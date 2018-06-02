 Оккупанты атаковали "Кугуар" пограничников у КПВВ "Майорск", - ГПСУ. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

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"Пограничники как раз осуществляли доставку смены пограничных нарядов к КРП и КПВВ на автомобиле "Кугуар". После того, как пограничные наряды были доставлены к местам несения службы, а автомобиль возвращался к КПВВ, наемники российско-террористических групп осуществили обстрел бронемашины из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.



Отмечается, что никто из военнослужащих не пострадал – пули попали в бронированный автомобиль.



В это время гражданских лиц на контрольном пункте не было, личный состав находился в блиндажах.