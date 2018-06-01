 Моряки-пограничники провели в Азовском море учения со стрельбами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Сопровождение гражданских судов, отражение возможных атак со стороны диверсантов, ведение боя тактическими группами корабельно-катерного состава, боевое слаживания подразделений - это неполный перечень выполненной работы во время учений", - говорится в сообщении.

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Также в сложных погодных условиях моряки-пограничники отработали выполнения упражнений учебных стрельб из крупнокалиберного катерного оружия, личного оружия военнослужащих, гранатометание и отрабатывали действия пограничников на воде в различной обстановке.

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Кроме того, отрабатывалось задержание судна-нарушителя, действия аварийно-спасательной группы в случае возникновения пожара на катере, оказания помощи катеру, потерпевшему повреждения во время боя с противником, маскировкиа морского участка путем его задымления с целью прикрытия флагманского корабля от нападения противника и т.д.

Всего в учениях, проводимых в Белосарайском заливе, участвовали 7 единиц корабельно-катерного состава.

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