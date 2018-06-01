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 Политика Украины, Общество
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 Глава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обнародовал некоторые подробности визита главы немецкого МИД Хейко Мааса на Донбасс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жебривский подчеркнул: "С министром иностранных дел Германии Хейко Маасом и главой украинского МИД Павлом Климкинім побывали в прифронтовом Бердянском.

Пообщались с людьми. Главное, что всех беспокоит, - когда наступит мир. Павел Климкин заверил, что на дипломатическом уровне делается все возможное, чтобы Россия вывела своих наемников и согласилась перекрыть российско-украинскую государственную границу.

Просили люди починить дорогу и продлить автобусный маршрут из Сопино до Бердянского. Дал задание местной военно-гражданской администрации ускорить работы по отсыпке дороги, тогда решим вопрос с автобусом.

В сопровождении наблюдателей миссии ОБСЕ Павел Климкин и Хейко Маас побывали на точке наблюдения вблизи Широкино.

Министр иностранных дел Германии был поражен масштабом разрушений в поселке. Заверил, что "всячески способствовать делу урегулирования вооруженного конфликта в Украине".

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Глава МИД Германии Маас был поражен масштабом разрушений, - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино 01
Глава МИД Германии Маас был поражен масштабом разрушений, - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино 02
Глава МИД Германии Маас был поражен масштабом разрушений, - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино 03
Глава МИД Германии Маас был поражен масштабом разрушений, - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино 04

Источник: https://censor.net.ua/p3069333
 
   
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Меркель боится смотреть правде в глаза - это ее косяк с лягушонком .
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Президент Еврокомиссии (Юнкер) считает, что пора реанимировать отношения ЕС с путинским режимом - учитывая географические габариты и влияние России.

Свозите и этого пидора!
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Пид`юнкеру категорически похуй. Главное бабки от людоедов в его личном кармане.
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И в этот день по счастливой случайности во время визита не одного обстрела по Широкино не было. И это тот поселок,который каждый день обстреливают. К чему бы это.
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Так и Жебривский с Климкиндом без бронежилетов стоят, не то что эта немчура темная.
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Во-первых, там не стреляют ежедневно. Во-вторых, сепарам из Москвы строго запретили стрелять. Это был бы международный скандал.
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нужно весь Бундестаг туда отвезти, тогда будет порядок
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Пора Юнкера свозить туда. Желательно под обстрелом.
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Надо украинцам ему написать письмо с приглашением . И через СМИ огласить . Пусть весь мир посмотрит на эту ссыкливую птицу
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А почему в каске и бронежилете?
Неужели он не верит в обязательство кацапов, соблюдать перемирие?
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Климкин - пора возить министров ЕС вахтовым методом на фронт- может они поймут угрозу от раши?
И иностранные СМИ надо приглашать в поездки. А то в ЕС не очень часто обсуждают агрессию раши- то их балет припрется, то еше какая-то культурная тварь
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_Метастазы фашистской Германии также активно через "культуру" и "искусство" распространяли. Людоедка лени рифеншталь - яркий пример.
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Пусть передаст Марекель нашу озабоченность в обмен ихней озабоченности.
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Ещё нужно главу МИДа Германии свозить в больницу Мечников в Днепре.........
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Начато расследование, каким образом в Deutsche Bank на работу попали дети 2-х замминистров финансов РФ. Елена Архангельская - дочь экс-замминистра финансов Панкина, работает в лондонском офисе DB, сын Сторчака, Алексей Сторчак отвечает за восточно-европейское направление DB.
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надо их почаще возить
чтоб обстрелов не было
по всей линии разместить
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Volodymyr Ogrysko‏ @Ogrysko 11 ч.11 часов назад

У Дніпрі померли двоє поранених бійців ЗСУ. Де "занепокоєння" ОБСЄ?Де обурення Ради Європи- цих українців агресор позбавив головного права - права на життя.Де протести "вільної" і "неупередженої" преси у нас і за кордоном? Тому маємо дбати про свої інтереси "без оглядки" на інших
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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