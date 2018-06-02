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Все про:взятка (3831) Госпогранслужба (2829) пограничники (1080) Харьков (3868)

 Действующий и бывший чиновники Госпогранслужбы задержаны в Харькове за вымогательство взятки в 17 тыс. долларов от пограничника, - ГПУ. ФОТО

Прокуроры военной прокуратуры Харьковского гарнизона совместно со Службой безопасности Украины задержали за вымогательство и получение взятки в размере 17 тыс. долл. начальника отдела кадров одного из пограничных отрядов Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины и экс-чиновника Госпогранслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины в Facebook.

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"Установлено, что указанные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от военнослужащего одного из пограничных отрядов указанные денежные средства за совершение в его интересах действий при назначении на одну из руководящих должностей Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.

Действующий и бывший чиновники Госпогранслужбы задержаны в Харькове за вымогательство взятки в 17 тыс. долларов от пограничника, - ГПУ 01

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.

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Задержанным готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: https://censor.net.ua/p3069396
 
 
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Что ни новость - взятки,взятки,взятки...Кто за это отвечать должен ? Харант ? Шо он нахарантировал ?
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Более 60% украинцев считают взяточничество нормой жизни/ Гневные отзывы вызвала статья «Задержан хирург, требовавший 8 тыс. грн. взятки за проведение операции» -/У врачей зарплата - копейки /зарплату им сначала нормальную платите, а потом арестовывайте./Так сажать же надо больше половины всех врачей и 100% хирургов. А кто будет работать? Да, коррупция, на ведь за очень тяжелый труд./ Иван Петрович Сидоров как всегда конструктивен. Раз взяткодательство и взяткополучательство победить нельзя, их надо узаконить под названием бакшиш (подарок).Верхнюю границу ненаказуемого бакшиша пересмотривать в соответствие с изменениями минимальной зарплаты.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДействующий и бывший чиновники Госпогранслужбы задержаны в Харькове за вымогательство взятки в 17 тыс. долларов от пограничника, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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