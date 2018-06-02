 Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Схему вымогательства и получения взяток организовал руководитель военизированной охраны. Он привлекл в группу двух своих подчиненных, которые в дальнейшем требовали взятки от представителей субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственный проезд негабаритных грузовых автомобилей мост через реку Днепр на участке трассы Золотоноша-Черкассы. За каждый негабаритный грузовой транспорт злоумышленники требовали 300 гривен.
Сегодня, во время получения очередной взятки в сумме 3 тыс. гривен злоумышленники задержаны "на горячем" в служебном помещении.
Открыто уголовное производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
Честный лидер на топ.верхушке способен полностью изменить ситуацию...
В украинских реалиях такой человек может придти только в результате военного переворота...
Наша надежда и опора.... Вот именно он, наш главком скоро и разгонит этих коррупционеров и коллаборантов (с помощью военных) .... и все наладится...
Наш Гетман - наш рулевой....
Да там ментов и прокуроров садить надо.