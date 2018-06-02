 Действующий и бывший чиновники Госпогранслужбы задержаны в Харькове за вымогательство взятки в 17 тыс. долларов от пограничника, - ГПУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Украины в Facebook.

Смотрите: Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

"Установлено, что указанные лица, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, требовали и получили от военнослужащего одного из пограничных отрядов указанные денежные средства за совершение в его интересах действий при назначении на одну из руководящих должностей Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, продолжаются обыски.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Капитан полиции, требовавший "откаты" у подчиненных, задержан на Львовщине при получении 6,5 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Задержанным готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, в суд будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.