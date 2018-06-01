 Глава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Жебривский подчеркнул: "С министром иностранных дел Германии Хейко Маасом и главой украинского МИД Павлом Климкинім побывали в прифронтовом Бердянском.
Пообщались с людьми. Главное, что всех беспокоит, - когда наступит мир. Павел Климкин заверил, что на дипломатическом уровне делается все возможное, чтобы Россия вывела своих наемников и согласилась перекрыть российско-украинскую государственную границу.
Просили люди починить дорогу и продлить автобусный маршрут из Сопино до Бердянского. Дал задание местной военно-гражданской администрации ускорить работы по отсыпке дороги, тогда решим вопрос с автобусом.
В сопровождении наблюдателей миссии ОБСЕ Павел Климкин и Хейко Маас побывали на точке наблюдения вблизи Широкино.
Министр иностранных дел Германии был поражен масштабом разрушений в поселке. Заверил, что "всячески способствовать делу урегулирования вооруженного конфликта в Украине".
Свозите и этого пидора!
Неужели он не верит в обязательство кацапов, соблюдать перемирие?
И иностранные СМИ надо приглашать в поездки. А то в ЕС не очень часто обсуждают агрессию раши- то их балет припрется, то еше какая-то культурная тварь
чтоб обстрелов не было
по всей линии разместить
У Дніпрі померли двоє поранених бійців ЗСУ. Де "занепокоєння" ОБСЄ?Де обурення Ради Європи- цих українців агресор позбавив головного права - права на життя.Де протести "вільної" і "неупередженої" преси у нас і за кордоном? Тому маємо дбати про свої інтереси "без оглядки" на інших