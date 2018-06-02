 "Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Марш проходил под лозунгом: "Счастливая семья - здоровая Украина".
Организаоры ставили перед собой цель обратить внимание общества и власти на моральные и духовные основы семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимые для гармоничного воспитания и здорового развития детей. Кроме этого, по их мнению, в Украине уже давно назрел вопрос повышения уровня государственной семейной политики.
Гриигорий Барковский
А Ляшко в первых рядах?
Это можно расценить как провокацию против всеми нами любимого ЛГБТЛ сообществ...
Там наверняка и украинские нацики принимали участие....
Надеюсь мировое сообщество обратит внимание на это безобразие и даст свою оценку...
Вам что, кто то мешает создавать семью? Идите и создавайте ! Рожайте детей, получайте дотации от государства - все же есть.... Нет... им еще с гомосексуализмом бороться... Есть разные люди, разные судьбы. нужно не воспитывать "правильный образ жизни", нужно воспитывать толерантность, умение понять позицию другого.
Вы же в рецензиях о фильме "Триста спартанцев" не пишете что все триста были гомиками?
Они были героями защищавшими свою страну - вот и все.
Да, кстати. Я не... К гомосексуалистам отношусь с жалостью, а вот пидорасов не люблю
- Ви что, опять поругалися с жэной? - спрашивает Додик у Мойши.
- Нет, мы с моей любимой Сарочкой живём душа в душу... А с аткудава ви такоэ взяли?
- А у вас... пардон.... вилка в ж*пе торчит...
жинки в якихось "платках",це мусульмане)?!
а загалі то це вірна річ - сім"я - чоловік і жінка - без всяких лгбт і кгб)
Или мне показалось？
Наличие монахинь вообще сразу в семейные ценности верить заставило😀
Где монахиня и где семья？