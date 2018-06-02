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Все про:Госпогранслужба (2829) обстрел (6923) Донецкая область (3959)

 Оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск", - ГПСУ. ФОТО

В районе проведения операции объединенных сил на Донбассе в субботу перед началом осуществления контроля лиц и транспортных средств в контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Майорск" в Донецкой области был обстрелян украинский пограничный наряд.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пограничники как раз осуществляли доставку смены пограничных нарядов к КРП и КПВВ на автомобиле "Кугуар". После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, наемники российско-террористических групп осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из военнослужащих не пострадал – пули попали в бронированный автомобиль.

В это время гражданских лиц на контрольном пункте не было, личный состав находился в блиндажах.

Оккупанты атаковали Кугуар пограничников у КПВВ Майорск, - ГПСУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069374
 
 
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Идентифицировали трупы, наемников российско-террористических групп?
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О видать опять деку в вконтаяге будет постить про танки нато которые он с снайперки бил Оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 2032
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Похоже броня с поверхностной закалкой от реально ведущих производителей.
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но перетяжелён он база слегка подводит но за неимением гербовой пишем и на такой Оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1445
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Вон в тонго-тонго амерский спецназ на наилегчайших из возможных поехал воевать. И шо? Хай горят мосты с раздатками но пусть люди в машине спокойно находятся под обстрелом.
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ну мы только счас наработки диких буров перенимаем да и в США тоже а эти джентльмены мастера в хороший броне транспорт с большой автономностью и дальностью хода Оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 569 Хотя война тойёт в Чаде показала что совковая броне колонна по классике разбирается на марше на 123 Оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 569
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"Все придумано до нас!" Юаровская техника самое то и для наших полей тоже.
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ватніки сплутали "Кугуар" із расєйським "Тигром", але після того, як ледве вдалося відколупати цяточку фарби, зрозуміли, що різниця є
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Ну а "ответным огнём уничтожено стотыщмильёнов оккупантов". Где это сообщение ?
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А многие ли знают, что БУК 53 бригады ПВО убил 80 детей?
А о «распятом мальчике» знают все.
Так что RT Симонян покруче БУКа....
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жалко девочку...Путин забрал карандаши,игрушечных Мишек и детские рюкзачки 17 июля 2014 года в небе Донбасса
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Похоже на 5,45.Зачем на "бибике" краску портить. Москали сэр.
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только идиот может поверить что дебил будет стрелять по броне из 5.45
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Только идиот может подумать, что дебил этого не сделает...
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Да уж, это вам не фанерная Армата, которую 5.45 пробивает навілет
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кацапа,так у вас 86% дебилов
***
...невиліковних

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Дебил стрелял по машине, а не по броне. Что было в руках, из того и стрелял.
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Випробування в самій справжній бойовій обстановці показали високу надійність даної бойової машини.Що не може не радувати.
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А также отчетлтво видно что ржавчина разрушает броню сильннее чем вражеские пули ! 😠
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видыш маленький посарапина, писэц Кугуару Оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск", - ГПСУ - Цензор.НЕТ 7163
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Ватою з баярою потерти і пройде у тебе приступ алігофренії.
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Быкота думает,что вся боетехника сделана на порошенковской "Ленинской кузне" и её всю можно прострелить автоматами...Но,сла Богу,не вся техника делается у Порошенко и Пашинского..
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...Баяюру відрами жереш.
Так у тебе ватан усьо па Фрейду.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск", - ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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