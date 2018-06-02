 "Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Марш проходил под лозунгом: "Счастливая семья - здоровая Украина".

Организаоры ставили перед собой цель обратить внимание общества и власти на моральные и духовные основы семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимые для гармоничного воспитания и здорового развития детей. Кроме этого, по их мнению, в Украине уже давно назрел вопрос повышения уровня государственной семейной политики.



































