - Semmel, Aubergine - Melanzane, ....., аналогично с речевыми оборотами. куча таких синонимов. к слову = классикой жанра у мну, вроде как бы реальный случай с киевской студенткой иняза, подвизавшейся несмело, летом подзаработать фремдетфюрериненой )). вела она группу. граматику знала, словообразование тоже)) Arbeit - аrbeiten, Schlaf- schlafen, Schiff-..... и тут после обеда, группе предстояла часовая прогулка корабликом по днепру. на шо им перед миттаґсэссеном она и сказала, что после него вся группа идёт шиффен цузаммен))) по зардевшимся иностранкам она сразу врубилась, шо шото не так перевела. но то, шо плавать на корабле, без однозначного определения, будет шиффарт махен, обьяснил ей уже преподаватель )))))
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http://vapenews.ru/news/2016/05/31/iqos-elektronnaya-sigareta-ot-philip-morris.html
...ни за шо не отвечаю -- первый день куру!

...пока шо нравится -- меньше дыму внутри и в хате...*)
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-- пардон за парашный линк! -- но девайс наш -- вражий! *)
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На ру не пошел принципиально.
Будет эффект, отпишись, реально хочу бросить никотин
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Вам ніхто не заважав одружитися без збочень💑
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какая показная скромность ...как только съёмка для лохтората закончилась , понеслась ... "20 років я думав, чи варто це робити", - лідер Радикальної партії Ляшко одружився - Цензор.НЕТ 6997
"20 років я думав, чи варто це робити", - лідер Радикальної партії Ляшко одружився - Цензор.НЕТ 3611
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Ублюдочный клоун, марионетка Ахметова и Офшоренка, да ещё и не традиционной ориентации.
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да,вы правы он марионетка,но фирташа
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поэтому каждый день на ТВ Украина, на предприятиях Аметова в Марике и по его облэнерго со свитой под телекартинку?И в форме шахтёра.........
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возможно,сдали на некоторое время в аренду?)))
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для перечисленных тобой это традиционная ориентация
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Даже в теме о свадьбе мужчины и женщины обсуждают нетрадиционную, сексуальную ориентацию. Что тут поделаешь, быдло-с "20 років я думав, чи варто це робити", - лідер Радикальної партії Ляшко одружився - Цензор.НЕТ 7902
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Вряд ли етот фиктивный или не фиктивный брак поможет отделаться от плохой репутации. Ето как Луцику или Петру Бляхэру никто уже никогда не поверит, пускай хоть землю едят.
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вот,интересно,кто подарил страпон ?)))
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Костюмчик у жениха классный - с голубым отливом...))
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все таки это некрасиво соваться в чужую постель..
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а выкатывать её на всеобщее обозрение - это очень красиво
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свадьба всегда проходит публично..и небыло запрета для цензора..но это не значит..что надо опускаться до скотского уровня..
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Тобто у вас є такий досвід👯 Але, якщо вже залізли, то не зупиняйтеся, хоча це така поведінка😿
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в отличие от вас я не обсуждаю жопные темы..так что вопрос о тормозах задайте себе..
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Ляшко правша. Почему он подписывается левой рукой? Есть версии ?
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А шо ж ему, как Галантерею, закрытой ручкой подписывать? А так, потом мужу скажет, что все это понарошку. "20 років я думав, чи варто це робити", - лідер Радикальної партії Ляшко одружився - Цензор.НЕТ 5178
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может он не расписывается, а рисует?
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Я не розумію одного - вам усім що з цього весілля? Для чого плюватися отрутою перед моніторами?
Ну одружився Ляшко на матері своєї дочки. При чому дочці вже 13 років. В чому проблема для кожного з вас?

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та да...в президенти без жони токо херло може йти...
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Странное решение после 20 лет раздумий... По-идее, должно было выйти замуж...
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Помнится один плешивый орковод тоже женился чтоб попытаться перекрыть обвинение в педофилии, вот и этот брехун и мздоимец решил идти по его стопам.
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Чем ближе к вьіборам, тем больше чудес: убитьіе оживают, геи женятся...
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Фразу "геи женятся" можно воспринимать по-разному ))) А это договор о прикрытии жопы.)))
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А может он не гомосек а многостаночник ? И трудится на два базара и тем и тем ?
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Фейк голимый! Как Ляшко жениться на ком то может??? Замуж выйти это да...
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Не уж-то опа заросла и чупа-чупсы стали не такими сладкими ???)))
Дырявый надеется с полный семьёй идти на выборы ... и всё ...
А , что , отец , есть в Вашем городе невесты ?
Кому и кобыла - невеста.) Чего на корове не женился ?
Чмокал бы её привычно на людях и вилы были бы хоть как-то оправданы.)))
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А чьо не выберут-то? Вон на парашке уж 19-й год педофил ботоксный рулит. И чьо?
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Мог бы посимпатичнее жену найти. Или мужа?

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Двадцать лет пока не думал жениться Ляшко баловался в очко(своё)
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щиро радий за Олега Ляшка та Росіту! Найкращі побажання!
П.С,
люди, будьте добрішими! не пишіть всяку гидоту
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не робив би він гидоту , ніхто б проце і не писав .
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Оформил отношения, значит будет выставлять свою кандидатуру в президенты.
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Вилоносец банален до неприличия.Жареным запахло от ближайших выборов и нужно срочно переоформлять награбленное.Крысы готовятся бежать.
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Алєжа, как жеж так?! Хто такий цей Розіто-паразіто?! ((( Тиж мені обіцяв за прикриття! Я обідєлась.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"20 лет я думал, стоит ли это делать", - лидер Радикальной партии Ляшко женился. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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