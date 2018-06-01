EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Общество
  1489  0
Все про:Львов (3204) похороны (637) смерть (4982) Ян Осока (241) 24 омб имени князя Данила Галицкого (33)

 2 июня во Львове состоится заупокойное богослужение по погибшему украинскому воину Юрию Довганыку. ФОТО

2 июня во Львове проведут в последний путь бойца 24-й ОМБР Юрия Довганыка, который умер в госпитале Днепра, после тяжелого ранения, полученного 22 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Завтра, 2 июня, в городе Львов, в 18.00 в часовне Иоанна Крестителя, расположенной по адресу: ул. Пекараская, 52 состоится парастас по Юрию Дмитриевичу Довганыку, 1971 года, водителю-стрелку взвода снайперов 24-й отдельной механизированной бригады, который 22 мая получил тяжелое осколочное ранение во время обстрела вблизи пгт Зайцево Донецкой области, в состоянии комы был доставлен в больницу Мечникова, где и скончался 31 мая.

В понедельник, 4 июня, в 10.30 похоронная процессия выедет из морга на ул. Пекарской, 52. 11.00 состоится чин погребения в гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла на ул. Театральной, 11. В 11.45 ч - выезд на Лычаковское кладбище. В 12.00 - чин погребения на Лычаковском кладбище (поле почетных захоронений № 76).

Юрий Довганик родился 29.05.1971 года в городе Львове. Окончил школу и получил высшее профессиональное образование (СПТУ №17).

С 29.05.2015 года зачислен бойцом 8-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Принимал непосредственное участие в АТО в поселке Пески Донецкой области. В 2016 году был стрелком добровольческого батальона ОУН и бойцом 8-го отдельного батальона "Аратта". С 13.03.2018 года находился на контракте в ВСУ.

У него остались жена и дочь.

Также читайте: Боец 24 ОМБр Юрий Довганык скончался в госпитале Днепра от ран, полученных на Донбассе, - Львовская ОГА

2 июня во Львове состоится заупокойное богослужение по погибшему украинскому воину Юрию Довганыку 01

Источник: https://censor.net.ua/p3069340
 
 
VEhrdlVYSTVRemxKVGtObE1GbElVWFowUXpZd1RFRjJURGxETHpCTU4xSm9aRU1yTUZsRVVYWjBRemt3V1hRNE1GbElVWFpPUXpFd1dVUlNaM1JIVFdaRVNUQkpUa01yTUV4NlVYTlRSRkYxVGtNNE1FeFlVWFprUXpSSlRrTTJNRXd6VW1vNVF6TXdXVGhuTUVwVVVYTk9Remt3VEdwUmRUbERkMGxPUTFRd1RFUlJkVGxETkRCWllsRjFkRU1yTUV4UVVYWnVlbEZ0T1VkTk1FeE1VWFowUTNrPQ==
Цензор.НЕТФотоПроисшествия2 июня во Львове состоится заупокойное богослужение по погибшему украинскому воину Юрию Довганыку. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх