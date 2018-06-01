 2 июня во Львове состоится заупокойное богослужение по погибшему украинскому воину Юрию Довганыку. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

Завтра, 2 июня, в городе Львов, в 18.00 в часовне Иоанна Крестителя, расположенной по адресу: ул. Пекараская, 52 состоится парастас по Юрию Дмитриевичу Довганыку, 1971 года, водителю-стрелку взвода снайперов 24-й отдельной механизированной бригады, который 22 мая получил тяжелое осколочное ранение во время обстрела вблизи пгт Зайцево Донецкой области, в состоянии комы был доставлен в больницу Мечникова, где и скончался 31 мая.

В понедельник, 4 июня, в 10.30 похоронная процессия выедет из морга на ул. Пекарской, 52. 11.00 состоится чин погребения в гарнизонном храме св. ап. Петра и Павла на ул. Театральной, 11. В 11.45 ч - выезд на Лычаковское кладбище. В 12.00 - чин погребения на Лычаковском кладбище (поле почетных захоронений № 76).

Юрий Довганик родился 29.05.1971 года в городе Львове. Окончил школу и получил высшее профессиональное образование (СПТУ №17).

С 29.05.2015 года зачислен бойцом 8-го отдельного батальона Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Принимал непосредственное участие в АТО в поселке Пески Донецкой области. В 2016 году был стрелком добровольческого батальона ОУН и бойцом 8-го отдельного батальона "Аратта". С 13.03.2018 года находился на контракте в ВСУ.

У него остались жена и дочь.

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