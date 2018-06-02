 Сотрудники военизированной охраны, бравшие взятки за проезд по мосту через Днепр, задержаны на Черкасщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Схему вымогательства и получения взяток организовал руководитель военизированной охраны. Он привлекл в группу двух своих подчиненных, которые в дальнейшем требовали взятки от представителей субъектов предпринимательской деятельности за беспрепятственный проезд негабаритных грузовых автомобилей мост через реку Днепр на участке трассы Золотоноша-Черкассы. За каждый негабаритный грузовой транспорт злоумышленники требовали 300 гривен.

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Сегодня, во время получения очередной взятки в сумме 3 тыс. гривен злоумышленники задержаны "на горячем" в служебном помещении.

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Открыто уголовное производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.