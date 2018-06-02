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Все про:дети (3128) Киев (15944) марш (462) семья (191) Богачук Олег (591)

 "Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака. ФОТОрепортаж

В субботу, 2 июня 2018 года, в Киеве состоялось ежегодное Всеукраинское Шествие в поддержку детей и традиционных семейных ценностей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Марш проходил под лозунгом: "Счастливая семья - здоровая Украина".

Организаоры ставили перед собой цель обратить внимание общества и власти на моральные и духовные основы семьи и брака как союза мужчины и женщины, необходимые для гармоничного воспитания и здорового развития детей. Кроме этого, по их мнению, в Украине уже давно назрел вопрос повышения уровня государственной семейной политики.

Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 01
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 02
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 03
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 04
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 05
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 06
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 07
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 08
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 09
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 10
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 11
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 12
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 13
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 14
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 15
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 16
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 17
Счастливая семья - здоровая Украина: в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака 18

Источник: https://censor.net.ua/p3069391
 
   
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2 июня лидер Радикальной партии Олег Ляшко официально заключил брак со своей возлюбленной Роситой Сайранен. Об этом он написал в "Фейсбуке".

"Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака - Цензор.НЕТ 5523 Гриигорий Барковский

А Ляшко в первых рядах?
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Ага! Он таки женился, а не вышел замуж. Ну. ладно...
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не факт... кто там кого трахать будет - вопрос.
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Вы подозреваете что кто то из них трансвестит?
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Что Ляшко может знать о детях? Он же не может родить.
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Ляшко все может раз он три раза подряд в лотерею выигрует.
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Сепаратисты.Не поддерживают европейские ценности.Ганьба.
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Счас всякие Иванушки Интернешнл вопить о гомофобии начнут
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и машки с задостановыми - о "русофобии вот.. этой самой"
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борьба с ветряными мельницами.Гомосек-сексуальное отклонение,битой и молитвой не лечится..лучше бороться с алкоголем и наркотиками.
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фу...., какие они отсталые..... За гендерные, естественные отношения между мужчиной и женщиной.... "Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака - Цензор.НЕТ 5965
Это можно расценить как провокацию против всеми нами любимого ЛГБТЛ сообществ...
Там наверняка и украинские нацики принимали участие....

Надеюсь мировое сообщество обратит внимание на это безобразие и даст свою оценку...
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Как по мне,украинцам слишком далеко до таких праздных проблем. Есть проблемы понасущнее. Та же война. Воровская власть обдирающая их как липку. На фоне этих проблем,первая смотрится просто смешно. Такое могут позволить люди от того,что других дел нет.
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Ничто так не укрепляет семью, как "Семейный кодекс" и получение субсидий от государства. "Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака - Цензор.НЕТ 6551
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Туда бы, ФАКЕЛЬНЫЕ ШЕСТВИЯ, и вытянутую руку, перед собой...
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Таким фашистам и нацистам, как вы, в эти ХРИСТИАНСКИЕ ШЕСТВИЯ дорога закрыта !
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Я на факельные шествия не хожу, тем более не зигую... В отличии, от вас.
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Ого! Много людей, однако! А Саакашвили столько не удавалось собрать, ни разу. И почетный металлург-ильичевец-сегодняшний новобрачный Ляшко тоже не смог, в Мариуполе. А кто-то новость о его свадьбе открывал? Мне страшно, например. Вдруг окажется, что он не женился, а замуж вышел??? "Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака - Цензор.НЕТ 9605
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Это как бы против всего того греховного и аморального, что противоречит христианско-моральным принципам настоящей и крепкой человеческой семьи.
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Я никогда не мог понять этих шествий - как с одной так и с другой стороны...
Вам что, кто то мешает создавать семью? Идите и создавайте ! Рожайте детей, получайте дотации от государства - все же есть.... Нет... им еще с гомосексуализмом бороться... Есть разные люди, разные судьбы. нужно не воспитывать "правильный образ жизни", нужно воспитывать толерантность, умение понять позицию другого.
Вы же в рецензиях о фильме "Триста спартанцев" не пишете что все триста были гомиками?
Они были героями защищавшими свою страну - вот и все.
Да, кстати. Я не... К гомосексуалистам отношусь с жалостью, а вот пидорасов не люблю
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***
- Ви что, опять поругалися с жэной? - спрашивает Додик у Мойши.
- Нет, мы с моей любимой Сарочкой живём душа в душу... А с аткудава ви такоэ взяли?
- А у вас... пардон.... вилка в ж*пе торчит...
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щось на фотках більш представників) сильної статі-чоловіків,
жинки в якихось "платках",це мусульмане)?!
а загалі то це вірна річ - сім"я - чоловік і жінка - без всяких лгбт і кгб) "Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака - Цензор.НЕТ 1720
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Завуалированный призыв не ехать на заработки.
Или мне показалось？
Наличие монахинь вообще сразу в семейные ценности верить заставило😀
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А вы вообще сами христианин и как вы вообще относитесь к христианской семье ?
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сразу видно какой ты христианин.
Где монахиня и где семья？
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СЛАВА ІСУСУ ХРИСТУ ! СЛАВА ХРИСТИЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ ! БОЖА СІМ'Я - ЦЕ ОСНОВА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ !
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Не нужно выставлять на показ свой интим. Потому он и интим,что является сокрытым для других.Это касается как обычных так и гомосексуальных пар. Занимающиеся саморекламой своих наклонностей - глупцы. Играющие в рулетку с судьбой.Это не те вещи,которые можно доверять чужому глазу. И тем более обсуждениям.
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А хто пояснить, чого гей-парад можна, а парад нудістів і ексгібіціоністів нє? Вони теж мають право продемонструвати свою позицію!
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Маршируй - не маршируй... Семья строится на любви, на духовном воспитании, традициях. Не понимаю смысла в этих маршах. Во времена СССР не было никаких маршей такого толка. Первомайская демонстрация и в ноябре - октябрьскую рывалюцию почитали. А семьи были. А сейчас шоб семьи были - нужно шоб у мужиков, к то работает бабки водились. Не только на еду, а на содержание той семьи. Её нужно содержать под какой-то крышей, одевать и кормить. Карапузов уму разуму учить в школах-институтах. И в отпуск семью свозить. А шо марш? Решил хоть миллионную долю семейных проблем? Такуйтам!
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Ссср нужно было показать иначе. А еще лучше не упоминать.Много зла он принес.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Счастливая семья - здоровая Украина": в Киеве состоялся марш в защиту прав детей и духовных основ брака. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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