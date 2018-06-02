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Все про:взятка (3831) Госэкоинспекция (35) Житомир (395) СБУ (12549)

 Чиновники Госэкоинспекции в Житомире наладили получение взяток от местного бизнеса, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятках четырех должностных лиц одного из отделов Государственной экологической инспекции Житомирской области.

Обэтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.

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Правоохранители установили, что трое главных инспекторов под руководством начальника отдела ввели незаконный механизм вымогательства денег от предпринимателей. За получение неправомерной выгоды чиновники обещали беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля при таможенном оформлении товаров. По оперативной информации, основными "клиентами" злоумышленников были предприятия-экспортеры лесоматериалов и продукции камнедобывающей отрасли региона.

По предварительным выводам, среднемесячная "прибыль" чиновников составляла более 100 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников в областном центре в квартире организатора схемы при передаче подчиненными его "части" взятки в размере 30 тысяч гривен.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению противоправных действий должностных лиц проводилась совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Чиновники Госэкоинспекции в Житомире наладили получение взяток от местного бизнеса, - СБУ 01
Чиновники Госэкоинспекции в Житомире наладили получение взяток от местного бизнеса, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3069395
 
 
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Чиновники вызывают разочарование. Власть просто отвратительная. Все представители власти конченные. Каков поп, таков и приход.
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Не поспоришь. Прям как из космоса глянул ))
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Парашенко уже как бы не при делах. Самоустранился. Виноваты какие-то правохранители. Да и народ дерьмо. А он ,молодец.
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