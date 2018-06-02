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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Черкасской области задержана преступная группа, которая в течение длительного времени требовала денежные средства от предпринимателей за пересечение моста через Днепр грузовым транспортом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция 01

Схему вымогательства и получения взяток организовал руководитель военизированной охраны. Он привлекл в группу двух своих подчиненных, которые в дальнейшем требовали взятки от представителей субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственный проезд негабаритных грузовых автомобилей мост через реку Днепр на участке трассы Золотоноша-Черкассы. За каждый негабаритный грузовой транспорт злоумышленники требовали 300 гривен.

Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция 02

Также смотрите: Лейтенант полиции задержан на Херсонщине на взятке 20 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Сегодня, во время получения очередной взятки в сумме 3 тыс. гривен злоумышленники задержаны "на горячем" в служебном помещении.

Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция 03

Также смотрите: Двое таможенников задержаны на Львовщине при получении 8 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция 04

Открыто уголовное производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3069352
 
   
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Безнаказанность развращает. Коррупция в верхах провоцирует коррупцию по всей вертикали вниз.
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Меньше пафоса, Танька. Любая власть - это отражение общества.
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Утилизация ватников - да нет, с точностью наоборот - отражение общества это поведение власти....

Честный лидер на топ.верхушке способен полностью изменить ситуацию...
В украинских реалиях такой человек может придти только в результате военного переворота... Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9129
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Т.е. крайне отрицательное отношение ко взяточничеству, например, финнов это - миф?
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Мы все знаем такого человека. Далеко ходить не надо. Это наш президент Петр Порошенко.

Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1966
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Константин Гризодубо - да, это он....
Наша надежда и опора.... Вот именно он, наш главком скоро и разгонит этих коррупционеров и коллаборантов (с помощью военных) .... и все наладится...
Наш Гетман - наш рулевой....
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Меньше хамства. И тогда власть не будет отражать тебя.
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С каких это пор назвать пафос пафосом является хамством?
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В Черкасской области задержана преступная группа, которая в течение длительного времени требовала денежные средства от предпринимателей за пересечение моста через Днепр грузовым транспортом.

Да там ментов и прокуроров садить надо.
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Знакомьтесь Это Андрюша Звонков бывший заместитель Главы ДФС Днепропетровской области! У Анрюши 15 000 000 гривен на счетах 3 ресторана и 2 базы отдыха 2 элитные иномарки! При том что он никогда нигде кроме налоговой не работал! Андрюша спокойно прошел люстрационную проверку! И уволился по собственному желанию! Запомните Это лицо! Это лицо Украинской коррупции!

Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6867
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этот может проглотить целый мост и даже не поперхнется.)




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Ринат Амедов- а это Филатов, действующий мер Днепропетровской области - будет осужден за коррупцию в составе преступной группировке во времена безвластия в Украине... Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4235

Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2877
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Да заплотют "налоги", трохи похезают и усьо канет в лету...😛
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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