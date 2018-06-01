 Глава МИД Германии Маас "был поражен масштабом разрушений", - Жебривский о визите немецкого политика под Широкино. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Жебривский подчеркнул: "С министром иностранных дел Германии Хейко Маасом и главой украинского МИД Павлом Климкинім побывали в прифронтовом Бердянском.

Пообщались с людьми. Главное, что всех беспокоит, - когда наступит мир. Павел Климкин заверил, что на дипломатическом уровне делается все возможное, чтобы Россия вывела своих наемников и согласилась перекрыть российско-украинскую государственную границу.

Просили люди починить дорогу и продлить автобусный маршрут из Сопино до Бердянского. Дал задание местной военно-гражданской администрации ускорить работы по отсыпке дороги, тогда решим вопрос с автобусом.

В сопровождении наблюдателей миссии ОБСЕ Павел Климкин и Хейко Маас побывали на точке наблюдения вблизи Широкино.

Министр иностранных дел Германии был поражен масштабом разрушений в поселке. Заверил, что "всячески способствовать делу урегулирования вооруженного конфликта в Украине".

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