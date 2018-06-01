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Все про:Азовское море (137) Госпогранслужба (2829) пограничники (1080) учения (1751)

 Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Азовском море провели учения пограничники Мариупольского отряда морской охраны, действующие в составе Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сопровождение гражданских судов, отражение возможных атак со стороны диверсантов, ведение боя тактическими группами корабельно-катерного состава, боевое слаживания подразделений - это неполный перечень выполненной работы во время учений", - говорится в сообщении.

Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геническ нужно сделать городом базирования морской охраны и ВМС Украины, - Бабин об эскалации конфликта в Азовском море

Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами 02

Также в сложных погодных условиях моряки-пограничники отработали выполнения упражнений учебных стрельб из крупнокалиберного катерного оружия, личного оружия военнослужащих, гранатометание и отрабатывали действия пограничников на воде в различной обстановке.

Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами 03

Также смотрите: "Высадка без трапа. Прыгаем с вертолета на землю", - украинские бойцы отработали десантирование в тылу врага. ВИДЕО

Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами 04

Кроме того, отрабатывалось задержание судна-нарушителя, действия аварийно-спасательной группы в случае возникновения пожара на катере, оказания помощи катеру, потерпевшему повреждения во время боя с противником, маскировкиа морского участка путем его задымления с целью прикрытия флагманского корабля от нападения противника и т.д.

Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами 05

Всего в учениях, проводимых в Белосарайском заливе, участвовали 7 единиц корабельно-катерного состава.

Также смотрите: Учения авианаводчиков вертолетов Ми-24 прошли возле линии разграничения на Донбассе. ФОТОрепортаж

Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами 06

Источник: https://censor.net.ua/p3069339
 
   
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у кацапо-фашистов уже сраки горят Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами - Цензор.НЕТ 3657
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Если бы таких катеров было бы хотя бы с полсотни, это совсем другое дело. А когда их количество сравнимо с касабскими более мощными, то учения мало что дадут. Тогда лучше береговую артиллерию усиливать.
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Ці "мучєнія" треба проводити тоді коли захвачуються ураїнські судна в керченській протоці, все інше показуха.
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Пусть это бред пенсионера---но в сто-первый раз печатаю. Канал рыть и срочно. Япония прокопает как Суэцкий расширили они недавно. Камацу пропрут за 3 месяца, бетонирование за пол-года. Инфраструктура ещё пол-года. И отсмеёмся последние по полной как никогда и нигде в мире!
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Да и в самом деле, не Суэцкий же канал...
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По Суэцкому огромный грузооборот, а канал Мариуполь-Одесса не окупится и через 1000 лет.
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ГУРС МЗ ЗСУ‏ @gursmz_zsu

Ви вже куштували черешню і полуницю в цьому році? В Каталозі продуктів є не тільки ці вишукані продукти, а і багато інших. Всього 400 найменувань і начальник продовольчої служби може використовувати їх для всебічного забезпечення поживними речовинами військовослужбовців.Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами - Цензор.НЕТ 486
Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами - Цензор.НЕТ 935
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«Дьяволу морскому дадим бочонок рому.
Ему не устоять!»
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Моряки-прикордонники провели в Азовському морі навчання зі стрільбами - Цензор.НЕТ 2228
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Американскі військові експерти говорять, що рашка перекинула в Азовське море в останній тиждень 3 нові артилерийськи катери + 2 броньовані катери до Керчі зайшли з составу каспійської флотилії рф. Проводиться посилення і це не прикордонні катери і можлива якась активізація після чс 2018.
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народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМоряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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