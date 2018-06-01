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 Комбриг 128-й горно-штурмовой бригады Сергей Собко обручился с известным волонтером Мариной Комаровой. ФОТО

Командир 128-й бригады Герой Украины Сергей Собко пришел на выпуск Национального университета обороны со своей невестой - известным волонтером Мариной Комаровой.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"А вы знаете, что командир 128-й бригады Герой Украины Сергей Собко пришел на выпуск Национального университета обороны со своей невестой? Да! Сюрприз! Сегодня был на выпуске офицеров Национального университета обороны Украины. Очень достойное зрелище - немало боевых командиров закончили обучение, и теперь готовы к генеральским звездам, которые они, уверен, когда-нибудь заслужат! Вот два выпускника, которые учились в одной группе - Сергей Собко и Олег Баркатов с близкими людьми. Сегодня 128-ю горно-пехотную бригаду, которой командует Собко переименовали в горно-штурмовую так что двойной праздник. Обещают повышение довольствия и красивый знак эдельвейса. Сергей дважды учился за границей, в прошлом году закончил командно-штабной колледж в США, и уже после него - высший украинский военный университет. Рядом с Сергеем - его папа, и его невеста - Марина Комарова - да, да, волонтер, да, она, которую мы очень уважаем! Поздравляю от всей души! Это радостная новость", - написал он.

Комбриг 128-й горно-штурмовой бригады Сергей Собко обручился с известным волонтером Мариной Комаровой 01

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"Крайний слева на фото - лейтенант 128-й бригады Семен Салатенко, который вчера в Киеве завершил военные курсы английского языка в Киеве (и получил самый высокий балл в группе), пришел поздравить комбрига, который выхлопотал своим взводным обучение в тех городах, где им удобно. Справа - семья майора Олега Баркатова, командира батальона 17-й танковой бригады. К Олегу на выпуск тоже приехала семья - жена, брат Виталий, папа и мама. Отец Игорь Баркатов - кадровый офицер, продолжает службу в качестве преподавателя. Благодаря грамотной информации, которую собрали Игорь и курсанты военного института в Харькове мы подготовили статью о бое Олега на опорном пункте "Сергей" в 2015-м. Наша армия сильна, потому что такие офицеры занимают командные должности в боевых частях. Большая честь была пожать руку выпускникам университета и преподавателям университета, среди которых есть немало настоящих энтузиастов военного дела. У армии есть будущее. Поздравляю от всей души Сергея и Марину! Великолепная пара!" - резюмировал Бутусов.

Источник: https://censor.net.ua/p3069337
 
   
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Красивая пара!.... Счастья Вам и Благополучия!....
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одна часть пары это точно.повезло мужику
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Ота чернява красуня в черном платье - Марина Комарова.
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Война - дурное дело ломающее судьбы, как ни посмотри!
Но замечательно, что случаются и вот такие исключения...
Дай Вам Бог всех прелестей, на что он только исподобится...
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В этой новости прекрасно все! И молодая пара - Поздравляю! ,и то,шо в Украине уже есть высшие офицеры с боевым опытом, получившие образование в США. Я очень рад, спасибо,цензор.
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За такими людьми - будущее Украины. Уверен , что и своих детей они воспитают настоящими патриотами.
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своих он не до воспитал. понимаю. от такой барышни крыша съедет
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Цензор.НЕТФотоОбществоКомбриг 128-й горно-штурмовой бригады Сергей Собко обручился с известным волонтером Мариной Комаровой. ФОТО
 
 
 
 
 
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