 Действующий и бывший чиновники Госпогранслужбы задержаны в Харькове за вымогательство взятки в 17 тыс. долларов от пограничника, - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины в Facebook.
"Установлено, что указанные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от военнослужащего одного из пограничных отрядов указанные денежные средства за совершение в его интересах действий при назначении на одну из руководящих должностей Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.
Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.
Задержанным готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.